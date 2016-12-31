Любители суши и морепродуктов едят пластик

28.01.2017 23:00 | новости

Ученые бьют тревогу: поклонники морепродуктов за год поглощают до 11 тысяч частиц пластиковых отходов, сообщает источник.

Такие цифры бельгийские исследователи озвучили после глобального анализа количества отходов, которые скопились в мировом океане.

Ученые установили, что на данный момент в водах Земли скопилось свыше 5 триллионов микрочастиц пластика. Все они, так или иначе, попадают в организмы живых обителей морей и океанов. А уже потом оказываются на тарелках человека в морских деликатесах или всеми любимых суши, отмечают эксперты. Если загрязнение продолжится, то количество пластика, попадающего в организм человека, увеличится до 780 кусочков в год.

«Теперь мы установили, что они попадают в наше тело и могут остаться там на некоторое время, мы должны понимать, что в результате происходит», — цитирует ученого The Telegraph. Теперь исследователи должны ответить на вопросы, где оседают эти частицы, вызывают ли они воспаление и отравляют ли организм.