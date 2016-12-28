Жители Кукморского района поделились воспоминаниями о студенческих годах

27.01.2017 13:00 | Общество

Студенческие годы в душе каждого хранятся красивыми, веселыми воспоминаниями. При встрече с однокурсниками всегда заходит речь о том или ином событии, произошедшем в молодости. 25 января отметили День студентов, и мы попросили жителей района поделиться своими воспоминаниями студенческих лет.

Ильсур ВАЛИЕВ, глава Каркаусского сельского поселения:

- В 1976-1980 годы учился в автотранспортном техникуме в Васильево. Этот период жизни запомнился не учебой, а трудностями, которые испытывали, когда добирались до учебы и обратно. Раньше из Вятских Полян до Арска курсировал красный дизельный поезд. Он ходил очень редко и медленно, пока добирались до Арска, сильно замерзали. И когда возвращались домой, приходилось от Вятских Полян до дома – в деревню Ташлы Елга топать 18 километров. Ведь раньше из Кукмора в деревни маршрутные автобусы не курсировали. Если честно, те времена даже вспоминать не хочется.

Махмут ГАЯЗОВ, индивидуальный предприниматель:

- Когда учился на стоматологическом факультете Казанского медицинского института, нас отправили на практику в одну из школ столицы. Сами знаете, стоматологов боятся не только дети, но и взрослые. И ко мне школьники не заходили, боялись. Когда вышел в коридор, увидел крупного телосложения девушку на высоких каблуках. Я подумал, что она учитель, и объяснил ей ситуацию. Со словами «Хорошо, хорошо, не волнуйтесь, сейчас приведу к вам учеников» она ушла. Только позже я узнал, что это была ученица старших классов, которая должна была у меня лечить зубы, но тоже боялась войти.

Ильфар САЛЯХОВ, тренер спортшколы «Зилант», Большой Кукмор:

- Годы учебы в Казанском строительном техникуме я вспоминаю и с улыбкой, и с грустью. В то время – 80-е годы в санатории поселка Пустые Моркваши организовывали различные сборы, отдых для спортсменов сборной команды техникума. В нашей команде по легкой атлетике, лыжному спорту было 15 человек. Затем для тех, кто был в составе сборной команды, выдавали талоны на питание в столовой. Завтрак стоил 28 копеек, обед – 70. Возможно, из-за этих самых талонов мы и тянулись к спорту.

Лилия ГАБИТОВА (имя и фамилия изменены):

- Во время учебы в медицинском колледже друг у друга учились брать кровь из вены. Как-то раз девчонки пробовали взять у меня кровь, да так, что мое предплечье было все в синяках. На следующий день нас направили на практику в одну детскую поликлинику. Там врач долго рассказывал о менингококковой инфекции. Сказала, что во время болезни выходят пятна в виде звездочек. И вдруг ее взгляд упал на мою руку. Я объяснила, что девочки учились на мне брать кровь. Но она не поняла меня, оставив после занятия, долго проверяла и только потом отпустила домой.

Гузель ВАЛЕЕВА, врач:

- Учитель анатомии велел принести бычьи глаза, так как строение бычьих глаз очень схоже с человеческими. Я принесла четыре глаза, положив их в прозрачный пакет. Пока дошла, они испортились, пришлось их выкинуть в туалет. В итоге унитаз засорился и вызвали сантехника. Сложно представить, что пережил бедолага тогда.