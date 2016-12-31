В Ныртинской средней школе прошло «Посвящение первоклассников в читатели»

В Ныртинской средней школе прошло внеклассное мероприятие для младших классов «Посвящение первоклассников в читатели». В рамках этого мероприятия силами коллектива 7 класса было представлено театрализованное представление со сказочными героями. Ребята в сопровождении библиотекаря Лилии Фаляховой отправились в Книжное царство-мудрое государство. Их встретили Королева Книги, Доктор Айболит, Почтальон Печкин, Красная Шапочка ,Золушка и Фея, которые провели с ребятами различные конкурсы. Учащиеся 1-5 классов отгадывали загадки, телеграммы, наизусть рассказывали стихи о книгах. В ходе мероприятия ребята узнали, что такое библиотека, познакомились с правилами обращения с книгами и учебниками.
Харис ФАЛЯХОВ