«ВКонтакте» стали недоступными для просмотра «Сохраненные фотографии»

28.01.2017 20:00 | новости Печать

«ВКонтакте» стали недоступными для просмотра «Сохраненные фотографии»

Популярный сайт выпустил новое обновление, сообщает источник.

 

Альбом с сохраненными фотографиями, который долгое время находился в открытом доступе, разработчики решили скрыть. Многие пользователи возмущены подобным нововведением, ведь по ним некоторые люди составляли психологические портреты юзеров. «Теперь таинственности будет больше», добавляют пользователи.

Отметим, что сервис «Сохраненные фотографии» был удобным инструментом. С помощью него пользователи ВК могли с легкостью добавлять себе понравившиеся картинки и снимки без необходимости сохранения на свои устройства, тем самым экономя трафик. Так же добавим, что этот альбом не исчез, его можно вернуть, нажав несколько кнопок в настройках приватности.


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