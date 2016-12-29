В роддоме матерям выдали чужих младенцев

27.01.2017 22:00 | новости

Две нижегородские семьи едва не повторили излюбленный сюжет бразильских мыльных опер — при выписке из роддома женщины перепутали новорожденных. «Рокировка» была выявлена только дома. Да и то неладное заподозрила лишь одна из молодых мам, когда развернула одеяло: на голове сына не было пятнышка от взятого анализа крови.

А вот другая не удивилась, даже когда заметила, что на бирке на руке малыша указана совершенно другая фамилия. Она предположила, что это фамилия принимавшей роды акушерки и не стала бить тревогу.

Сотрудники медучреждения этот инцидент называют «маленьким казусом» и объясняют тем, что в тот день была суматоха - выписали 17 новорожденных. Младенцы в одинаковых одеяльцах лежали рядом на пеленальных столиках в выписной комнате. «Вот одна из мам перенервничала и на радостях схватила не своего», говорят сотрудники.

«Младенцами женщины обменялись в роддоме, куда им пришлось вернуться. К роддому они претензий не имеют», – пояснил «МК» заместитель главного врача по хирургии Валентин Бойков.

В роддоме больнице сейчас проводят внутреннее расследование, чтобы понять, все ли во время выписки по инструкции сделал медперсонал.

Напомним, что подобное случилось и в Набережных Челнах. Инцидент с подменой девочек произошел в роддоме КДМЦ в августе 2013 года. После операции кесарева сечения, проведенного двум роженицам (обеих звали одинаково – Людмила Александровна), акушерка принесла новорожденных на обработку и оформление в наркозную. Лишь спустя два месяца, после ДНК-теста, девочки вернулись в родные семьи.

Мамы, пережившие сильнейший нервный стресс, вместе с детьми в Казани – в ДРКБ, прошли медицинское обследование. По решению суда им за моральные страдания выплатили по 290 тысяч рублей.

После скандала начальник управления здравоохранения и главный врач КДМЦ были уволены.