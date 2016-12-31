Пенсии кукморян увеличились

28.01.2017 12:00 | новости

(Кукмор, «Трудовая слава»). С 1 февраля размеры страховых пенсий и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии (базовая часть) неработающих пенсионеров, размеры ежемесячных денежных выплат отдельных категорий граждан (всех инвалидов, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиационных и других техногенных катастроф), также размеры страховых пенсий пенсионеров, прекративших трудовую деятельность в октябре месяце 2016 года, индексированы на 5,4 процента.

В связи с данной индексацией размер набора социальных услуг составит 1048, 97 рублей, в том числе на лекарственное обеспечение – 807,94 рублей, санаторно-курортное лечение – 124,99 рублей, на проезд на пригородном железнодорожном транспорте – 116,04 рублей.