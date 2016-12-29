Чай в пакетиках опасен для здоровья

27.01.2017 20:00 | новости

Черный пакетированный чай может оказаться смертельно опасным. Все дело в пестицидах, используемых на большинстве чайных плантаций, сообщает 31tv.ru.

Только у одной из десяти произвольно выбранных для исследования марок чая уровень пестицидов был ниже критического. В образцах черного чая также обнаруживается вещество — антрахинон, применяемое для отпугивания птиц от чайных кустов. Антрахинон и пестициды могут вызывать онкологические заболевания.

Как пояснил эксперт, старший преподаватель кафедры биохимии ЮУГМУ — Павел Попков, содержание пестицидов и антрахинона не зависит от того, в пакетиках чай или нет. Однако пакетики опасны тем, что проходят процедуру отбеливания с помощью токсичных соединений хлора.