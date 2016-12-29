Важная информация для фермеров Кукморского района!

В Республике

Бывший глава банка «БТА-Казань» получил реальный срок

Ново-Савиновский суд Казани огласил приговор в отношении Руслана Алимова, обвиняемого в мошенничестве.

13:59 27.01.2017 Ново-Савиновский суд Казани огласил приговор в отношении Руслана Алимова, обвиняемого в мошенничестве.

Аэропорт «Казань» за 2016 год увеличил прибыль в семь раз

По итогам прошлого года ожидаемая прибыль аэропорта – 233 млн рублей.

13:45 27.01.2017 По итогам прошлого года ожидаемая прибыль аэропорта – 233 млн рублей.

В районах Татарстана в этом году появятся 53 блочно-модульных магазина

Стационарные торговые пункты появятся в рамках республиканской целевой программы «Сельский магазин».

13:38 27.01.2017 Стационарные торговые пункты появятся в рамках республиканской целевой программы «Сельский магазин».

В Казани госпитализированы мать с детьми из-за отравления угарным газом

Точную причину госпитализации женщины и ее детей устанавливают медики.

13:36 27.01.2017 Точную причину госпитализации женщины и ее детей устанавливают медики.

Четверо жителей Казани задержаны по подозрению в убийстве девелопера

Застройщика ЖК «Генеральский» Игоря Козакова забили насмерть бейсбольными битами.

13:33 27.01.2017 Застройщика ЖК «Генеральский» Игоря Козакова забили насмерть бейсбольными битами.

Муфтий РТ прокомментировал позицию минобранауки РФ о запрете хиджабов в школе

Высказывания чиновницы Камиль Самигуллин назвал «тревожным знаком».

13:30 27.01.2017 Высказывания чиновницы Камиль Самигуллин назвал «тревожным знаком».

Полиция Татарстана изъяла почти 12 тысяч доз синтетики

Наркосбытчиков задержали в Челнах и Казани.

13:16 27.01.2017 Наркосбытчиков задержали в Челнах и Казани.

Из Казани могут открыться регулярные авиарейсы в Ригу и Ереван

Ведутся переговоры с авиакомпаниями по открытию рейсов из Татарстана в Тбилиси, Тель-Авив и Пекин.

13:05 27.01.2017 Ведутся переговоры с авиакомпаниями по открытию рейсов из Татарстана в Тбилиси, Тель-Авив и Пекин.

Жительница Ульяновской области умерла от малярии после отдыха в Гоа

Осложнения малярии вызвали полиорганную недостаточность, которая и стала причиной смерти.

12:50 27.01.2017 Осложнения малярии вызвали полиорганную недостаточность, которая и стала причиной смерти.

Фарид Мухаметшин: «Столетие газеты “Республика Татарстан“ надо сделать медийным праздником»

Председателю Госкомархива РТ поручили составить план поэтапной реставрации и оцифровки изданий с самых первых выпусков.

12:47 27.01.2017 Председателю Госкомархива РТ поручили составить план поэтапной реставрации и оцифровки изданий с самых первых выпусков.

Архангельская живопись выставляется в Казани

В музее А. Мазитова открывается выставка картин членов Архангельского отделения Союза художников России.

12:00 27.01.2017 В музее А. Мазитова открывается выставка картин членов Архангельского отделения Союза художников России.

Верховный суд РТ отменил УДО сыну экс-министра юстиции Ильдару Курманову

Суд удовлетворил апелляционную жалобу надзорного ведомства.

11:44 27.01.2017 Суд удовлетворил апелляционную жалобу надзорного ведомства.

ГИБДД Казани ищет очевидцев ДТП, в котором пенсионерка сломала ребра

Водитель автобуса начал движение с открытой дверью, женщина выпала.

11:40 27.01.2017 Водитель автобуса начал движение с открытой дверью, женщина выпала.

Воспитанница татарстанской школы фигурного катания стала чемпионкой Европы

Евгения Тарасова вместе с партнером Владимиром Морозовым победила в парном катании.

11:38 27.01.2017 Евгения Тарасова вместе с партнером Владимиром Морозовым победила в парном катании.

В Казани мужчине сломал позвоночник собственный автомобиль

В какой-то момент машина покатилась и наехала на стоявшего рядом хозяина.

