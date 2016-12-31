Пусть ведра не будут пустыми

29.01.2017 14:00 | Общество

Перед Курбан-байрамом мне приснился сон: на перекрестке среди школьников стояла скончавшаяся несколько лет назад в преклонном возрасте Маймуна апа. В руках, прижимая к груди, держала пустое ведро. Будто собирается на колхозные поля убирать картофель. Подходить к ней и разговаривать я не стала.

Проснувшись, я задумалась. Перед глазами встала вся ее жизнь. Судьба ее была поучительной. Во время учебы в начальных классах она осталась сиротой: сначала скончался пожилой отец, затем трагической смертью погибла мать. Девочка стала воспитываться в семье старшей сестры, рожденной от первой жены отца, и ее мужа. Минневафа аби и Миннебай бабай были хорошими людьми. Но разве родные могли заменить родителей, их любовь и ласку. Ребенок есть ребенок, наверное, всякое было в жизни.

Шла Великая Отечественная война.

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Фото из открытого источника.