Кукморянка сетует на отсутствие афиши

28.01.2017 10:00 | Хочу сказать!

В районном Доме культуры артисты – частые гости. В их отсутствие самодеятельные артисты нашего района показывают свое мастерство, радуют концертными номерами, дарят хорошее настроение зрителям, заряжают позитивом. Вот недавно, как и в прошлом году, среди предприятий и организаций стартовал фестиваль-конкурс «Веселый вечер в кругу друзей». В прошлом году представления смотрела с особым удовольствием. В будущем году не пропущу ни одного выступления, пообещала я себе. Но, к сожалению, я была не в курсе о начале фестиваля. Не увидели объявления о начале мероприятия и у РДК. Наверное, оно было в Интернете, но мы, представители старшего поколения, не умеем пользоваться этими современными удобствами.

И посещение мероприятия с участием сотрудников социальной защиты можно назвать счастливым случаем. В день концерта мне позвонила и позвала на концерт моя знакомая, долгие годы проработавшая в этой сфере и сейчас находившаяся на заслуженном отдыхе. Я с большим желанием согласилась, с удовольствием посмотрела концерт. Интересно увидеть выступления жителей нашего района. К сожалению, пропустилаконцерт Кукморского завода Металлопосуды.

Сакина