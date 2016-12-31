Откуда берутся прозвища

28.01.2017 17:00 | Общество

Каждому народу присущи свои неповторимые особенности. Есть в нашей деревне своя особенность: почти в каждом доме живут люди, прозвища которых передаются из поколения в поколение. У каждого прозвища своя собственная история возникновения. Вот, например, наша связана с крысами. Хоть и не раз пыталась узнать, откуда пошло такое название, но домашние так и не рассказали мне. После долгих раздумий, когда выдался подходящий случай, решила расспросить своего 90-летнего соседа Наси бабая. Оказывается, ему об этом поведал дед. И вот мой пожилой сосед, не спеша, начал рассказ.

Вот как это было.

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