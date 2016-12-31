Нашлась потеря

29.01.2017 11:00 | Общество

- Степан, Степан, - все не унималась соседка. – Степушка, ты где? – кричала она на весь подъезд.

Наши новые соседи переехали недавно, поэтому со Степаном лично я не знакома, но была наслышана. Сама соседка была женщина немолодая, приветливая, всегда улыбчивая. Но сегодня явно была не в настроении. Усталая, плохо причесанная, было видно, что изнурена поисками пропажи.

Новая соседка часто жаловалась на прогулке другой соседке о том, что ее Степан заболел, у него пропал аппетит, а то и вовсе не приходил домой.

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