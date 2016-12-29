Дело по дефициту на рынке ОСАГО продолжается

27.01.2017 19:00 | новости

Решение об отложении рассмотрения дела в отношении ПАО СК «Росгосстрах» и Российского союза автостраховщиков приняла 26 января 2017 года Комиссия Татарстанского УФАС России.

В ходе заседания ответчики озвучили свою позицию. Отвечая на вопрос членов Комиссии об уменьшении в 2016 году доли страховой компании на рынке Татарстана, «Росгосстрах» привел ряд возможных причин, среди которых временное ограниченное лицензии компании в мае 2015 года, повышение тарифов и др.

При этом как выяснилось, ПАО СК «Росгосстрах» все запрашиваемые антимонопольным органом документы и материалы не представило, в связи чем ходатайствовало об отложении рассмотрения дела.

Российский союз автостраховщиков, в свою очередь, возможные нарушения антимонопольного законодательства со своей стороны отрицает.

Напомним, что возбуждение антимонопольного дела в отношении ПАО СК «Росгосстрах» и Российского союза автостраховщиков стало реакцией Татарстанского УФАС России на многочисленные обращения граждан, поступавшие на протяжении всего 2016 года. Жители республики отмечали отказ, уклонение страховщиками от заключения договоров ОСАГО. При этом как причину страховые компании указывали и отсутствие необходимых бланков страховых полисов.