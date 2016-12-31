В Кукморском районе активно ведутся работы по очистке дорог от снега (фото)

28.01.2017 12:30 | новости

(Кукмор, "Трудовая слава"). На пролегающих по территории района трассах ведется активная работа по очистке снега. Эти территориальные автомобильные дороги общей протяженностью 370 километров находятся в ведении Кукморского дорожного ремонтно-строительного участка Сабинского филиала открытого акционерного общества "Татавтодор".

По словам начальника ДРСУ "Кукморский" Ильшата Вильданова, в этой работе участвует 21 единица техники организации. Вся спецтехника находится в состоянии готовности и работает в сменном режиме.

- Для обеспечения комфортного и безопасного движения заготовлено более 7 тысяч тонн противогололедного материала, который соответствует всем технологическим требованиям. На сегодняшний день израсходовано более 4 тысяч тонн. В целях безопасности на крутых подъемах установлены емкости с песком, - говорит он.

Работниками "Татавтодора" выполняются работы по очистке от снега площадок автобусных павильонов, уборке снега из-под металлических барьерных ограждений, устройству траншей в снегу бульдозерами в целях снегозадержания, уборке снежных валов с откосов земляного полотна, очистке обочин от снега.

Фото из архива организации