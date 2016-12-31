29 января в спорткомплеске “Зилант” состоится открытый турнир по баскетболу на Кубок “Урал” среди мальчиков 2007 года рождения и девочек 2008-2009 годов рождения.
Завтра в Кукморе состоится открытый турнир по баскетболу на Кубок “Урал”
28.01.2017 16:00 | новости Печать
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В Республике
В Альметьевском районе загорелась парковка на 40 машин
Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
14:52 28.01.2017
Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
14:52 28.01.2017
Минстрой РТ: в 17 органах негосударственной жилэкспертизы нет ни одного аккредитованного эксперта
Рустам Минниханов призвал «отдать этих лже-экспертов прокуратуре».
13:51 28.01.2017
Рустам Минниханов призвал «отдать этих лже-экспертов прокуратуре».
13:51 28.01.2017
Марат Ахметов подсчитал, во сколько Татарстану обойдутся весенне-полевые работы-2017
Для успешного проведения весенне-полевой кампании республике необходимо 20 млрд рублей.
13:34 28.01.2017
Для успешного проведения весенне-полевой кампании республике необходимо 20 млрд рублей.
13:34 28.01.2017
Татарстан получит 135 млн рублей из федерального бюджета на развитие образования
Правительство РФ распределило между регионами в общей сложности 2520,6 млн рублей.
13:20 28.01.2017
Правительство РФ распределило между регионами в общей сложности 2520,6 млн рублей.
13:20 28.01.2017
Капремонт-2017: работы начались на 93 объектах образования из 146
36 школ и 110 детских садов отремонтируют почти за 2,5 млрд рублей.
13:08 28.01.2017
36 школ и 110 детских садов отремонтируют почти за 2,5 млрд рублей.
13:08 28.01.2017
В Татарстане предложили создать комиссии по проверке крыш на чистоту от снега
Глава Минстроя республики призвал муниципалитеты уделить особое внимание очистке крыш от снега, чтобы предотвратить его сход.
12:35 28.01.2017
Глава Минстроя республики призвал муниципалитеты уделить особое внимание очистке крыш от снега, чтобы предотвратить его сход.
12:35 28.01.2017
КазГИК объявил набор студентов на актерский курс
Руководитель курса театрального факультета – Фарид Бикчантаев.
12:21 28.01.2017
Руководитель курса театрального факультета – Фарид Бикчантаев.
12:21 28.01.2017
В феврале на территории ЖК «Салават Купере» введут в строй еще один дом
На объектах жилого комплекса «Салават Купере» сегодня работают 2 тысячи строителей.
12:08 28.01.2017
На объектах жилого комплекса «Салават Купере» сегодня работают 2 тысячи строителей.
12:08 28.01.2017
Программа капремонта-2017 в Татарстане увеличена вдвое
За лето в Казани на индивидуальные теплопункты будут переведены 1392 многоквартирных дома.
11:49 28.01.2017
За лето в Казани на индивидуальные теплопункты будут переведены 1392 многоквартирных дома.
11:49 28.01.2017
В Китае встретили Новый год
Покровителем этого года, по китайскому гороскопу, стал Огненный Петух.
11:37 28.01.2017
Покровителем этого года, по китайскому гороскопу, стал Огненный Петух.
11:37 28.01.2017
Рустам Минниханов о владельцах Уруссинской ГРЭС: «Нельзя людей обманывать!»
Президент Татарстана дал поручение МВД и прокуратуре республики призвать владельцев Уруссинской ГРЭС к ответу за дезинформирмацию.
11:22 28.01.2017
Президент Татарстана дал поручение МВД и прокуратуре республики призвать владельцев Уруссинской ГРЭС к ответу за дезинформирмацию.
11:22 28.01.2017
В Альметьевске водитель «Лексуса» устроил смертельное ДТП
Мужчина на иномарке выехал на встречную полосу и столкнулся с «Окой».
10:49 28.01.2017
Мужчина на иномарке выехал на встречную полосу и столкнулся с «Окой».
10:49 28.01.2017
С начала года на объектах капремонта в Татарстане технику безопасности нарушили 34 раза
Глава Минстроя республики поручил усилить работу муниципальных комиссий по профилактике нарушений.
10:35 28.01.2017
Глава Минстроя республики поручил усилить работу муниципальных комиссий по профилактике нарушений.
10:35 28.01.2017
Русский драмтеатр Уфы приедет на гастроли в Казань
Гастроли пройдут с 13 по 18 февраля на сцене театра Камала.
10:02 28.01.2017
Гастроли пройдут с 13 по 18 февраля на сцене театра Камала.
10:02 28.01.2017
Татарстанские художники примут участие в «Фестнаиве» в Москве
В Музее современного искусства пройдет V Московский международный фестиваль наивного искусства.
09:33 28.01.2017
В Музее современного искусства пройдет V Московский международный фестиваль наивного искусства.
