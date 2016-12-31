В Ныртинской средней школе прошло «Посвящение первоклассников в читатели»

В Республике

В центре Казани на ходу загорелся микроавтобус

В результате происшествия никто не пострадал.

16:25 28.01.2017 В результате происшествия никто не пострадал.

Под Альметьевском грузовик опрокинулся в кювет

Большегруз съехал с дороги и перевернулся на бок.

15:47 28.01.2017 Большегруз съехал с дороги и перевернулся на бок.

В Альметьевском районе загорелась парковка на 40 машин

Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

14:52 28.01.2017 Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Минстрой РТ: в 17 органах негосударственной жилэкспертизы нет ни одного аккредитованного эксперта

Рустам Минниханов призвал «отдать этих лже-экспертов прокуратуре».

13:51 28.01.2017 Рустам Минниханов призвал «отдать этих лже-экспертов прокуратуре».

Марат Ахметов подсчитал, во сколько Татарстану обойдутся весенне-полевые работы-2017

Для успешного проведения весенне-полевой кампании республике необходимо 20 млрд рублей.

13:34 28.01.2017 Для успешного проведения весенне-полевой кампании республике необходимо 20 млрд рублей.

Татарстан получит 135 млн рублей из федерального бюджета на развитие образования

Правительство РФ распределило между регионами в общей сложности 2520,6 млн рублей.

13:20 28.01.2017 Правительство РФ распределило между регионами в общей сложности 2520,6 млн рублей.

Капремонт-2017: работы начались на 93 объектах образования из 146

36 школ и 110 детских садов отремонтируют почти за 2,5 млрд рублей.

13:08 28.01.2017 36 школ и 110 детских садов отремонтируют почти за 2,5 млрд рублей.

В Татарстане предложили создать комиссии по проверке крыш на чистоту от снега

Глава Минстроя республики призвал муниципалитеты уделить особое внимание очистке крыш от снега, чтобы предотвратить его сход.

12:35 28.01.2017 Глава Минстроя республики призвал муниципалитеты уделить особое внимание очистке крыш от снега, чтобы предотвратить его сход.

КазГИК объявил набор студентов на актерский курс

Руководитель курса театрального факультета – Фарид Бикчантаев.

12:21 28.01.2017 Руководитель курса театрального факультета – Фарид Бикчантаев.

В феврале на территории ЖК «Салават Купере» введут в строй еще один дом

На объектах жилого комплекса «Салават Купере» сегодня работают 2 тысячи строителей.

12:08 28.01.2017 На объектах жилого комплекса «Салават Купере» сегодня работают 2 тысячи строителей.

Программа капремонта-2017 в Татарстане увеличена вдвое

За лето в Казани на индивидуальные теплопункты будут переведены 1392 многоквартирных дома.

11:49 28.01.2017 За лето в Казани на индивидуальные теплопункты будут переведены 1392 многоквартирных дома.

В Китае встретили Новый год

Покровителем этого года, по китайскому гороскопу, стал Огненный Петух.

11:37 28.01.2017 Покровителем этого года, по китайскому гороскопу, стал Огненный Петух.

Рустам Минниханов о владельцах Уруссинской ГРЭС: «Нельзя людей обманывать!»

Президент Татарстана дал поручение МВД и прокуратуре республики призвать владельцев Уруссинской ГРЭС к ответу за дезинформирмацию.

11:22 28.01.2017 Президент Татарстана дал поручение МВД и прокуратуре республики призвать владельцев Уруссинской ГРЭС к ответу за дезинформирмацию.

В Альметьевске водитель «Лексуса» устроил смертельное ДТП

Мужчина на иномарке выехал на встречную полосу и столкнулся с «Окой».

10:49 28.01.2017 Мужчина на иномарке выехал на встречную полосу и столкнулся с «Окой».

С начала года на объектах капремонта в Татарстане технику безопасности нарушили 34 раза

Глава Минстроя республики поручил усилить работу муниципальных комиссий по профилактике нарушений.

10:35 28.01.2017 Глава Минстроя республики поручил усилить работу муниципальных комиссий по профилактике нарушений.

