На чемпионат Татарстана WorldSkills приедут дизайнеры и из Кукмора

28.01.2017 14:00 | новости

За четыре дня молодые профессионалы создадут оригинальные модели женских платьев, жакетов и топов, самостоятельно раскроив и сдекорировав изделия.

(Казань, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). На чемпионат рабочих профессий Республики Татарстан в компетенции «Технология моды» по стандартам WorldSkills приедут восемь молодых дизайнеров из Кукмора, Казани, Чистополя и Нижнекамска. Официальные даты чемпионата – с 1 по 3 февраля, однако технологи мод приступят к конкурсным испытаниям на день раньше. Меньше чем за 20 часов ребятам предстоит создать оригинальные модели женских платьев, жакетов и топов, самостоятельно раскроив и сдекорировав изделия.

«Соревнования будут проходить четыре дня, а не три, как в большинстве компетенций регионального WorldSkills. Мы приняли такое решение из-за сложности модуля – заданий, которые предстоит выполнить конкурсантам. В первый же день дизайнеры будут выполнять наколки топа с драпировками (тканевую заготовку силуэта на манекене – прим. Т.-и.). Мы зададим конкурсантам рыночный сегмент: прет-а-порте, от кутюр или масс-маркет и материал – определенную ткань. Используя предложенные данные, ребята должны отрисовать модель будущего изделия», – рассказала эксперт компетенции «Технология моды», преподаватель Казанского колледжа технологии и дизайна Елена Фокеева.

«Второй день посвящен раскройке женского платья по готовым лекалам. Конкурсанты должны раскроить и сшить модель за шесть часов работы. Сейчас мы работаем над скоростными навыками, не всем удается уложиться в срок, – подчеркнула она. – Третий день чемпионата станет самым сложным – это изготовление женского жакета. Моделирование, дизайн, раскройка и пошив. Задание рассчитано всего на восемь часов. Причем жакет должен подходить к сшитому ими накануне платью. Финальный день отдан декорированию. Мы предложим конкурсантам различные виды отделки: бусины, стразы, фетр и молнии. Используя их, ребята завершат образ, дополнив платье дизайнерскими элементами».

Оценивать молодых профессионалов эксперты будут строго по стандартам: в первую очередь будут учитываться посадка изделия, качество швов, обработка материалов, креативность и дизайнерские задумки. Средний студент колледжа вряд ли сможет уложиться в заданное время и выполнить все задания, рассказала специалист. К таким результатам надо целенаправленно идти, тренироваться, отрабатывать технику.

«Мы каждый день тренируемся, каждый день ставим новые цели. Сегодня, например, мне нужно дошить платье, и пока я его не дошью, я не уйду из мастерской. Я обязательно, кровь из носу, должна закончить именно сегодня, завтра будет новая цель. За время тренировок WorldSkills все мы (конкурсанты – прим. Т.-и.) проделали огромную работу. Приходим рано утром и уходим поздно вечером», – поделилась участница чемпионата, студентка 2-го курса Казанского колледжа технологии и дизайна Екатерина Маракина.

Девушка подтвердила слова своего преподавателя – задача поставлена сложная, но посильная, особенно для людей, любящих свою профессию. Участие в WorldSkills для нее – возможность отточить навыки и взять максимум от обучения. По словам девушки, в будущем ей это очень пригодится, сейчас она параллельно учится на юриста и планирует выпустить авторскую линию нижнего белья.