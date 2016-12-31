В селе Базарные Матаки воспитанники отделения самбо спортшколы «Зилант» приняли участие в Первенстве Республики Татарстан по борьбе на поясах среди юношей 2003-2004 годов рождения. Ильназ Хузин стал победителем, Айнур Нурахметов и Ильназ Багаманов – серебряными призерами.
Кукморяне завоевали призовые места в Первенстве Республики Татарстан по борьбе на поясах
29.01.2017 15:00 | Спорт Печать
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В Республике
Певица Рианна назвала Трампа аморальной свиньей за ужесточение миграционной политики
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13:25 29.01.2017
Новый указ Трампа на 90 дней ограничил въезд в США всем гражданам Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.
13:25 29.01.2017
Фото: В центре Казани иномарка въехала в стену здания
Все подробности случившегося выясняют сотрудники полиции.
13:19 29.01.2017
Все подробности случившегося выясняют сотрудники полиции.
13:19 29.01.2017
В «Калитке» состоится встреча с поэтом Константином Струковым
Автор многочисленных публикаций и модератор Поэтической Лиги представит свои новые тексты.
13:06 29.01.2017
Автор многочисленных публикаций и модератор Поэтической Лиги представит свои новые тексты.
13:06 29.01.2017
В Мамадыше прошел первый в России фестиваль креативных санок
Зимний «SunnyФЕСТ» вобрал в себя традиционное русское катание на санях со снежной горы с творчеством его участников.
11:23 29.01.2017
Зимний «SunnyФЕСТ» вобрал в себя традиционное русское катание на санях со снежной горы с творчеством его участников.
11:23 29.01.2017
Глава Лаишевского района РТ Михаил Афанасьев празднует день рождения
Михаил Павлович Афанасьев отмечает 46-летие.
09:25 29.01.2017
Михаил Павлович Афанасьев отмечает 46-летие.
09:25 29.01.2017
Выставку предметного и промышленного дизайна представят в Казани
В «Смене» расскажут о технологических особенностях сочетания различных материалов, использовании национальных особенностей в дизайне.
04:22 29.01.2017
В «Смене» расскажут о технологических особенностях сочетания различных материалов, использовании национальных особенностей в дизайне.
04:22 29.01.2017
Татарстанские хоры могут выступить в крупнейшем храме Петербурга
В конце марта в северной столице пройдет отборочный этап хорового чемпионата России, финалисты которого выступят в Казанском кафедральном соборе.
02:27 29.01.2017
В конце марта в северной столице пройдет отборочный этап хорового чемпионата России, финалисты которого выступят в Казанском кафедральном соборе.
02:27 29.01.2017
В бэби-бокс КДМЦ Набережных Челнов подкинули первого ребенка
Жизни и здоровью малыша ничего не угрожает, дальнейшие действия производятся в соответствии с законодательством.
00:06 29.01.2017
Жизни и здоровью малыша ничего не угрожает, дальнейшие действия производятся в соответствии с законодательством.
00:06 29.01.2017
В Нижнекамске состоится юбилейный вечер Разиля Валеева
Творческий вечер в Доме народного творчества пройдет с участием представителей татарской общественности и исполнителей татарской эстрады.
23:29 28.01.2017
Творческий вечер в Доме народного творчества пройдет с участием представителей татарской общественности и исполнителей татарской эстрады.
23:29 28.01.2017
Состоялись первые телефонные переговоры Трампа и Путина
Во время разговора рядом с американским лидером присутствовали ключевые чиновники его администрации.
21:05 28.01.2017
Во время разговора рядом с американским лидером присутствовали ключевые чиновники его администрации.
21:05 28.01.2017
В 2016 году 3 млн туристов потратили 20 млрд рублей в Татарстане
На коллегии Госкомитета по туризму РТ перечислили положительные итоги года.
20:50 28.01.2017
На коллегии Госкомитета по туризму РТ перечислили положительные итоги года.
20:50 28.01.2017
В кинотеатре «Мир» состоится инклюзивный показ для аутистов
Сеанс пройдет в рамках социального проекта «У каждого свой мир».
20:22 28.01.2017
Сеанс пройдет в рамках социального проекта «У каждого свой мир».
20:22 28.01.2017
На 82-м году жизни скончалась вдова Владимира Зельдина
Иветта Капралова на три месяца пережила мужа.
19:46 28.01.2017
Иветта Капралова на три месяца пережила мужа.
19:46 28.01.2017
Волейболисты казанского «Зенита» обыграли «Динамо» из Ленинградской области
В казанском Центре волейбола «Санкт-Петербург» хозяева площадки взял верх в трех сетах.
18:38 28.01.2017
В казанском Центре волейбола «Санкт-Петербург» хозяева площадки взял верх в трех сетах.
