Инцидент произошёл сегодня в Москве на станции "Молодёжная", женщина была эвакуирована вертолётом МЧС.
Полиция выяснила, что девушка за пару минут до трагедии громко ругалась с кем-то по телефону, после чего взяла ребёнка и бросилась под приближающийся поезд, пишет Лайф.
Основной причиной ЧП на станции метро "Молодёжная" может стать попытка суицида после семейной ссоры.
Известно, что в трагедии пострадала и девятилетняя дочь женщины, ребёнка доставили в больницу с незначительными травмами. Сама же женщина получила тяжёлые травмы головы. Она эвакуирована вертолётом МЧС в одну из столичных больниц.
Женщина с дочерью бросилась под поезд метро после ссоры по телефону
28.01.2017 21:10 | новости Печать
Инцидент произошёл сегодня в Москве на станции "Молодёжная", женщина была эвакуирована вертолётом МЧС.
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