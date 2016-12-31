Во время крещенских купаний женщина потеряла кольцо стоимостью 6 млн рублей

28.01.2017 21:00 | новости

Дорого обошлось гостье из Москвы купание в проруби башкирского озера Ильмурзино. Девушка обронила золотое кольцо стоимостью в 6 млн рублей. Администрация парка организовала крещенские купания. В купель начали окунаться гости и сотрудники заведения. Решила нырнуть и туристка из Москвы. А когда отогрелась поняла, что кольца нет.

Поначалу она не стала никому не стала рассказывать о случившемся, вернулась домой в Москву и призналась во всем мужу. Он организовал настоящую спецоперацию по поиску драгоценности: пригласил группу аквалангистов, но драгоценность они не нашли.



Кстати, блестящее кольцо с бриллиантом могла съесть рыба, пишет «Комсомольская правда».