Кукморское райпо обеспечило рост товарооборота

29.01.2017 12:00 | новости Печать

Кукморское райпо обеспечило рост товарооборота

В Казани состоялось отчетное собрание представителей потребительских обществ Республики Татарстан по итогам 2016 года и задачам на текущий год.

В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, председатель правления Татпотребсоюза Махмут Фаттахов, представители ведомств, потребительских обществ и др.

Открыл собрание, огласил повестку и регламент работы Марат Ахметов.

С докладом на тему «Об итогах деятельности потребительских обществ Республики Татарстан за 2016 год и задачах на перспективу» выступил Махмут Фаттахов.

«Отчетный год для коллектива потребительской кооперации знаменателен как 100-летие Союза потребительских  обществ Республики Татарстан и 185-летие кооперации России», – отметил докладчик.

По его словам, важным событием стало также утверждение Концепции развития потребительской кооперации в Республике Татарстан на 2016 – 2020 годы. Согласно данному документу перед организациями потребительской кооперации республики поставлена задача по обеспечению ежегодного роста объема оказываемых услуг более 10% в сопоставимых ценах.

«Задачи поставлены – необходимо приложить все усилия для их реализации», – подчеркнул Махмут Фаттахов.

Совокупный объем деятельности потребительских обществ за прошлый год составил 20,5 млрд. рублей. Обеспечили рост и стабильность за последние пять лет Алексеевское, Молькеевское, Тетюшское райпо и ряд других районных потребительских обществ. Допустили спад деятельности Верхнеуслонское, Мензелинское, Сабинское райпо.

Как рассказал Махмут Фаттахов, у населения в 2016 году было закуплено излишков сельхозпродукции и сырья на сумму более 7 млрд. рублей. Через розничную сеть потребительской кооперации было реализовано товаров на сумму 9716 млрд. рублей. Обеспечили рост товарооборота Менделеевское, Кукморское, Рыбно-Слободское райпо, снизили объемы – Чистопольское, Верхнеуслонское, Сабинское и Мензелинское. Произведено продукции райпотребобществами по итогам прошлого года на сумму 2625 млрд. рублей.

«Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым утверждена республиканская целевая программа “Сельский магазин” по строительству в 2017 году 53 блочно-модульных магазинов в населенных пунктах с количеством более 100 дворов», – сообщил Махмут Фаттахов.

Как отметил докладчик, в дальнейшем такие объекты будут построены в населенных пунктах с количеством 75 и 50 дворов.

«Актуальной остается организация мобильной торговли со специально оборудованными автомашинами, выезжающими по графику, особенно для жителей труднодоступных, отдаленных и малонаселенных деревень», – сказал он.

Выездной торговлей обслуживается 507 населенных пунктов Татарстана. Чтобы охватить их все, райпотребобществам необходимо дополнительно 57 автолавок.

В рамках мероприятия также выступили начальник контрольно-ревизионного управления Татпотребсоюза Гельсиря Рахматуллина, глава Кукморского муниципального района РТ Сергей Димитриев и председатель ССПК «Заинский» Руслан Рахимзянов.

«На потребкооперацию республики возложена важная социальная миссия. Поэтому при выполнении своих задач вас должно сопровождать повышенное чувство ответственности, – сказал Марат Ахметов, обращаясь к руководителям райпотребобществ. – Имеющаяся база предприятий позволяет развиваться более амбициозно, потенциал есть, но он пока недостаточно реализован».

По словам министра, мало хороших руководителей на местах, которые способны разрабатывать и реализовывать различные стратегии развития. Руководителям райпо необходимо пересмотреть свои взгляды, работать самостоятельно и настроиться на развитие, заметил глава Минсельхозпрода РТ.

Марат Ахметов от имени руководства республики поблагодарил райпотребобщества за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

В завершение мероприятия некоторые районные потребительские общества были отмечены Благодарственными письмами Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, Центросоюза РФ и Татпотребсоюза, пишет Министерство сельского хозяйства и продовльствия РТ.

 


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « Вниманию фермеров Кукморского района! Во время крещенских купаний женщина потеряла кольцо стоимостью 6 млн рублей »

