Кукморяне завоевали призовые места в Первенстве Республики Татарстан по борьбе на поясах

В Республике

Певица Рианна назвала Трампа аморальной свиньей за ужесточение миграционной политики

Новый указ Трампа на 90 дней ограничил въезд в США всем гражданам Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

13:25 29.01.2017 Новый указ Трампа на 90 дней ограничил въезд в США всем гражданам Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Фото: В центре Казани иномарка въехала в стену здания

Все подробности случившегося выясняют сотрудники полиции.

13:19 29.01.2017 Все подробности случившегося выясняют сотрудники полиции.

В «Калитке» состоится встреча с поэтом Константином Струковым

Автор многочисленных публикаций и модератор Поэтической Лиги представит свои новые тексты.

13:06 29.01.2017 Автор многочисленных публикаций и модератор Поэтической Лиги представит свои новые тексты.

В Мамадыше прошел первый в России фестиваль креативных санок

Зимний «SunnyФЕСТ» вобрал в себя традиционное русское катание на санях со снежной горы с творчеством его участников.

11:23 29.01.2017 Зимний «SunnyФЕСТ» вобрал в себя традиционное русское катание на санях со снежной горы с творчеством его участников.

Глава Лаишевского района РТ Михаил Афанасьев празднует день рождения

Михаил Павлович Афанасьев отмечает 46-летие.

09:25 29.01.2017 Михаил Павлович Афанасьев отмечает 46-летие.

Выставку предметного и промышленного дизайна представят в Казани

В «Смене» расскажут о технологических особенностях сочетания различных материалов, использовании национальных особенностей в дизайне.

04:22 29.01.2017 В «Смене» расскажут о технологических особенностях сочетания различных материалов, использовании национальных особенностей в дизайне.

Татарстанские хоры могут выступить в крупнейшем храме Петербурга

В конце марта в северной столице пройдет отборочный этап хорового чемпионата России, финалисты которого выступят в Казанском кафедральном соборе.

02:27 29.01.2017 В конце марта в северной столице пройдет отборочный этап хорового чемпионата России, финалисты которого выступят в Казанском кафедральном соборе.

В бэби-бокс КДМЦ Набережных Челнов подкинули первого ребенка

Жизни и здоровью малыша ничего не угрожает, дальнейшие действия производятся в соответствии с законодательством.

00:06 29.01.2017 Жизни и здоровью малыша ничего не угрожает, дальнейшие действия производятся в соответствии с законодательством.

В Нижнекамске состоится юбилейный вечер Разиля Валеева

Творческий вечер в Доме народного творчества пройдет с участием представителей татарской общественности и исполнителей татарской эстрады.

23:29 28.01.2017 Творческий вечер в Доме народного творчества пройдет с участием представителей татарской общественности и исполнителей татарской эстрады.

Состоялись первые телефонные переговоры Трампа и Путина

Во время разговора рядом с американским лидером присутствовали ключевые чиновники его администрации.

21:05 28.01.2017 Во время разговора рядом с американским лидером присутствовали ключевые чиновники его администрации.

В 2016 году 3 млн туристов потратили 20 млрд рублей в Татарстане

На коллегии Госкомитета по туризму РТ перечислили положительные итоги года.

20:50 28.01.2017 На коллегии Госкомитета по туризму РТ перечислили положительные итоги года.

В кинотеатре «Мир» состоится инклюзивный показ для аутистов

Сеанс пройдет в рамках социального проекта «У каждого свой мир».

20:22 28.01.2017 Сеанс пройдет в рамках социального проекта «У каждого свой мир».

На 82-м году жизни скончалась вдова Владимира Зельдина

Иветта Капралова на три месяца пережила мужа.

19:46 28.01.2017 Иветта Капралова на три месяца пережила мужа.

Волейболисты казанского «Зенита» обыграли «Динамо» из Ленинградской области

В казанском Центре волейбола «Санкт-Петербург» хозяева площадки взял верх в трех сетах.

18:38 28.01.2017 В казанском Центре волейбола «Санкт-Петербург» хозяева площадки взял верх в трех сетах.

