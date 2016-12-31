Женщина с дочерью бросилась под поезд метро после ссоры по телефону

28.01.2017 21:10 | новости

Инцидент произошёл сегодня в Москве на станции "Молодёжная", женщина была эвакуирована вертолётом МЧС.



Полиция выяснила, что девушка за пару минут до трагедии громко ругалась с кем-то по телефону, после чего взяла ребёнка и бросилась под приближающийся поезд, пишет Лайф.



Основной причиной ЧП на станции метро "Молодёжная" может стать попытка суицида после семейной ссоры.



Известно, что в трагедии пострадала и девятилетняя дочь женщины, ребёнка доставили в больницу с незначительными травмами. Сама же женщина получила тяжёлые травмы головы. Она эвакуирована вертолётом МЧС в одну из столичных больниц.