09:33 28.01.2017
Генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев отмечает день рождения
Шагивалеев руководит особой экономической зоной «Алабуга» с 2011 года.
08:21 28.01.2017
Шагивалеев руководит особой экономической зоной «Алабуга» с 2011 года.
08:21 28.01.2017
День рождения празднует руководитель пресс-службы Президента РТ Эдуард Хайруллин
С декабря 2015 года Эдуард Хайруллин стал руководителем пресс-службы Президента Республики Татарстан.
05:48 28.01.2017
С декабря 2015 года Эдуард Хайруллин стал руководителем пресс-службы Президента Республики Татарстан.
05:48 28.01.2017
Мэр Иннополиса открыл джаз-спектакль «Простак в мире джаза»
На сценической площадке Административно-делового центра имени А. С. Попова сыграли «аксеновский» джаз.
22:40 27.01.2017
На сценической площадке Административно-делового центра имени А. С. Попова сыграли «аксеновский» джаз.
22:40 27.01.2017
Студент КГАСУ стал победителем международного конкурса Archi-World Academy
Студент КГАСУ Айнур Мустафин выиграл полугодовую стажировку в одной из лучших архитектурных мастерских мира Coop Himmelb(l)au в Австрии.
22:30 27.01.2017
Студент КГАСУ Айнур Мустафин выиграл полугодовую стажировку в одной из лучших архитектурных мастерских мира Coop Himmelb(l)au в Австрии.
22:30 27.01.2017
Максим Соколов: «Необходимо использовать практику государственно-частного партнерства»
Министр транспорта РФ выступил на заседании коллегии Миндортранса РТ.
22:28 27.01.2017
Министр транспорта РФ выступил на заседании коллегии Миндортранса РТ.
22:28 27.01.2017
«Ак Барс» разгромил новокузнецкий «Металлург»
Заключительный домашний матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2016/2017 хоккеисты из Казани выиграли со счетом 6:1.
21:15 27.01.2017
Заключительный домашний матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2016/2017 хоккеисты из Казани выиграли со счетом 6:1.
21:15 27.01.2017
Рустам Минниханов: «"ИнноКам" – точка экономического роста не только Татарстана, но и России»
По словам Президента РТ, ведущее место в концепции инновационно-производственного центра занимает развитие транспортной инфраструктуры.
21:08 27.01.2017
По словам Президента РТ, ведущее место в концепции инновационно-производственного центра занимает развитие транспортной инфраструктуры.
21:08 27.01.2017
Площадь системы озер Лебяжье увеличится до 36 гектаров
Проект экореабилитации озер поддержал научно-технический совет Минэкологии РТ.
20:19 27.01.2017
Проект экореабилитации озер поддержал научно-технический совет Минэкологии РТ.
20:19 27.01.2017
Ильдар Халиков поздравил сотрудников АО «КВАРТ» с 75-летием предприятия
Премьер-министр РТ напомнил гостям праздника о славной истории завода, о том, в каких условиях происходило его становление.
20:11 27.01.2017
Премьер-министр РТ напомнил гостям праздника о славной истории завода, о том, в каких условиях происходило его становление.
20:11 27.01.2017
СМИ: выходец из Татарстана Руслан Темирбулатов назначен куратором Абхазии
Перед переходом в Кремль Темирбулатов занимал пост полпреда РТ в Казахстане.
19:30 27.01.2017
Перед переходом в Кремль Темирбулатов занимал пост полпреда РТ в Казахстане.
19:30 27.01.2017
Казанский «Ак Барс» открыл счет в матче против «Металлурга»
Дебютную шайбу в игре забросил форвард казанцев Артем Лукоянов.
19:21 27.01.2017
Дебютную шайбу в игре забросил форвард казанцев Артем Лукоянов.
19:21 27.01.2017
Водитель из Татарстана попал в страшную аварию в Самарской области
Водители транспортных средств в момент столкновения находились в трезвом состоянии.
19:16 27.01.2017
Водители транспортных средств в момент столкновения находились в трезвом состоянии.
19:16 27.01.2017
В Казани открылась выставка «Легендарный Калашников»
Передвижная экспозиция встретит в столице Татарстана День Победы.
18:53 27.01.2017
Передвижная экспозиция встретит в столице Татарстана День Победы.
18:53 27.01.2017
В Бугульме водителю стало плохо, и его автомобиль опрокинулся в кювет
Прибывшие на место аварии медики, диагностировали у пострадавшего водителя ишемическую болезнь сердца.
18:52 27.01.2017
Прибывшие на место аварии медики, диагностировали у пострадавшего водителя ишемическую болезнь сердца.
18:52 27.01.2017
Казанская студентка рассказала в суде подробности нападения на нее неизвестного с рашпилем
По словам пострадавшей, ни один из проезжавших мимо водителей не остановился, чтобы помочь ей.
18:37 27.01.2017
По словам пострадавшей, ни один из проезжавших мимо водителей не остановился, чтобы помочь ей.
18:37 27.01.2017