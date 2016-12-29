В Кукморе с 1 февраля подорожают билеты на проезд в автобусах

В Республике

Мэр Иннополиса открыл джаз-спектакль «Простак в мире джаза»

На сценической площадке Административно-делового центра имени А. С. Попова сыграли «аксеновский» джаз.

22:40 27.01.2017 На сценической площадке Административно-делового центра имени А. С. Попова сыграли «аксеновский» джаз.

Студент КГАСУ стал победителем международного конкурса Archi-World Academy

Студент КГАСУ Айнур Мустафин выиграл полугодовую стажировку в одной из лучших архитектурных мастерских мира Coop Himmelb(l)au в Австрии.

22:30 27.01.2017 Студент КГАСУ Айнур Мустафин выиграл полугодовую стажировку в одной из лучших архитектурных мастерских мира Coop Himmelb(l)au в Австрии.

Максим Соколов: «Необходимо использовать практику государственно-частного партнерства»

Министр транспорта РФ выступил на заседании коллегии Миндортранса РТ.

22:28 27.01.2017 Министр транспорта РФ выступил на заседании коллегии Миндортранса РТ.

«Ак Барс» разгромил новокузнецкий «Металлург»

Заключительный домашний матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2016/2017 хоккеисты из Казани выиграли со счетом 6:1.

21:15 27.01.2017 Заключительный домашний матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2016/2017 хоккеисты из Казани выиграли со счетом 6:1.

Рустам Минниханов: «"ИнноКам" – точка экономического роста не только Татарстана, но и России»

По словам Президента РТ, ведущее место в концепции инновационно-производственного центра занимает развитие транспортной инфраструктуры.

21:08 27.01.2017 По словам Президента РТ, ведущее место в концепции инновационно-производственного центра занимает развитие транспортной инфраструктуры.

Площадь системы озер Лебяжье увеличится до 36 гектаров

Проект экореабилитации озер поддержал научно-технический совет Минэкологии РТ.

20:19 27.01.2017 Проект экореабилитации озер поддержал научно-технический совет Минэкологии РТ.

Ильдар Халиков поздравил сотрудников АО «КВАРТ» с 75-летием предприятия

Премьер-министр РТ напомнил гостям праздника о славной истории завода, о том, в каких условиях происходило его становление.

20:11 27.01.2017 Премьер-министр РТ напомнил гостям праздника о славной истории завода, о том, в каких условиях происходило его становление.

СМИ: выходец из Татарстана Руслан Темирбулатов назначен куратором Абхазии

Перед переходом в Кремль Темирбулатов занимал пост полпреда РТ в Казахстане.

19:30 27.01.2017 Перед переходом в Кремль Темирбулатов занимал пост полпреда РТ в Казахстане.

Казанский «Ак Барс» открыл счет в матче против «Металлурга»

Дебютную шайбу в игре забросил форвард казанцев Артем Лукоянов.

19:21 27.01.2017 Дебютную шайбу в игре забросил форвард казанцев Артем Лукоянов.

Водитель из Татарстана попал в страшную аварию в Самарской области

Водители транспортных средств в момент столкновения находились в трезвом состоянии.

19:16 27.01.2017 Водители транспортных средств в момент столкновения находились в трезвом состоянии.

В Казани открылась выставка «Легендарный Калашников»

Передвижная экспозиция встретит в столице Татарстана День Победы.

18:53 27.01.2017 Передвижная экспозиция встретит в столице Татарстана День Победы.

В Бугульме водителю стало плохо, и его автомобиль опрокинулся в кювет

Прибывшие на место аварии медики, диагностировали у пострадавшего водителя ишемическую болезнь сердца.

18:52 27.01.2017 Прибывшие на место аварии медики, диагностировали у пострадавшего водителя ишемическую болезнь сердца.

Казанская студентка рассказала в суде подробности нападения на нее неизвестного с рашпилем

По словам пострадавшей, ни один из проезжавших мимо водителей не остановился, чтобы помочь ей.

18:37 27.01.2017 По словам пострадавшей, ни один из проезжавших мимо водителей не остановился, чтобы помочь ей.

В БСМП Набережных Челнов открыли отделение химиотерапии филиала Республиканского онкодиспансера

Планируется в будущем создать на базе данного отделения диагностический центр и центр лучевой терапии.

18:18 27.01.2017 Планируется в будущем создать на базе данного отделения диагностический центр и центр лучевой терапии.

