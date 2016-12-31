Не зря настроение испортилось

29.01.2017 10:00 | Хочу сказать!

Каждый раз, когда иду в больницу, у меня портится настроение. Нет, не из-за болезни (это другая тема), а из-за равнодушия сотрудников. Сходив в стоматологическую поликлинику, удивилась порядкам. Сначала поразило то, что в регистратуре никого не было (было обеденное время). Вдобавок, никого не было и в гардеробной, боязно оставлять верхнюю одежду, не будучи уверенной в ее сохранности. Обратилась к уборщице, но она сделала вид, что не слышит. Когда вышла одна медсестра, попросила у нее карточку, но она ответила: «К кому пришли, у той медсестры и спрашивайте». (Неужели так трудно выдать карточку?!). Хорошо, что она была на месте, иначе в поисках карточки можно было прошляпить свою запись.

Ильгиза