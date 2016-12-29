В вас всегда мы светлый образ видим

28.01.2017 09:00 | Тема дня Печать

В вас всегда мы светлый образ видим

Есть же такие люди, которые делят с тобой все радости и невзгоды, помогают советом. Они притягивают к себе других. Одними из таких людей являются проживающие в деревне Ядыгерь мой брат Рифхат Мусин и его супруга Рашида ханум. Они нам дороги и уважаемы нами, сохранили наш отчий дом, стали опорой и поддержкой, воспитали нас – трех сирот вместе со своими четырьмя детьми и помогли найти свою дорогу в жизни, и я решила о них написать.

В декабре 1965 года наша мать, которой только исполнилось 53 года, осиротив 8 детей (четверо в то время уже жили самостоятельно) умерла от неизлечимой болезни. Мы остались на попечении отца. К сожалению, и у него было слабое здоровье, так как он был инвалидом войны, ходил, опираясь на палочку. После смерти матери отцу советовали жениться повторно. Однако он говорил, что женится, только если встретит такую же женщину, как наша мама. Делал все, чтобы мы не ощущали сиротства. Спустя год со смерти мамы не стало и отца. Днем он прилег отдохнуть и больше не проснулся. Врач сказал, что это был сердечный приступ. Мы - трое детей остались на попечении Рифхата абыя. Ему тогда исполнилось 20 лет. Сария апа окончила восьмой, я – шестой, младший брат Рафик – четвертый класс. После смерти отца мир словно потерял краски, исчез уют, не знали, что думать, как жить. Проводить отца в последний путь собрались все родные. После похорон Рифхату абыю посоветовали жениться. Именно в это время в сельский магазин на практику прибыла девушка Рашида из деревни Ташлы Елга. Молодые встречались. Родные посоветовались, и Рашида апа стала нашей невесткой. Ей было всего 18 лет. В доме вновь воцарился уют, ощущалось тепло семейного очага, словно вернулись мать с отцом. Они помогли нам отучиться, найти свою дорогу в жизни. Рифхат абый 43 года проработал механизатором. Трудился на гусеничном тракторе, К-700, «Беларус», комбайне, одним словом, в колхозе не было техники, которой бы он не управлял. Везде работал старательно, был трудолюбивым. Его работу всегда высоко ценили.

За добросовестный труд был удостоен звания «Ударник коммунистического труда», награжден орденами «Трудовой славы» второй и третьей степеней, а также другими наградами. Большая роль в его заслугах принадлежит супруге Рашиде ханум. Интересно, сколько им удавалось поспать в летние короткие ночи? Кроме своих четверых детей, нужно было заботиться о нас - троих сиротах, ухаживать, кормить, учить. На трудности онb не жаловались, на судьбу не роптали. Мы гордимся своими родными, которые в любую минуту готовы поддержать, протянуть руку помощи. Как только дети подросли и стали помощниками в хозяйстве, Рашида апа начала работать в школе, затем - диспетчером в колхозе. Теперь супруги находятся на заслуженном отдыхе. И детям привили свои лучшие качества: трудолюбие, милосердие. Старались воспитать достойными людьми, дали образование. Старшая Резида – учитель в Ядыгерьской школе, Рузиля – воспитатель в Кукморском детском саде «Ляйсан», Разия с окончания школы работает почтальоном, разносит жителям деревень Ядыгерь-Тарлово периодические издания, раздает пенсии. Младший сын Рамиль пошел по стопам отца, стал механизатором. На сегодняшний день возит молоко на КамАЗе, в его руках любая работа спорится. Все, что ни возьмет в руки, дерево или металл, то превращает их в «цветы». Вместе с супругой Гульназ воспитывают двух сыновей. Четверо детей такие же старательные, как и родители. Сегодня Рашида ханум и Рифхат абый радуются восьми внукам и одному правнуку.

Рифхат абый не привык сидеть без дела. Он подшивает валенки сельчанам. За это они ему благодарны.

Каусария МИННЕГАЛИЕВА, Кукмор

На днях супруги отметят золотую свадьбу, а Рифхату абыю сегодня исполнилось 70 лет. Мы, родные, от всей души поздравляем их с этими юбилеями. Вы служите для нас маяком, ваши мудрые советы, благословения помогают нам на жизненном пути. Вы подарили жизнь четверым детям, взяли под свое крыло троих сирот. Оберегали от невзгод, всегда были гостеприимными, радушно встречали и провожали. Дай вам Бог крепкого здоровья, долголетия, благополучия. Пусть родные и близкие окружают вас своим вниманием и заботой.

Не старейте, милые, родные,
Счастья вам, здоровья, долгих лет!
В вас всегда мы светлый образ видели,
Никого у нас роднее нет!
За тепло, за души ваши добрые
И за то, что вы растили нас,
За заботу и терпенье долгое
Пусть вам бог здоровья даст!

С наилучшими пожеланиями от имени всех родных и близких родная сестра Каусария МИННЕГАЛИЕВА, Кукмор


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