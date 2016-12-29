В Кукморском реабилитационном центре «Милосердие» прошло соревнование по дартсу (фото)

В Реабилитационном центре «Милосердие» прошло соревнование по дартсу среди детей с ограниченными возможностями, проходящих реабилитацию. В соревновании приняли участие и мальчики, и девочки разных возрастов. Первое место среди юношей по дартсу занял Нигматзянов Руслан, второе место - Багавиев Рузаль, третье место – Каримов Ислам. Среди девушек первое место заняла Петрова Алина, второе место - Загидуллина Гульфина, третье место – Фролова Марина. Победители были награждены грамотами и памятными призами, сообщила Наиля Турова.