18:38 28.01.2017
В центре Казани на ходу загорелся микроавтобус
В результате происшествия никто не пострадал.
16:25 28.01.2017
В результате происшествия никто не пострадал.
16:25 28.01.2017
Под Альметьевском грузовик опрокинулся в кювет
Большегруз съехал с дороги и перевернулся на бок.
15:47 28.01.2017
Большегруз съехал с дороги и перевернулся на бок.
15:47 28.01.2017
Настольная игра челнинских школьников «Хочу эчпочмак» стала лучшей на выставке в Москве
Теперь юным изобретателям предстоит покорить международный этап движения «Достижения молодых» в Австрии.
15:24 28.01.2017
Теперь юным изобретателям предстоит покорить международный этап движения «Достижения молодых» в Австрии.
15:24 28.01.2017
В Альметьевском районе загорелась парковка на 40 машин
Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
14:52 28.01.2017
Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
14:52 28.01.2017
Минстрой РТ: в 17 органах негосударственной жилэкспертизы нет ни одного аккредитованного эксперта
Рустам Минниханов призвал «отдать этих лже-экспертов прокуратуре».
13:51 28.01.2017
Рустам Минниханов призвал «отдать этих лже-экспертов прокуратуре».
13:51 28.01.2017
Марат Ахметов подсчитал, во сколько Татарстану обойдутся весенне-полевые работы-2017
Для успешного проведения весенне-полевой кампании республике необходимо 20 млрд рублей.
13:34 28.01.2017
Для успешного проведения весенне-полевой кампании республике необходимо 20 млрд рублей.
13:34 28.01.2017
Татарстан получит 135 млн рублей из федерального бюджета на развитие образования
Правительство РФ распределило между регионами в общей сложности 2520,6 млн рублей.
13:20 28.01.2017
Правительство РФ распределило между регионами в общей сложности 2520,6 млн рублей.
13:20 28.01.2017
Капремонт-2017: работы начались на 93 объектах образования из 146
36 школ и 110 детских садов отремонтируют почти за 2,5 млрд рублей.
13:08 28.01.2017
36 школ и 110 детских садов отремонтируют почти за 2,5 млрд рублей.
13:08 28.01.2017
В Татарстане предложили создать комиссии по проверке крыш на чистоту от снега
Глава Минстроя республики призвал муниципалитеты уделить особое внимание очистке крыш от снега, чтобы предотвратить его сход.
12:35 28.01.2017
Глава Минстроя республики призвал муниципалитеты уделить особое внимание очистке крыш от снега, чтобы предотвратить его сход.
12:35 28.01.2017
КазГИК объявил набор студентов на актерский курс
Руководитель курса театрального факультета – Фарид Бикчантаев.
12:21 28.01.2017
Руководитель курса театрального факультета – Фарид Бикчантаев.
12:21 28.01.2017
В феврале на территории ЖК «Салават Купере» введут в строй еще один дом
На объектах жилого комплекса «Салават Купере» сегодня работают 2 тысячи строителей.
12:08 28.01.2017
На объектах жилого комплекса «Салават Купере» сегодня работают 2 тысячи строителей.
12:08 28.01.2017
Программа капремонта-2017 в Татарстане увеличена вдвое
За лето в Казани на индивидуальные теплопункты будут переведены 1392 многоквартирных дома.
11:49 28.01.2017
За лето в Казани на индивидуальные теплопункты будут переведены 1392 многоквартирных дома.
11:49 28.01.2017
В Китае встретили Новый год
Покровителем этого года, по китайскому гороскопу, стал Огненный Петух.
11:37 28.01.2017
Покровителем этого года, по китайскому гороскопу, стал Огненный Петух.
11:37 28.01.2017
Рустам Минниханов о владельцах Уруссинской ГРЭС: «Нельзя людей обманывать!»
Президент Татарстана дал поручение МВД и прокуратуре республики призвать владельцев Уруссинской ГРЭС к ответу за дезинформирмацию.
11:22 28.01.2017
Президент Татарстана дал поручение МВД и прокуратуре республики призвать владельцев Уруссинской ГРЭС к ответу за дезинформирмацию.
11:22 28.01.2017
В Альметьевске водитель «Лексуса» устроил смертельное ДТП
Мужчина на иномарке выехал на встречную полосу и столкнулся с «Окой».
10:49 28.01.2017
Мужчина на иномарке выехал на встречную полосу и столкнулся с «Окой».
10:49 28.01.2017
С начала года на объектах капремонта в Татарстане технику безопасности нарушили 34 раза
Глава Минстроя республики поручил усилить работу муниципальных комиссий по профилактике нарушений.
10:35 28.01.2017
Глава Минстроя республики поручил усилить работу муниципальных комиссий по профилактике нарушений.
10:35 28.01.2017