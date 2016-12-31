Кукморское райпо обеспечило рост товарооборота

29.01.2017 12:00 | новости

В Казани состоялось отчетное собрание представителей потребительских обществ Республики Татарстан по итогам 2016 года и задачам на текущий год.

В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, председатель правления Татпотребсоюза Махмут Фаттахов, представители ведомств, потребительских обществ и др.

Открыл собрание, огласил повестку и регламент работы Марат Ахметов.

С докладом на тему «Об итогах деятельности потребительских обществ Республики Татарстан за 2016 год и задачах на перспективу» выступил Махмут Фаттахов.

«Отчетный год для коллектива потребительской кооперации знаменателен как 100-летие Союза потребительских обществ Республики Татарстан и 185-летие кооперации России», – отметил докладчик.

По его словам, важным событием стало также утверждение Концепции развития потребительской кооперации в Республике Татарстан на 2016 – 2020 годы. Согласно данному документу перед организациями потребительской кооперации республики поставлена задача по обеспечению ежегодного роста объема оказываемых услуг более 10% в сопоставимых ценах.

«Задачи поставлены – необходимо приложить все усилия для их реализации», – подчеркнул Махмут Фаттахов.

Совокупный объем деятельности потребительских обществ за прошлый год составил 20,5 млрд. рублей. Обеспечили рост и стабильность за последние пять лет Алексеевское, Молькеевское, Тетюшское райпо и ряд других районных потребительских обществ. Допустили спад деятельности Верхнеуслонское, Мензелинское, Сабинское райпо.

Как рассказал Махмут Фаттахов, у населения в 2016 году было закуплено излишков сельхозпродукции и сырья на сумму более 7 млрд. рублей. Через розничную сеть потребительской кооперации было реализовано товаров на сумму 9716 млрд. рублей. Обеспечили рост товарооборота Менделеевское, Кукморское, Рыбно-Слободское райпо, снизили объемы – Чистопольское, Верхнеуслонское, Сабинское и Мензелинское. Произведено продукции райпотребобществами по итогам прошлого года на сумму 2625 млрд. рублей.

«Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым утверждена республиканская целевая программа “Сельский магазин” по строительству в 2017 году 53 блочно-модульных магазинов в населенных пунктах с количеством более 100 дворов», – сообщил Махмут Фаттахов.

Как отметил докладчик, в дальнейшем такие объекты будут построены в населенных пунктах с количеством 75 и 50 дворов.

«Актуальной остается организация мобильной торговли со специально оборудованными автомашинами, выезжающими по графику, особенно для жителей труднодоступных, отдаленных и малонаселенных деревень», – сказал он.

Выездной торговлей обслуживается 507 населенных пунктов Татарстана. Чтобы охватить их все, райпотребобществам необходимо дополнительно 57 автолавок.

В рамках мероприятия также выступили начальник контрольно-ревизионного управления Татпотребсоюза Гельсиря Рахматуллина, глава Кукморского муниципального района РТ Сергей Димитриев и председатель ССПК «Заинский» Руслан Рахимзянов.

«На потребкооперацию республики возложена важная социальная миссия. Поэтому при выполнении своих задач вас должно сопровождать повышенное чувство ответственности, – сказал Марат Ахметов, обращаясь к руководителям райпотребобществ. – Имеющаяся база предприятий позволяет развиваться более амбициозно, потенциал есть, но он пока недостаточно реализован».

По словам министра, мало хороших руководителей на местах, которые способны разрабатывать и реализовывать различные стратегии развития. Руководителям райпо необходимо пересмотреть свои взгляды, работать самостоятельно и настроиться на развитие, заметил глава Минсельхозпрода РТ.

Марат Ахметов от имени руководства республики поблагодарил райпотребобщества за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

В завершение мероприятия некоторые районные потребительские общества были отмечены Благодарственными письмами Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, Центросоюза РФ и Татпотребсоюза, пишет Министерство сельского хозяйства и продовльствия РТ.