В центре Казани на ходу загорелся микроавтобус

В результате происшествия никто не пострадал.

16:25 28.01.2017 В результате происшествия никто не пострадал.

Под Альметьевском грузовик опрокинулся в кювет

Большегруз съехал с дороги и перевернулся на бок.

15:47 28.01.2017 Большегруз съехал с дороги и перевернулся на бок.

Настольная игра челнинских школьников «Хочу эчпочмак» стала лучшей на выставке в Москве

Теперь юным изобретателям предстоит покорить международный этап движения «Достижения молодых» в Австрии.

15:24 28.01.2017 Теперь юным изобретателям предстоит покорить международный этап движения «Достижения молодых» в Австрии.

В Альметьевском районе загорелась парковка на 40 машин

Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

14:52 28.01.2017 Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Минстрой РТ: в 17 органах негосударственной жилэкспертизы нет ни одного аккредитованного эксперта

Рустам Минниханов призвал «отдать этих лже-экспертов прокуратуре».

13:51 28.01.2017 Рустам Минниханов призвал «отдать этих лже-экспертов прокуратуре».

Марат Ахметов подсчитал, во сколько Татарстану обойдутся весенне-полевые работы-2017

Для успешного проведения весенне-полевой кампании республике необходимо 20 млрд рублей.

13:34 28.01.2017 Для успешного проведения весенне-полевой кампании республике необходимо 20 млрд рублей.

Татарстан получит 135 млн рублей из федерального бюджета на развитие образования

Правительство РФ распределило между регионами в общей сложности 2520,6 млн рублей.

13:20 28.01.2017 Правительство РФ распределило между регионами в общей сложности 2520,6 млн рублей.

Капремонт-2017: работы начались на 93 объектах образования из 146

36 школ и 110 детских садов отремонтируют почти за 2,5 млрд рублей.

13:08 28.01.2017 36 школ и 110 детских садов отремонтируют почти за 2,5 млрд рублей.

В Татарстане предложили создать комиссии по проверке крыш на чистоту от снега

Глава Минстроя республики призвал муниципалитеты уделить особое внимание очистке крыш от снега, чтобы предотвратить его сход.

12:35 28.01.2017 Глава Минстроя республики призвал муниципалитеты уделить особое внимание очистке крыш от снега, чтобы предотвратить его сход.

КазГИК объявил набор студентов на актерский курс

Руководитель курса театрального факультета – Фарид Бикчантаев.

12:21 28.01.2017 Руководитель курса театрального факультета – Фарид Бикчантаев.

В феврале на территории ЖК «Салават Купере» введут в строй еще один дом

На объектах жилого комплекса «Салават Купере» сегодня работают 2 тысячи строителей.

12:08 28.01.2017 На объектах жилого комплекса «Салават Купере» сегодня работают 2 тысячи строителей.

Программа капремонта-2017 в Татарстане увеличена вдвое

За лето в Казани на индивидуальные теплопункты будут переведены 1392 многоквартирных дома.

11:49 28.01.2017 За лето в Казани на индивидуальные теплопункты будут переведены 1392 многоквартирных дома.

В Китае встретили Новый год

Покровителем этого года, по китайскому гороскопу, стал Огненный Петух.

11:37 28.01.2017 Покровителем этого года, по китайскому гороскопу, стал Огненный Петух.

Рустам Минниханов о владельцах Уруссинской ГРЭС: «Нельзя людей обманывать!»

Президент Татарстана дал поручение МВД и прокуратуре республики призвать владельцев Уруссинской ГРЭС к ответу за дезинформирмацию.

11:22 28.01.2017 Президент Татарстана дал поручение МВД и прокуратуре республики призвать владельцев Уруссинской ГРЭС к ответу за дезинформирмацию.

В Альметьевске водитель «Лексуса» устроил смертельное ДТП

Мужчина на иномарке выехал на встречную полосу и столкнулся с «Окой».

10:49 28.01.2017 Мужчина на иномарке выехал на встречную полосу и столкнулся с «Окой».