В Поч.Сутерской школе большое внимание уделяется трудовому воспитанию

29.01.2017 18:00 | Общество

Большое внимание в нашей школе уделяется трудовому воспитанию. Наши преподаватели технологии Нина Демьянова и Алексей Кузнецов принадлежат к числу тех педагогов, которые совмещают в себе огромный преподавательский опыт, громадный объем знаний и по-настоящему творческое, душевное отношение к самому процессу обучения школьников. Про таких людей говорят, что они работают «с огоньком», отдавая делу всего себя. Результатом их труда являются ежегодные победы, призовые места на олимпиадах и фестивалях. Для многих выпускников знания, полученные на уроках технологии, стали настоящим ориентиром в выборе дальнейшего пути. На пришкольном участке под руководством Лидии Петровой дети учатся выращивать не только цветы, но и овощные культуры: огурцы, помидоры, лук и другое, все это мы используем в столовой для приготовления обедов учащимся, что удешевляет стоимость обедов.

Расима Гайнанова, учитель географии