В Казани арестован мужчина, забивший насмерть железным прутом девелопера

Полицейские выясняют мотивы совершения преступления.

17:40 27.01.2017 Полицейские выясняют мотивы совершения преступления.

На чемпионат Татарстана WorldSkills приедут дизайнеры из Кукмора, Казани, Чистополя и Нижнекамска

За четыре дня молодые профессионалы создадут оригинальные модели женских платьев, жакетов и топов, самостоятельно раскроив и сдекорировав изделия.

17:40 27.01.2017 За четыре дня молодые профессионалы создадут оригинальные модели женских платьев, жакетов и топов, самостоятельно раскроив и сдекорировав изделия.

Под Альметьевском от «КАМАЗа» отлетело колесо и разбило внедорожник

В результате дорожного происшествия никто не пострадал.

17:32 27.01.2017 В результате дорожного происшествия никто не пострадал.

Скончался глава многодетной семьи, погибшей на пожаре в Лениногорском районе

По предварительной версии, смерть наступила из-за проблем с сердцем.

16:57 27.01.2017 По предварительной версии, смерть наступила из-за проблем с сердцем.

Транспортная прокуратура: Агрофирма «Зай» угрожает безопасности полетов в аэропорту «Бегишево»

Птицы, слетающиеся на корма фермы, представляют опасность для самолетов.

16:50 27.01.2017 Птицы, слетающиеся на корма фермы, представляют опасность для самолетов.

Для строительства канатной дороги от «Корстона» к Kazan-Arena определен потенциальный инвестор

Ориентировочная стоимость реализации проекта составит около 1 миллиарда рублей.

16:37 27.01.2017 Ориентировочная стоимость реализации проекта составит около 1 миллиарда рублей.

Жительница Альметьевска попросила лишить ее родительских прав

Женщина не принимала участия в воспитании и содержании четырехлетней дочки.

15:52 27.01.2017 Женщина не принимала участия в воспитании и содержании четырехлетней дочки.

Максим Соколов о ВСМ Москва – Казань: «Проект находится на стадии практической реализации»

Продолжаются проектно-изыскательские работы по ВСМ Москва – Казань.

15:49 27.01.2017 Продолжаются проектно-изыскательские работы по ВСМ Москва – Казань.

Арестована подозреваемая в мошенничестве глава Дрожжановского потребительского общества

Средства граждан злоумышленница тратила по своему усмотрению.

15:40 27.01.2017 Средства граждан злоумышленница тратила по своему усмотрению.

Татарстанские школьники отправятся на Полярный круг

Пятеро учеников Нижнекамской школы выиграли конкурс, главным призом в котором было участие в полярной экспедиции.

15:27 27.01.2017 Пятеро учеников Нижнекамской школы выиграли конкурс, главным призом в котором было участие в полярной экспедиции.

Госдума отменила уголовное наказание за побои в семье

Побои в отношении близких родственников переводятся из уголовных преступлений в административные правонарушения.

14:52 27.01.2017 Побои в отношении близких родственников переводятся из уголовных преступлений в административные правонарушения.

В Альметьевске мужчина арестован за вымогательство интимных фото у 11-летней девочки

От действий мужчины могли пострадать более десятка детей из Москвы, Екатеринбурга, Альметьевска и Казани.

14:31 27.01.2017 От действий мужчины могли пострадать более десятка детей из Москвы, Екатеринбурга, Альметьевска и Казани.

В Набережных Челнах задержаны организаторы подпольного казино

Стражи порядка изъяли 44 компьютера и около 50 тысяч рублей.

14:27 27.01.2017 Стражи порядка изъяли 44 компьютера и около 50 тысяч рублей.

На Кремлевской набережной появится сказочный городок ко Дню влюбленных

Кремлевская набережная Казани начала подготовку ко Дню святого Валентина: открытие нового сказочного городка назначено на 10 февраля.

14:08 27.01.2017 Кремлевская набережная Казани начала подготовку ко Дню святого Валентина: открытие нового сказочного городка назначено на 10 февраля.

Бывший глава банка «БТА-Казань» получил реальный срок

Ново-Савиновский суд Казани огласил приговор в отношении Руслана Алимова, обвиняемого в мошенничестве.

13:59 27.01.2017 Ново-Савиновский суд Казани огласил приговор в отношении Руслана Алимова, обвиняемого в мошенничестве.