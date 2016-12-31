Роспотребнадзор одобрил запреты на электронные сигареты и кальян

29.01.2017 19:00 | новости

В ведомстве заявили, что «концептуально поддерживают» законодательную инициативу, которая выдвинута по аналогии с антитабачными ограничениями, сообщает источник.

Запреты и ограничения, действующие по отношению к курению табака и табачной продукции, следует распространить на электронные сигареты и кальян. С поддержкой такой инициативы выступил Роспотребнадзор, заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Получили распространение электронные средства доставки никотина (электронные сигареты). В связи с этим Роспотребнадзор концептуально поддерживает законопроект, направленный на ограничение использования электронных курительных изделий, по аналогии с требованиями, установленными для табачных изделий», — говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что в связи с принятием ряда антитабачных инициатив «потребление среди взрослого населения Российской Федерации снизилось с 39% в 2009 году на 6%».

Чью оценку количества курильщиков в России используют специалисты ведомства, не сообщается. В 2014 году Минздрав со ссылкой на опрос ВЦИОМ сообщал о 35% респондентов, сообщивших, что они курят, в то время как в 2010-2013 годах положительно отвечали 41%. При этом чиновники ожидали, что еще в 2015 году количество курильщиков снизится до 25%. В мае 2015 года опрос ВЦИОМ показал, что курят 31% россиян.

Таким образом, в Роспотребнадзоре, по всей видимости, имеют в виду снижение не на 6% до 37%, а на 6 п.п. до 33%. В середине января ведомство призвало ввести законодательное регулирование использования электронных систем доставки никотина и вейпов в России.