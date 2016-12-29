(Кукмор, «Трудовая слава»). С 1 февраля подорожает проезд в общественном транспорте по Кукморскому району. Стоимость проезда в автобусах по Кукмору составит 20 рублей, сообщил директор общества «Кукмор-Транс» Нияз Фатихов.
В Кукморе с 1 февраля подорожают билеты на проезд в автобусах
28.01.2017 08:00 | новости Печать
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В Республике
Мэр Иннополиса открыл джаз-спектакль «Простак в мире джаза»
На сценической площадке Административно-делового центра имени А. С. Попова сыграли «аксеновский» джаз.
22:40 27.01.2017
На сценической площадке Административно-делового центра имени А. С. Попова сыграли «аксеновский» джаз.
22:40 27.01.2017
Студент КГАСУ стал победителем международного конкурса Archi-World Academy
Студент КГАСУ Айнур Мустафин выиграл полугодовую стажировку в одной из лучших архитектурных мастерских мира Coop Himmelb(l)au в Австрии.
22:30 27.01.2017
Студент КГАСУ Айнур Мустафин выиграл полугодовую стажировку в одной из лучших архитектурных мастерских мира Coop Himmelb(l)au в Австрии.
22:30 27.01.2017
Максим Соколов: «Необходимо использовать практику государственно-частного партнерства»
Министр транспорта РФ выступил на заседании коллегии Миндортранса РТ.
22:28 27.01.2017
Министр транспорта РФ выступил на заседании коллегии Миндортранса РТ.
22:28 27.01.2017
«Ак Барс» разгромил новокузнецкий «Металлург»
Заключительный домашний матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2016/2017 хоккеисты из Казани выиграли со счетом 6:1.
21:15 27.01.2017
Заключительный домашний матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2016/2017 хоккеисты из Казани выиграли со счетом 6:1.
21:15 27.01.2017
Рустам Минниханов: «"ИнноКам" – точка экономического роста не только Татарстана, но и России»
По словам Президента РТ, ведущее место в концепции инновационно-производственного центра занимает развитие транспортной инфраструктуры.
21:08 27.01.2017
По словам Президента РТ, ведущее место в концепции инновационно-производственного центра занимает развитие транспортной инфраструктуры.
21:08 27.01.2017
Площадь системы озер Лебяжье увеличится до 36 гектаров
Проект экореабилитации озер поддержал научно-технический совет Минэкологии РТ.
20:19 27.01.2017
Проект экореабилитации озер поддержал научно-технический совет Минэкологии РТ.
20:19 27.01.2017
Ильдар Халиков поздравил сотрудников АО «КВАРТ» с 75-летием предприятия
Премьер-министр РТ напомнил гостям праздника о славной истории завода, о том, в каких условиях происходило его становление.
20:11 27.01.2017
Премьер-министр РТ напомнил гостям праздника о славной истории завода, о том, в каких условиях происходило его становление.
20:11 27.01.2017
СМИ: выходец из Татарстана Руслан Темирбулатов назначен куратором Абхазии
Перед переходом в Кремль Темирбулатов занимал пост полпреда РТ в Казахстане.
19:30 27.01.2017
Перед переходом в Кремль Темирбулатов занимал пост полпреда РТ в Казахстане.
19:30 27.01.2017
Казанский «Ак Барс» открыл счет в матче против «Металлурга»
Дебютную шайбу в игре забросил форвард казанцев Артем Лукоянов.
19:21 27.01.2017
Дебютную шайбу в игре забросил форвард казанцев Артем Лукоянов.
19:21 27.01.2017
Водитель из Татарстана попал в страшную аварию в Самарской области
Водители транспортных средств в момент столкновения находились в трезвом состоянии.
19:16 27.01.2017
Водители транспортных средств в момент столкновения находились в трезвом состоянии.
19:16 27.01.2017
В Казани открылась выставка «Легендарный Калашников»
Передвижная экспозиция встретит в столице Татарстана День Победы.
18:53 27.01.2017
Передвижная экспозиция встретит в столице Татарстана День Победы.
18:53 27.01.2017
В Бугульме водителю стало плохо, и его автомобиль опрокинулся в кювет
Прибывшие на место аварии медики, диагностировали у пострадавшего водителя ишемическую болезнь сердца.
18:52 27.01.2017
Прибывшие на место аварии медики, диагностировали у пострадавшего водителя ишемическую болезнь сердца.
18:52 27.01.2017
Казанская студентка рассказала в суде подробности нападения на нее неизвестного с рашпилем
По словам пострадавшей, ни один из проезжавших мимо водителей не остановился, чтобы помочь ей.
18:37 27.01.2017
По словам пострадавшей, ни один из проезжавших мимо водителей не остановился, чтобы помочь ей.
18:37 27.01.2017
В БСМП Набережных Челнов открыли отделение химиотерапии филиала Республиканского онкодиспансера
Планируется в будущем создать на базе данного отделения диагностический центр и центр лучевой терапии.
18:18 27.01.2017
Планируется в будущем создать на базе данного отделения диагностический центр и центр лучевой терапии.
