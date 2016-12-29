28 января в спорткомплексе “Зилант” состоится открытый турнир по волейболу среди команд подростков 2001 года рождения и женщин. Начало в 9 часов.
Завтра в Кукморе состоится открытый турнир по волейболу
27.01.2017 15:00 | новости Печать
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В Республике
Бывший глава банка «БТА-Казань» получил реальный срок
Ново-Савиновский суд Казани огласил приговор в отношении Руслана Алимова, обвиняемого в мошенничестве.
13:59 27.01.2017
Ново-Савиновский суд Казани огласил приговор в отношении Руслана Алимова, обвиняемого в мошенничестве.
13:59 27.01.2017
Аэропорт «Казань» за 2016 год увеличил прибыль в семь раз
По итогам прошлого года ожидаемая прибыль аэропорта – 233 млн рублей.
13:45 27.01.2017
По итогам прошлого года ожидаемая прибыль аэропорта – 233 млн рублей.
13:45 27.01.2017
В районах Татарстана в этом году появятся 53 блочно-модульных магазина
Стационарные торговые пункты появятся в рамках республиканской целевой программы «Сельский магазин».
13:38 27.01.2017
Стационарные торговые пункты появятся в рамках республиканской целевой программы «Сельский магазин».
13:38 27.01.2017
В Казани госпитализированы мать с детьми из-за отравления угарным газом
Точную причину госпитализации женщины и ее детей устанавливают медики.
13:36 27.01.2017
Точную причину госпитализации женщины и ее детей устанавливают медики.
13:36 27.01.2017
Четверо жителей Казани задержаны по подозрению в убийстве девелопера
Застройщика ЖК «Генеральский» Игоря Козакова забили насмерть бейсбольными битами.
13:33 27.01.2017
Застройщика ЖК «Генеральский» Игоря Козакова забили насмерть бейсбольными битами.
13:33 27.01.2017
Муфтий РТ прокомментировал позицию минобранауки РФ о запрете хиджабов в школе
Высказывания чиновницы Камиль Самигуллин назвал «тревожным знаком».
13:30 27.01.2017
Высказывания чиновницы Камиль Самигуллин назвал «тревожным знаком».
13:30 27.01.2017
Полиция Татарстана изъяла почти 12 тысяч доз синтетики
Наркосбытчиков задержали в Челнах и Казани.
13:16 27.01.2017
Наркосбытчиков задержали в Челнах и Казани.
13:16 27.01.2017
Из Казани могут открыться регулярные авиарейсы в Ригу и Ереван
Ведутся переговоры с авиакомпаниями по открытию рейсов из Татарстана в Тбилиси, Тель-Авив и Пекин.
13:05 27.01.2017
Ведутся переговоры с авиакомпаниями по открытию рейсов из Татарстана в Тбилиси, Тель-Авив и Пекин.
13:05 27.01.2017
Жительница Ульяновской области умерла от малярии после отдыха в Гоа
Осложнения малярии вызвали полиорганную недостаточность, которая и стала причиной смерти.
12:50 27.01.2017
Осложнения малярии вызвали полиорганную недостаточность, которая и стала причиной смерти.
12:50 27.01.2017
Фарид Мухаметшин: «Столетие газеты “Республика Татарстан“ надо сделать медийным праздником»
Председателю Госкомархива РТ поручили составить план поэтапной реставрации и оцифровки изданий с самых первых выпусков.
12:47 27.01.2017
Председателю Госкомархива РТ поручили составить план поэтапной реставрации и оцифровки изданий с самых первых выпусков.
12:47 27.01.2017
Архангельская живопись выставляется в Казани
В музее А. Мазитова открывается выставка картин членов Архангельского отделения Союза художников России.
12:00 27.01.2017
В музее А. Мазитова открывается выставка картин членов Архангельского отделения Союза художников России.
12:00 27.01.2017
Верховный суд РТ отменил УДО сыну экс-министра юстиции Ильдару Курманову
Суд удовлетворил апелляционную жалобу надзорного ведомства.
11:44 27.01.2017
Суд удовлетворил апелляционную жалобу надзорного ведомства.
11:44 27.01.2017
ГИБДД Казани ищет очевидцев ДТП, в котором пенсионерка сломала ребра
Водитель автобуса начал движение с открытой дверью, женщина выпала.
11:40 27.01.2017
Водитель автобуса начал движение с открытой дверью, женщина выпала.
11:40 27.01.2017
Воспитанница татарстанской школы фигурного катания стала чемпионкой Европы
Евгения Тарасова вместе с партнером Владимиром Морозовым победила в парном катании.
11:38 27.01.2017
Евгения Тарасова вместе с партнером Владимиром Морозовым победила в парном катании.
11:38 27.01.2017
В Казани мужчине сломал позвоночник собственный автомобиль
В какой-то момент машина покатилась и наехала на стоявшего рядом хозяина.
11:27 27.01.2017
В какой-то момент машина покатилась и наехала на стоявшего рядом хозяина.
