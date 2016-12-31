Ветераны-блокадники Кукморского района поделились воспоминаниями о фронтовой жизни (фото)

28.01.2017 23:30 | новости

По случаю Дня снятия блокады Ленинграда заведующая Центра «Тылсым» и специалисты по социальной работе совместно с председателем районного совета ветеранов Мияссаром Мансуровым посетили и поздравили Хатиру Салихову из деревни Люга, Гильмухамата Хазиахметова из деревни Адаево и Баймета Баязитова из деревни Новый Кумор. В ходе встречи они поделились своими воспоминаниями о фронтовой жизни, о том, как были призваны на фронт и как пережили ровно 900 дней блокады в голодном и холодном городе Ленинград. Несмотря на пережитое они бодры душой, активны и с оптимизмом смотрят вперед.