11:27 27.01.2017 В какой-то момент машина покатилась и наехала на стоявшего рядом хозяина.

В Университет Иннополиса поступили абитуриенты из Камеруна и Болгарии

Из 9,2 тыс. претендентов, подавших заявки в татарстанский ИТ-вуз, отобрали учиться лишь 313 человек.

11:18 27.01.2017 Из 9,2 тыс. претендентов, подавших заявки в татарстанский ИТ-вуз, отобрали учиться лишь 313 человек.

В Пестречинском районе сотрудники МЧС спасли замерзающую семью из заглохшей машины

В автомобиле «Жигули» 1-й модели из Белгорода ехали четверо взрослых и 8-летний ребенок.

10:54 27.01.2017 В автомобиле «Жигули» 1-й модели из Белгорода ехали четверо взрослых и 8-летний ребенок.

В Москве издана Книга Памяти и славы об уроженцах Татарской АССР

В издании содержатся факты о родственнике Президента РТ Рустама Минниханова.

10:49 27.01.2017 В издании содержатся факты о родственнике Президента РТ Рустама Минниханова.

В Залесном обнаружили «опасный сброс химии»

Жители поселка сообщили о загрязнении почвы веществом оранжево-бордового цвета.

10:27 27.01.2017 Жители поселка сообщили о загрязнении почвы веществом оранжево-бордового цвета.

В Татарстане 24-летнего парня искали полтора месяца и нашли мертвым

Пропал Рашид Галимзянов в Высокогорском районе, а нашли его в Пестречинском.

10:23 27.01.2017 Пропал Рашид Галимзянов в Высокогорском районе, а нашли его в Пестречинском.

Турецкий консорциум может открыть в Татарстане крупное тепличное хозяйство

Председатель совета директоров «Мир Холдинг» и «Дизайн Груп» презентовал проект Рустаму Минниханову.

09:54 27.01.2017 Председатель совета директоров «Мир Холдинг» и «Дизайн Груп» презентовал проект Рустаму Минниханову.

В Красном Селе отметят 74-ю годовщину снятия блокады Ленинграда

Цикл мероприятий организуют национально-культурный дом «Нур» и Постпредство РТ в Санкт-Петербурге.

09:28 27.01.2017 Цикл мероприятий организуют национально-культурный дом «Нур» и Постпредство РТ в Санкт-Петербурге.

Фото: Четыре человека погибли в ДТП на трассе М7 около Перми

«Ниссан» выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом «Скания».

08:45 27.01.2017 «Ниссан» выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом «Скания».

УНИКС проиграл в Тель-Авиве

Казанский клуб уступил «Маккаби», продемонстрировав проблемы в нападении.

00:20 27.01.2017 Казанский клуб уступил «Маккаби», продемонстрировав проблемы в нападении.

В Татарстане объявлен конкурс к юбилею Абсалямова

Победитель должен правильно назвать 25 фактов из жизни писателя.

23:52 26.01.2017 Победитель должен правильно назвать 25 фактов из жизни писателя.

В Иннополисе покажут спектакль по тексту Василия Аксенова

Литературно-музыкальную постановку «Простак в мире джаза, или Баллада о тридцати бегемотах» представляют Елена Калаганова и V.Aks band.

23:04 26.01.2017 Литературно-музыкальную постановку «Простак в мире джаза, или Баллада о тридцати бегемотах» представляют Елена Калаганова и V.Aks band.

Камаловцы сыграют в одной постановке с Башаровым и Хаматовым

В Москве пройдет театрализованное представление по случаю Маулида-ан-Наби.

20:55 26.01.2017 В Москве пройдет театрализованное представление по случаю Маулида-ан-Наби.

Бугульминец на пожаре отравился продуктами горения

Спасатели вынесли мужчину из квартиры в бессознательно состоянии.

20:28 26.01.2017 Спасатели вынесли мужчину из квартиры в бессознательно состоянии.

Ожерелье из серебра изготовят молодые ювелиры на чемпионате Татарстана WorldSkills

Казанский техникум народных промыслов готовит шестерых специалистов для участия в профессиональной гонке.

20:25 26.01.2017 Казанский техникум народных промыслов готовит шестерых специалистов для участия в профессиональной гонке.