Русский драмтеатр Уфы приедет на гастроли в Казань

Гастроли пройдут с 13 по 18 февраля на сцене театра Камала.

10:02 28.01.2017 Гастроли пройдут с 13 по 18 февраля на сцене театра Камала.

Татарстанские художники примут участие в «Фестнаиве» в Москве

В Музее современного искусства пройдет V Московский международный фестиваль наивного искусства.

09:33 28.01.2017 В Музее современного искусства пройдет V Московский международный фестиваль наивного искусства.

Генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев отмечает день рождения

Шагивалеев руководит особой экономической зоной «Алабуга» с 2011 года.

08:21 28.01.2017 Шагивалеев руководит особой экономической зоной «Алабуга» с 2011 года.

День рождения празднует руководитель пресс-службы Президента РТ Эдуард Хайруллин

С декабря 2015 года Эдуард Хайруллин стал руководителем пресс-службы Президента Республики Татарстан.

05:48 28.01.2017 С декабря 2015 года Эдуард Хайруллин стал руководителем пресс-службы Президента Республики Татарстан.

Мэр Иннополиса открыл джаз-спектакль «Простак в мире джаза»

На сценической площадке Административно-делового центра имени А. С. Попова сыграли «аксеновский» джаз.

22:40 27.01.2017 На сценической площадке Административно-делового центра имени А. С. Попова сыграли «аксеновский» джаз.

Студент КГАСУ стал победителем международного конкурса Archi-World Academy

Студент КГАСУ Айнур Мустафин выиграл полугодовую стажировку в одной из лучших архитектурных мастерских мира Coop Himmelb(l)au в Австрии.

22:30 27.01.2017 Студент КГАСУ Айнур Мустафин выиграл полугодовую стажировку в одной из лучших архитектурных мастерских мира Coop Himmelb(l)au в Австрии.

Максим Соколов: «Необходимо использовать практику государственно-частного партнерства»

Министр транспорта РФ выступил на заседании коллегии Миндортранса РТ.

22:28 27.01.2017 Министр транспорта РФ выступил на заседании коллегии Миндортранса РТ.

«Ак Барс» разгромил новокузнецкий «Металлург»

Заключительный домашний матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2016/2017 хоккеисты из Казани выиграли со счетом 6:1.

21:15 27.01.2017 Заключительный домашний матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2016/2017 хоккеисты из Казани выиграли со счетом 6:1.

Рустам Минниханов: «"ИнноКам" – точка экономического роста не только Татарстана, но и России»

По словам Президента РТ, ведущее место в концепции инновационно-производственного центра занимает развитие транспортной инфраструктуры.

21:08 27.01.2017 По словам Президента РТ, ведущее место в концепции инновационно-производственного центра занимает развитие транспортной инфраструктуры.

Площадь системы озер Лебяжье увеличится до 36 гектаров

Проект экореабилитации озер поддержал научно-технический совет Минэкологии РТ.

20:19 27.01.2017 Проект экореабилитации озер поддержал научно-технический совет Минэкологии РТ.

Ильдар Халиков поздравил сотрудников АО «КВАРТ» с 75-летием предприятия

Премьер-министр РТ напомнил гостям праздника о славной истории завода, о том, в каких условиях происходило его становление.

20:11 27.01.2017 Премьер-министр РТ напомнил гостям праздника о славной истории завода, о том, в каких условиях происходило его становление.

СМИ: выходец из Татарстана Руслан Темирбулатов назначен куратором Абхазии

Перед переходом в Кремль Темирбулатов занимал пост полпреда РТ в Казахстане.

19:30 27.01.2017 Перед переходом в Кремль Темирбулатов занимал пост полпреда РТ в Казахстане.

Казанский «Ак Барс» открыл счет в матче против «Металлурга»

Дебютную шайбу в игре забросил форвард казанцев Артем Лукоянов.

19:21 27.01.2017 Дебютную шайбу в игре забросил форвард казанцев Артем Лукоянов.

Водитель из Татарстана попал в страшную аварию в Самарской области

Водители транспортных средств в момент столкновения находились в трезвом состоянии.

19:16 27.01.2017 Водители транспортных средств в момент столкновения находились в трезвом состоянии.