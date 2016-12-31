Закупочные цены на молоко за декабрь по Кукморскому району

Закупочные цены на молоко, по которым сборщики производили расчет с жителями сельской местности в декабре (в рублях за литр)
Янцобино – М.Закиуллин; Р.Рахимзянов – 22,5.
Иске Юрт – Р.Рахимзянов – 22,5.
Байлянгар, Сазтамак - “Тургай” – 22,5.
Березняк, Аман-Ошторма, Камышлы – Н.Тазмеев – 22-23.
Аш-Бузи - “Тургай”; М.Хаматдинов – 22,5.
Адаево – М.Хаматдинов; Ф.Маннапов – 22,5.
Большой Сардек, Чишма-Баш, Кара-Елга - М.Хаматдинов – 22,5.
Копки – М.Хаматдинов; Х.Закиуллин – 22,5.
Поч.Сутер – Р.Вахитов – 22-23.
Новый Каенсар, Старый Каенсар, Верхняя Шунь, Важашур – Б.Степанов – 22-22,5.
Каенсар – Р.Рахимзянов – 22,5.
Каркаусь, Салтык-Ерыклы, Бурсык-Елга, Ташлы Елга - Р.Вахитов – 22-23.
Кошкино, Маскара – Г.Баязитов; Р.Саляхов – 22,5.
Лельвиж – хозяйство имени Вахитова – 22,25.
Тамаево - Р.Саляхов – 22,5.
Мамашир - Р.Саляхов; Г.Баязитов; И.Шагеев – 22,5.
Нижний Искубаш, Верхний Искубаш, Битлянгур, Красная Гора - Б.Степанов – 22,5; Битлянгур – 22-22,5.
Танькино – А.Галиев – 22-22,5.
Нижняя Русь, Старая Уча, Урясьбаш – “Агрохимсервис” – 22,5.
Урясьбаш - Б.Степанов – 22,5.
Нырты, Туркаш, Новая Чабья - А.Галиев – 22-22,5.
Нырья, Старая Кня-Юмья, Куркино, Верхний Кузмесь, Нижний Кузмесь, Сабанчино, Балды Кня – Д.Туктамышев – 22.
Красный Цветок – Н.Вагизов – 22.
Олуяз – “Тургай” – 22,5.
Нижний Казаклар, Верхний Казаклар, Балыклы – Р.Рахимзянов – 22,5.
Новый Кумор, Филипповка, Вильмон – Н.Вагизов – 22.
Старая Юмья, Ош.Юмья, Верхняя Юмья – Р.Гаврилов – 22-22,5.
Старая Кня, Княбаш, Красный Октябрь – Р.Гаврилов – 21,5-22.
Арпаяз, Асан-Елга, Псяк, Люга – Н.Тазмеев – 22.
Уразаево, Сардекбаш - Ш.Файзуллин; Р.Ахметов – 22,5.
Каенлык - Р.Ахметов; Ш.Файзуллин; общество “Вахитово” – 22,5.
Трыш - Ш.Файзуллин; общество ”Вахитово” – 22,5.
Новый Сардек - Р.Ахметов – 22,5.
Бакчасарай – общество ”Вахитово”; Р.Ахметов – 22,5.
Верхний Китяк – общество “Вахитово” – 22,5.
Пчеловод – общество “Восток” (Г.Галиева) – 21,5-22,6.
Село-Чура, Малая Чура, Поршур – хозяйство имени Вахитова – 22,25.
Нижний Кумор, Верхний Кумор, Средний Кумор – Н.Тазмеев – 22-23.
Туембаш,Челны - М.Хаматдинов – 22,5.
Уркуш, Верхний Арбаш, Нижний Арбаш - А.Галиев – 22-23.
Чарли, Татарская Тулба - Р.Вахитов – 22-23.
Ядыгерь, Починок Шемордан, Верхний Шемордан, Тарлово – общество “Восток” (Г.Галиева) – 21,5-22,6.
Яныль, Вахитово – хозяйство имени Вахитова – 22,37.
Ятмас Дусаево – А.Галиев – 22-22,5.
Среди сборщиков молока есть те, кто несвоевременно производит расчет с личными хозяйствами. Жители Нижнеискубашского поселения, сдающие молоко Борису Степанову, деньги за декабрь получили почти в конце января. При подобном отношении, может, лучше сдавать продукцию другому предпринимателю, который знает о нелегком труде сельчан и понимает их?!