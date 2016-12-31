В МВД разъяснили новые штрафы для "тихоходов"

29.01.2017 16:00 | ГИБДД сообщает

Усиление ответственности за опасное вождение коснется не только автогонщиков, но и так называемых "тихоходов", сообщил замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов.

"Тихоходы" сюда тоже попадают - читайте сами Правила (дорожного движения), вы поймете", - сказал Зубов на заседании Госдумы в пятницу при обсуждении в первом чтении правительственного проекта закона, которым устанавливается штраф в 5000 рублей за опасное вождение.

Он пояснил, что речь в том числе идет о невыполнении правил дорожного движения, касающихся перестроения и необходимости уступить дорогу транспортному средству, которое пользуется преимущественным правом движения, например, скорой помощи. Таким образом, "тихоходы", которые едут медленно и не дают перестраиваться, также могут нести ответственность по этой статье.

Однако замминистра призвал депутатов разумно отнестись к определению уровня штрафа за опасное вождение, поскольку под эту статью после ее принятия подпадут десятки тысяч автомобилистов.

Ранее депутат-единоросс Евгений Марченко сказал, что штраф в размере пяти тысяч рублей, по его мнению, маленький, поскольку опасно ведут себя на дороге зачастую дети богатых родителей. Он предложил замминистра поднять сумму штрафа на максимально возможную по Кодексу РФ об административных правонарушениях, пишет источник.