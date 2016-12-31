31 января в 13 часов в Большекукморском доме культуры состоится общее собрание фермеров района. На повестке дня будут рассматриваться организационные вопросы, подготовка к весенне-полевым работам и ознакомление с предоставлением субсидий.
Вниманию фермеров Кукморского района!
29.01.2017 09:00 | новости Печать
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В Республике
Выставку предметного и промышленного дизайна представят в Казани
В «Смене» расскажут о технологических особенностях сочетания различных материалов, использовании национальных особенностей в дизайне.
04:22 29.01.2017
В «Смене» расскажут о технологических особенностях сочетания различных материалов, использовании национальных особенностей в дизайне.
04:22 29.01.2017
Татарстанские хоры могут выступить в крупнейшем храме Петербурга
В конце марта в северной столице пройдет отборочный этап хорового чемпионата России, финалисты которого выступят в Казанском кафедральном соборе.
02:27 29.01.2017
В конце марта в северной столице пройдет отборочный этап хорового чемпионата России, финалисты которого выступят в Казанском кафедральном соборе.
02:27 29.01.2017
В Нижнекамске состоится юбилейный вечер Разиля Валеева
Творческий вечер в Доме народного творчества пройдет с участием представителей татарской общественности и исполнителей татарской эстрады.
23:29 28.01.2017
Творческий вечер в Доме народного творчества пройдет с участием представителей татарской общественности и исполнителей татарской эстрады.
23:29 28.01.2017
Состоялись первые телефонные переговоры Трампа и Путина
Во время разговора рядом с американским лидером присутствовали ключевые чиновники его администрации.
21:05 28.01.2017
Во время разговора рядом с американским лидером присутствовали ключевые чиновники его администрации.
21:05 28.01.2017
В 2016 году 3 млн туристов потратили 20 млрд рублей в Татарстане
На коллегии Госкомитета по туризму РТ перечислили положительные итоги года.
20:50 28.01.2017
На коллегии Госкомитета по туризму РТ перечислили положительные итоги года.
20:50 28.01.2017
В кинотеатре «Мир» состоится инклюзивный показ для аутистов
Сеанс пройдет в рамках социального проекта «У каждого свой мир».
20:22 28.01.2017
Сеанс пройдет в рамках социального проекта «У каждого свой мир».
20:22 28.01.2017
На 82-м году жизни скончалась вдова Владимира Зельдина
Иветта Капралова на три месяца пережила мужа.
19:46 28.01.2017
Иветта Капралова на три месяца пережила мужа.
19:46 28.01.2017
Волейболисты казанского «Зенита» обыграли «Динамо» из Ленинградской области
В казанском Центре волейбола «Санкт-Петербург» хозяева площадки взял верх в трех сетах.
18:38 28.01.2017
В казанском Центре волейбола «Санкт-Петербург» хозяева площадки взял верх в трех сетах.
18:38 28.01.2017
В центре Казани на ходу загорелся микроавтобус
В результате происшествия никто не пострадал.
16:25 28.01.2017
В результате происшествия никто не пострадал.
16:25 28.01.2017
Под Альметьевском грузовик опрокинулся в кювет
Большегруз съехал с дороги и перевернулся на бок.
15:47 28.01.2017
Большегруз съехал с дороги и перевернулся на бок.
15:47 28.01.2017
Настольная игра челнинских школьников «Хочу эчпочмак» стала лучшей на выставке в Москве
Теперь юным изобретателям предстоит покорить международный этап движения «Достижения молодых» в Австрии.
15:24 28.01.2017
Теперь юным изобретателям предстоит покорить международный этап движения «Достижения молодых» в Австрии.
15:24 28.01.2017
В Альметьевском районе загорелась парковка на 40 машин
Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
14:52 28.01.2017
Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
14:52 28.01.2017
Минстрой РТ: в 17 органах негосударственной жилэкспертизы нет ни одного аккредитованного эксперта
Рустам Минниханов призвал «отдать этих лже-экспертов прокуратуре».
13:51 28.01.2017
Рустам Минниханов призвал «отдать этих лже-экспертов прокуратуре».
13:51 28.01.2017
Марат Ахметов подсчитал, во сколько Татарстану обойдутся весенне-полевые работы-2017
Для успешного проведения весенне-полевой кампании республике необходимо 20 млрд рублей.
13:34 28.01.2017
Для успешного проведения весенне-полевой кампании республике необходимо 20 млрд рублей.
13:34 28.01.2017
Татарстан получит 135 млн рублей из федерального бюджета на развитие образования
Правительство РФ распределило между регионами в общей сложности 2520,6 млн рублей.
13:20 28.01.2017
Правительство РФ распределило между регионами в общей сложности 2520,6 млн рублей.
13:20 28.01.2017
Капремонт-2017: работы начались на 93 объектах образования из 146
36 школ и 110 детских садов отремонтируют почти за 2,5 млрд рублей.
