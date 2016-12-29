56 тысяч рублей получил житель Татарстана за сообщения о нелегальном алкоголе

27.01.2017 14:00 | Госалкогольинспекция сообщает

Житель Казани заработал 56 тысяч рублей за сообщения о незаконной продаже алкоголя. Он отправил свыше 30 обращений в государственную информационную систему «Народный контроль».

Казанец стал рекордсменом среди тех, кто получил материальное вознаграждение за жалобы. На втором месте – житель Набережных Челнов. Он получил 28 тысяч рублей за 23 обращения о незаконной продаже алкоголя. На третьем месте – жительница Нижнекамска, получившая за 9 сообщений в «Народный контроль» 19 тысяч рублей.

Напоминаем, что Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым принято решение о материальном поощрении граждан, представляющих информацию о нарушениях законодательства на алкогольном рынке нашей республики. Для этих целей был выделен 1 миллион рублей, передает http://www.tatar-inform.ru/.