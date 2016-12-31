Закупочные цены на молоко за декабрь по Кукморскому району

28.01.2017 15:00 | Сельское хозяйство

Закупочные цены на молоко, по которым сборщики производили расчет с жителями сельской местности в декабре (в рублях за литр)

Янцобино – М.Закиуллин; Р.Рахимзянов – 22,5.

Иске Юрт – Р.Рахимзянов – 22,5.

Байлянгар, Сазтамак - “Тургай” – 22,5.

Березняк, Аман-Ошторма, Камышлы – Н.Тазмеев – 22-23.

Аш-Бузи - “Тургай”; М.Хаматдинов – 22,5.

Адаево – М.Хаматдинов; Ф.Маннапов – 22,5.

Большой Сардек, Чишма-Баш, Кара-Елга - М.Хаматдинов – 22,5.

Копки – М.Хаматдинов; Х.Закиуллин – 22,5.

Поч.Сутер – Р.Вахитов – 22-23.

Новый Каенсар, Старый Каенсар, Верхняя Шунь, Важашур – Б.Степанов – 22-22,5.

Каенсар – Р.Рахимзянов – 22,5.

Каркаусь, Салтык-Ерыклы, Бурсык-Елга, Ташлы Елга - Р.Вахитов – 22-23.

Кошкино, Маскара – Г.Баязитов; Р.Саляхов – 22,5.

Лельвиж – хозяйство имени Вахитова – 22,25.

Тамаево - Р.Саляхов – 22,5.

Мамашир - Р.Саляхов; Г.Баязитов; И.Шагеев – 22,5.

Нижний Искубаш, Верхний Искубаш, Битлянгур, Красная Гора - Б.Степанов – 22,5; Битлянгур – 22-22,5.

Танькино – А.Галиев – 22-22,5.

Нижняя Русь, Старая Уча, Урясьбаш – “Агрохимсервис” – 22,5.

Урясьбаш - Б.Степанов – 22,5.

Нырты, Туркаш, Новая Чабья - А.Галиев – 22-22,5.

Нырья, Старая Кня-Юмья, Куркино, Верхний Кузмесь, Нижний Кузмесь, Сабанчино, Балды Кня – Д.Туктамышев – 22.

Красный Цветок – Н.Вагизов – 22.

Олуяз – “Тургай” – 22,5.

Нижний Казаклар, Верхний Казаклар, Балыклы – Р.Рахимзянов – 22,5.

Новый Кумор, Филипповка, Вильмон – Н.Вагизов – 22.

Старая Юмья, Ош.Юмья, Верхняя Юмья – Р.Гаврилов – 22-22,5.

Старая Кня, Княбаш, Красный Октябрь – Р.Гаврилов – 21,5-22.

Арпаяз, Асан-Елга, Псяк, Люга – Н.Тазмеев – 22.

Уразаево, Сардекбаш - Ш.Файзуллин; Р.Ахметов – 22,5.

Каенлык - Р.Ахметов; Ш.Файзуллин; общество “Вахитово” – 22,5.

Трыш - Ш.Файзуллин; общество ”Вахитово” – 22,5.

Новый Сардек - Р.Ахметов – 22,5.

Бакчасарай – общество ”Вахитово”; Р.Ахметов – 22,5.

Верхний Китяк – общество “Вахитово” – 22,5.

Пчеловод – общество “Восток” (Г.Галиева) – 21,5-22,6.

Село-Чура, Малая Чура, Поршур – хозяйство имени Вахитова – 22,25.

Нижний Кумор, Верхний Кумор, Средний Кумор – Н.Тазмеев – 22-23.

Туембаш,Челны - М.Хаматдинов – 22,5.

Уркуш, Верхний Арбаш, Нижний Арбаш - А.Галиев – 22-23.

Чарли, Татарская Тулба - Р.Вахитов – 22-23.

Ядыгерь, Починок Шемордан, Верхний Шемордан, Тарлово – общество “Восток” (Г.Галиева) – 21,5-22,6.

Яныль, Вахитово – хозяйство имени Вахитова – 22,37.

Ятмас Дусаево – А.Галиев – 22-22,5.

Среди сборщиков молока есть те, кто несвоевременно производит расчет с личными хозяйствами. Жители Нижнеискубашского поселения, сдающие молоко Борису Степанову, деньги за декабрь получили почти в конце января. При подобном отношении, может, лучше сдавать продукцию другому предпринимателю, который знает о нелегком труде сельчан и понимает их?!