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике
В Мамадыше прошел первый в России фестиваль креативных санок
Зимний «SunnyФЕСТ» вобрал в себя традиционное русское катание на санях со снежной горы с творчеством его участников.
11:23 29.01.2017
Глава Лаишевского района РТ Михаил Афанасьев празднует день рождения
Михаил Павлович Афанасьев отмечает 46-летие.
09:25 29.01.2017
Выставку предметного и промышленного дизайна представят в Казани
В «Смене» расскажут о технологических особенностях сочетания различных материалов, использовании национальных особенностей в дизайне.
04:22 29.01.2017
Татарстанские хоры могут выступить в крупнейшем храме Петербурга
В конце марта в северной столице пройдет отборочный этап хорового чемпионата России, финалисты которого выступят в Казанском кафедральном соборе.
02:27 29.01.2017
В Нижнекамске состоится юбилейный вечер Разиля Валеева
Творческий вечер в Доме народного творчества пройдет с участием представителей татарской общественности и исполнителей татарской эстрады.
23:29 28.01.2017
Состоялись первые телефонные переговоры Трампа и Путина
Во время разговора рядом с американским лидером присутствовали ключевые чиновники его администрации.
21:05 28.01.2017
В 2016 году 3 млн туристов потратили 20 млрд рублей в Татарстане
На коллегии Госкомитета по туризму РТ перечислили положительные итоги года.
20:50 28.01.2017
В кинотеатре «Мир» состоится инклюзивный показ для аутистов
Сеанс пройдет в рамках социального проекта «У каждого свой мир».
20:22 28.01.2017
На 82-м году жизни скончалась вдова Владимира Зельдина
Иветта Капралова на три месяца пережила мужа.
19:46 28.01.2017
Волейболисты казанского «Зенита» обыграли «Динамо» из Ленинградской области
В казанском Центре волейбола «Санкт-Петербург» хозяева площадки взял верх в трех сетах.
18:38 28.01.2017
В центре Казани на ходу загорелся микроавтобус
В результате происшествия никто не пострадал.
16:25 28.01.2017
Под Альметьевском грузовик опрокинулся в кювет
Большегруз съехал с дороги и перевернулся на бок.
15:47 28.01.2017
Настольная игра челнинских школьников «Хочу эчпочмак» стала лучшей на выставке в Москве
Теперь юным изобретателям предстоит покорить международный этап движения «Достижения молодых» в Австрии.
15:24 28.01.2017
В Альметьевском районе загорелась парковка на 40 машин
Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
14:52 28.01.2017
Минстрой РТ: в 17 органах негосударственной жилэкспертизы нет ни одного аккредитованного эксперта
Рустам Минниханов призвал «отдать этих лже-экспертов прокуратуре».
13:51 28.01.2017
Марат Ахметов подсчитал, во сколько Татарстану обойдутся весенне-полевые работы-2017
Для успешного проведения весенне-полевой кампании республике необходимо 20 млрд рублей.
13:34 28.01.2017
Татарстан получит 135 млн рублей из федерального бюджета на развитие образования
Правительство РФ распределило между регионами в общей сложности 2520,6 млн рублей.
13:20 28.01.2017
Капремонт-2017: работы начались на 93 объектах образования из 146
36 школ и 110 детских садов отремонтируют почти за 2,5 млрд рублей.
13:08 28.01.2017
В Татарстане предложили создать комиссии по проверке крыш на чистоту от снега
Глава Минстроя республики призвал муниципалитеты уделить особое внимание очистке крыш от снега, чтобы предотвратить его сход.
12:35 28.01.2017
КазГИК объявил набор студентов на актерский курс
Руководитель курса театрального факультета – Фарид Бикчантаев.
12:21 28.01.2017
В феврале на территории ЖК «Салават Купере» введут в строй еще один дом
На объектах жилого комплекса «Салават Купере» сегодня работают 2 тысячи строителей.
12:08 28.01.2017
Программа капремонта-2017 в Татарстане увеличена вдвое
За лето в Казани на индивидуальные теплопункты будут переведены 1392 многоквартирных дома.
11:49 28.01.2017
В Китае встретили Новый год
Покровителем этого года, по китайскому гороскопу, стал Огненный Петух.
11:37 28.01.2017
Рустам Минниханов о владельцах Уруссинской ГРЭС: «Нельзя людей обманывать!»
Президент Татарстана дал поручение МВД и прокуратуре республики призвать владельцев Уруссинской ГРЭС к ответу за дезинформирмацию.
11:22 28.01.2017
В Альметьевске водитель «Лексуса» устроил смертельное ДТП
Мужчина на иномарке выехал на встречную полосу и столкнулся с «Окой».
10:49 28.01.2017
С начала года на объектах капремонта в Татарстане технику безопасности нарушили 34 раза
Глава Минстроя республики поручил усилить работу муниципальных комиссий по профилактике нарушений.
10:35 28.01.2017
Русский драмтеатр Уфы приедет на гастроли в Казань
Гастроли пройдут с 13 по 18 февраля на сцене театра Камала.
10:02 28.01.2017
Татарстанские художники примут участие в «Фестнаиве» в Москве
В Музее современного искусства пройдет V Московский международный фестиваль наивного искусства.
09:33 28.01.2017
Генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев отмечает день рождения
Шагивалеев руководит особой экономической зоной «Алабуга» с 2011 года.
08:21 28.01.2017
День рождения празднует руководитель пресс-службы Президента РТ Эдуард Хайруллин
С декабря 2015 года Эдуард Хайруллин стал руководителем пресс-службы Президента Республики Татарстан.
05:48 28.01.2017
Показать еще