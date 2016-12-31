В Кукморском районе активно ведутся работы по очистке дорог от снега (фото)

28.01.2017 12:30 | новости Печать

В Кукморском районе активно ведутся работы по очистке дорог от снега (фото)

(Кукмор, "Трудовая слава"). На пролегающих по территории района трассах ведется активная работа по очистке снега. Эти территориальные автомобильные дороги общей протяженностью 370 километров находятся в ведении Кукморского дорожного ремонтно-строительного участка Сабинского филиала открытого акционерного общества "Татавтодор".

По словам начальника ДРСУ "Кукморский" Ильшата Вильданова, в этой работе участвует 21 единица техники организации. Вся спецтехника находится в состоянии готовности и работает в сменном режиме.

- Для обеспечения комфортного и безопасного движения заготовлено более 7 тысяч тонн противогололедного материала, который соответствует всем технологическим требованиям. На сегодняшний день израсходовано более 4 тысяч тонн. В целях безопасности на крутых подъемах установлены емкости с песком, - говорит он.

Работниками "Татавтодора" выполняются работы по очистке от снега площадок автобусных павильонов, уборке снега из-под металлических барьерных ограждений, устройству траншей в снегу бульдозерами в целях снегозадержания, уборке снежных валов с откосов земляного полотна, очистке обочин от снега.

Фото из архива организации


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