Таишево: прошлое и настоящее

29.01.2017 17:00 | Жизнь района

Многонациональная деревня Таишево имеет богатую историю. Кажется, что мало в окружении тех, кто о ней не знает и чья судьба не была бы связана с Кукмором или Таишево. Иногда приходится общаться с приезжими или людьми старшего поколения. Если при разговоре речь заходит об улице Гагарина, необходимо уточнить, что это про Таишево, только тогда собеседник понимает, о чем разговор, и беседа налаживается.

Наш земляк, автор книги «История Кукмора. Медные заводы» Фарит Валиев, основываясь на исторические справки, предполагает, что деревня Таишево возникла раньше, чем сам поселок Кукмор. Таишево внесло весомый вклад в обеспечение российского государства медью.

Но в этой публикации речь пойдет не об историческом прошлом деревни и его наследии, а вкратце постараемся рассказать о роли религии в селе, его прежней, сегодняшней жизни и задуманной постройке новой мечети.

Продолжение читайте на страницах газеты "Трудовая слава".