13:08 28.01.2017
36 школ и 110 детских садов отремонтируют почти за 2,5 млрд рублей.
13:08 28.01.2017
В Татарстане предложили создать комиссии по проверке крыш на чистоту от снега
Глава Минстроя республики призвал муниципалитеты уделить особое внимание очистке крыш от снега, чтобы предотвратить его сход.
12:35 28.01.2017
Глава Минстроя республики призвал муниципалитеты уделить особое внимание очистке крыш от снега, чтобы предотвратить его сход.
12:35 28.01.2017
КазГИК объявил набор студентов на актерский курс
Руководитель курса театрального факультета – Фарид Бикчантаев.
12:21 28.01.2017
Руководитель курса театрального факультета – Фарид Бикчантаев.
12:21 28.01.2017
В феврале на территории ЖК «Салават Купере» введут в строй еще один дом
На объектах жилого комплекса «Салават Купере» сегодня работают 2 тысячи строителей.
12:08 28.01.2017
На объектах жилого комплекса «Салават Купере» сегодня работают 2 тысячи строителей.
12:08 28.01.2017
Программа капремонта-2017 в Татарстане увеличена вдвое
За лето в Казани на индивидуальные теплопункты будут переведены 1392 многоквартирных дома.
11:49 28.01.2017
За лето в Казани на индивидуальные теплопункты будут переведены 1392 многоквартирных дома.
11:49 28.01.2017
В Китае встретили Новый год
Покровителем этого года, по китайскому гороскопу, стал Огненный Петух.
11:37 28.01.2017
Покровителем этого года, по китайскому гороскопу, стал Огненный Петух.
11:37 28.01.2017
Рустам Минниханов о владельцах Уруссинской ГРЭС: «Нельзя людей обманывать!»
Президент Татарстана дал поручение МВД и прокуратуре республики призвать владельцев Уруссинской ГРЭС к ответу за дезинформирмацию.
11:22 28.01.2017
Президент Татарстана дал поручение МВД и прокуратуре республики призвать владельцев Уруссинской ГРЭС к ответу за дезинформирмацию.
11:22 28.01.2017
В Альметьевске водитель «Лексуса» устроил смертельное ДТП
Мужчина на иномарке выехал на встречную полосу и столкнулся с «Окой».
10:49 28.01.2017
Мужчина на иномарке выехал на встречную полосу и столкнулся с «Окой».
10:49 28.01.2017
С начала года на объектах капремонта в Татарстане технику безопасности нарушили 34 раза
Глава Минстроя республики поручил усилить работу муниципальных комиссий по профилактике нарушений.
10:35 28.01.2017
Глава Минстроя республики поручил усилить работу муниципальных комиссий по профилактике нарушений.
10:35 28.01.2017
Русский драмтеатр Уфы приедет на гастроли в Казань
Гастроли пройдут с 13 по 18 февраля на сцене театра Камала.
10:02 28.01.2017
Гастроли пройдут с 13 по 18 февраля на сцене театра Камала.
10:02 28.01.2017
Татарстанские художники примут участие в «Фестнаиве» в Москве
В Музее современного искусства пройдет V Московский международный фестиваль наивного искусства.
09:33 28.01.2017
В Музее современного искусства пройдет V Московский международный фестиваль наивного искусства.
09:33 28.01.2017
Генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев отмечает день рождения
Шагивалеев руководит особой экономической зоной «Алабуга» с 2011 года.
08:21 28.01.2017
Шагивалеев руководит особой экономической зоной «Алабуга» с 2011 года.
08:21 28.01.2017
День рождения празднует руководитель пресс-службы Президента РТ Эдуард Хайруллин
С декабря 2015 года Эдуард Хайруллин стал руководителем пресс-службы Президента Республики Татарстан.
05:48 28.01.2017
С декабря 2015 года Эдуард Хайруллин стал руководителем пресс-службы Президента Республики Татарстан.
05:48 28.01.2017
Мэр Иннополиса открыл джаз-спектакль «Простак в мире джаза»
На сценической площадке Административно-делового центра имени А. С. Попова сыграли «аксеновский» джаз.
22:40 27.01.2017
На сценической площадке Административно-делового центра имени А. С. Попова сыграли «аксеновский» джаз.
22:40 27.01.2017
Студент КГАСУ стал победителем международного конкурса Archi-World Academy
Студент КГАСУ Айнур Мустафин выиграл полугодовую стажировку в одной из лучших архитектурных мастерских мира Coop Himmelb(l)au в Австрии.
22:30 27.01.2017
Студент КГАСУ Айнур Мустафин выиграл полугодовую стажировку в одной из лучших архитектурных мастерских мира Coop Himmelb(l)au в Австрии.
22:30 27.01.2017