18:18 27.01.2017
В Казани арестован мужчина, забивший насмерть железным прутом девелопера
Полицейские выясняют мотивы совершения преступления.
17:40 27.01.2017
Полицейские выясняют мотивы совершения преступления.
17:40 27.01.2017
На чемпионат Татарстана WorldSkills приедут дизайнеры из Кукмора, Казани, Чистополя и Нижнекамска
За четыре дня молодые профессионалы создадут оригинальные модели женских платьев, жакетов и топов, самостоятельно раскроив и сдекорировав изделия.
17:40 27.01.2017
За четыре дня молодые профессионалы создадут оригинальные модели женских платьев, жакетов и топов, самостоятельно раскроив и сдекорировав изделия.
17:40 27.01.2017
Под Альметьевском от «КАМАЗа» отлетело колесо и разбило внедорожник
В результате дорожного происшествия никто не пострадал.
17:32 27.01.2017
В результате дорожного происшествия никто не пострадал.
17:32 27.01.2017
Скончался глава многодетной семьи, погибшей на пожаре в Лениногорском районе
По предварительной версии, смерть наступила из-за проблем с сердцем.
16:57 27.01.2017
По предварительной версии, смерть наступила из-за проблем с сердцем.
16:57 27.01.2017
Транспортная прокуратура: Агрофирма «Зай» угрожает безопасности полетов в аэропорту «Бегишево»
Птицы, слетающиеся на корма фермы, представляют опасность для самолетов.
16:50 27.01.2017
Птицы, слетающиеся на корма фермы, представляют опасность для самолетов.
16:50 27.01.2017
Для строительства канатной дороги от «Корстона» к Kazan-Arena определен потенциальный инвестор
Ориентировочная стоимость реализации проекта составит около 1 миллиарда рублей.
16:37 27.01.2017
Ориентировочная стоимость реализации проекта составит около 1 миллиарда рублей.
16:37 27.01.2017
Жительница Альметьевска попросила лишить ее родительских прав
Женщина не принимала участия в воспитании и содержании четырехлетней дочки.
15:52 27.01.2017
Женщина не принимала участия в воспитании и содержании четырехлетней дочки.
15:52 27.01.2017
Максим Соколов о ВСМ Москва – Казань: «Проект находится на стадии практической реализации»
Продолжаются проектно-изыскательские работы по ВСМ Москва – Казань.
15:49 27.01.2017
Продолжаются проектно-изыскательские работы по ВСМ Москва – Казань.
15:49 27.01.2017
Арестована подозреваемая в мошенничестве глава Дрожжановского потребительского общества
Средства граждан злоумышленница тратила по своему усмотрению.
15:40 27.01.2017
Средства граждан злоумышленница тратила по своему усмотрению.
15:40 27.01.2017
Татарстанские школьники отправятся на Полярный круг
Пятеро учеников Нижнекамской школы выиграли конкурс, главным призом в котором было участие в полярной экспедиции.
15:27 27.01.2017
Пятеро учеников Нижнекамской школы выиграли конкурс, главным призом в котором было участие в полярной экспедиции.
15:27 27.01.2017
Госдума отменила уголовное наказание за побои в семье
Побои в отношении близких родственников переводятся из уголовных преступлений в административные правонарушения.
14:52 27.01.2017
Побои в отношении близких родственников переводятся из уголовных преступлений в административные правонарушения.
14:52 27.01.2017
В Альметьевске мужчина арестован за вымогательство интимных фото у 11-летней девочки
От действий мужчины могли пострадать более десятка детей из Москвы, Екатеринбурга, Альметьевска и Казани.
14:31 27.01.2017
От действий мужчины могли пострадать более десятка детей из Москвы, Екатеринбурга, Альметьевска и Казани.
14:31 27.01.2017
В Набережных Челнах задержаны организаторы подпольного казино
Стражи порядка изъяли 44 компьютера и около 50 тысяч рублей.
14:27 27.01.2017
Стражи порядка изъяли 44 компьютера и около 50 тысяч рублей.
14:27 27.01.2017
На Кремлевской набережной появится сказочный городок ко Дню влюбленных
Кремлевская набережная Казани начала подготовку ко Дню святого Валентина: открытие нового сказочного городка назначено на 10 февраля.
14:08 27.01.2017
Кремлевская набережная Казани начала подготовку ко Дню святого Валентина: открытие нового сказочного городка назначено на 10 февраля.
14:08 27.01.2017
Бывший глава банка «БТА-Казань» получил реальный срок
Ново-Савиновский суд Казани огласил приговор в отношении Руслана Алимова, обвиняемого в мошенничестве.
13:59 27.01.2017
Ново-Савиновский суд Казани огласил приговор в отношении Руслана Алимова, обвиняемого в мошенничестве.
13:59 27.01.2017
В 2017 году на потребкооперации Татарстана выделили 30 млн рублей
Выделенные Правительством республики средства пойдут на закупку оборудования и транспорта.
13:59 27.01.2017
Выделенные Правительством республики средства пойдут на закупку оборудования и транспорта.
13:59 27.01.2017