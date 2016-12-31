Госдума отменила уголовное наказание за побои в семье

28.01.2017 13:00 | новости

Побои в отношении близких родственников переводятся из уголовных преступлений в административные правонарушения.

(Казань, «Татар-информ»). Депутаты Государственной Думы приняли в третьем и окончательном чтении проект закона о декриминализации побоев в семье, сообщает «Газета.ру».

За документ проголосовали 380 депутатов. Против были три народных избранника из фракций ЛДПР и КПРФ. Теперь побои в отношении близких родственников переводятся из уголовных преступлений в административные правонарушения, в том случае если подобные действия были зафиксированы впервые.

Напомним, летом 2016 года были декриминализированы совершенные впервые побои в отношении посторонних людей, но аналогичные деяния в отношении родственников остались уголовным преступлением. Это вызвало в обществе споры о том, почему побои в отношении незнакомых лиц следует считать административным нарушением, а в семье - уголовным преступлением.