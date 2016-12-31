Поч. Сутерская школа сегодня

28.01.2017 18:00 | Общество

Может быть, другие школы лучше,

Может быть, красивей и светлей.

Все равно, родная наша школа,

Ты для нас дороже и милей.

История нашей школы начинается с 1973 года. По 1979 год она являлась основной общеобразовательной школой, а в 1979 году школа была преобразована в среднюю. На сегодняшний день в ней учатся дети из пяти населенных пунктов: деревень Починок Сутер, Новый Каенсар, Старый Каенсар, Важашур и Верхняя Шунь. Сегодня у штурвала учебного заведения стоит молодой специалист, учитель истории Радик Давыдов. За сравнительно небольшой период работы он проявил себя как энергичный, инициативный руководитель. Он вникает во все дела, всегда готов помочь советом и делом. Прошел только год, но в школе произошли большие изменения: на территории построена теплица, отремонтирован спортзал, наконец-то заработали туалеты в школе, заменена сантехника. Вместе с директором и его заместитель по учебной части Альбина Ермолаева делает все, чтобы дети получали качественные, прочные знания, чтобы каждый ребенок был окружен вниманием и заботой. Это делает школу большой семьей, где все радуются победам и достижениям каждого, где сопереживают и помогают во всем. Благодаря совместному труду с семьей и общественностью и профессиональному уровню наша школа получила грант по направлению "Инженерный дизайн". В школе в текущем году планируется открытие дошкольной группы, и хочется верить, что лучшие годы ещё впереди.