11:27 27.01.2017
В Университет Иннополиса поступили абитуриенты из Камеруна и Болгарии
Из 9,2 тыс. претендентов, подавших заявки в татарстанский ИТ-вуз, отобрали учиться лишь 313 человек.
11:18 27.01.2017
Из 9,2 тыс. претендентов, подавших заявки в татарстанский ИТ-вуз, отобрали учиться лишь 313 человек.
11:18 27.01.2017
В Пестречинском районе сотрудники МЧС спасли замерзающую семью из заглохшей машины
В автомобиле «Жигули» 1-й модели из Белгорода ехали четверо взрослых и 8-летний ребенок.
10:54 27.01.2017
В автомобиле «Жигули» 1-й модели из Белгорода ехали четверо взрослых и 8-летний ребенок.
10:54 27.01.2017
В Москве издана Книга Памяти и славы об уроженцах Татарской АССР
В издании содержатся факты о родственнике Президента РТ Рустама Минниханова.
10:49 27.01.2017
В издании содержатся факты о родственнике Президента РТ Рустама Минниханова.
10:49 27.01.2017
В Залесном обнаружили «опасный сброс химии»
Жители поселка сообщили о загрязнении почвы веществом оранжево-бордового цвета.
10:27 27.01.2017
Жители поселка сообщили о загрязнении почвы веществом оранжево-бордового цвета.
10:27 27.01.2017
В Татарстане 24-летнего парня искали полтора месяца и нашли мертвым
Пропал Рашид Галимзянов в Высокогорском районе, а нашли его в Пестречинском.
10:23 27.01.2017
Пропал Рашид Галимзянов в Высокогорском районе, а нашли его в Пестречинском.
10:23 27.01.2017
Турецкий консорциум может открыть в Татарстане крупное тепличное хозяйство
Председатель совета директоров «Мир Холдинг» и «Дизайн Груп» презентовал проект Рустаму Минниханову.
09:54 27.01.2017
Председатель совета директоров «Мир Холдинг» и «Дизайн Груп» презентовал проект Рустаму Минниханову.
09:54 27.01.2017
В Красном Селе отметят 74-ю годовщину снятия блокады Ленинграда
Цикл мероприятий организуют национально-культурный дом «Нур» и Постпредство РТ в Санкт-Петербурге.
09:28 27.01.2017
Цикл мероприятий организуют национально-культурный дом «Нур» и Постпредство РТ в Санкт-Петербурге.
09:28 27.01.2017
Фото: Четыре человека погибли в ДТП на трассе М7 около Перми
«Ниссан» выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом «Скания».
08:45 27.01.2017
«Ниссан» выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом «Скания».
08:45 27.01.2017
УНИКС проиграл в Тель-Авиве
Казанский клуб уступил «Маккаби», продемонстрировав проблемы в нападении.
00:20 27.01.2017
Казанский клуб уступил «Маккаби», продемонстрировав проблемы в нападении.
00:20 27.01.2017
В Татарстане объявлен конкурс к юбилею Абсалямова
Победитель должен правильно назвать 25 фактов из жизни писателя.
23:52 26.01.2017
Победитель должен правильно назвать 25 фактов из жизни писателя.
23:52 26.01.2017
В Иннополисе покажут спектакль по тексту Василия Аксенова
Литературно-музыкальную постановку «Простак в мире джаза, или Баллада о тридцати бегемотах» представляют Елена Калаганова и V.Aks band.
23:04 26.01.2017
Литературно-музыкальную постановку «Простак в мире джаза, или Баллада о тридцати бегемотах» представляют Елена Калаганова и V.Aks band.
23:04 26.01.2017
Камаловцы сыграют в одной постановке с Башаровым и Хаматовым
В Москве пройдет театрализованное представление по случаю Маулида-ан-Наби.
20:55 26.01.2017
В Москве пройдет театрализованное представление по случаю Маулида-ан-Наби.
20:55 26.01.2017
Бугульминец на пожаре отравился продуктами горения
Спасатели вынесли мужчину из квартиры в бессознательно состоянии.
20:28 26.01.2017
Спасатели вынесли мужчину из квартиры в бессознательно состоянии.
20:28 26.01.2017
Ожерелье из серебра изготовят молодые ювелиры на чемпионате Татарстана WorldSkills
Казанский техникум народных промыслов готовит шестерых специалистов для участия в профессиональной гонке.
20:25 26.01.2017
Казанский техникум народных промыслов готовит шестерых специалистов для участия в профессиональной гонке.
20:25 26.01.2017
Волейболистки казанского «Динамо» вышли в 1/8 финала Кубка ЕКВ
В ответной игре 1/16 команда из столицы Татарстана на своей площадке переиграла чешский «Оломоуц».
20:16 26.01.2017
В ответной игре 1/16 команда из столицы Татарстана на своей площадке переиграла чешский «Оломоуц».
20:16 26.01.2017