В рамках реализации программы «Счастливы вместе» на днях специалистами отделения социальной помощи семье и детям Комплексного центра социального обслуживания населения «Тылсым» было организовано мероприятие, направленное на пропаганду здорового образа жизни «Будь здоровым, сильным, смелым» с детьми и родителями, состоящими на межведомственном учете. В рамках благотворительной акции сотрудниками горнолыжного комплекса «Медная гора» детям и родителям были предоставлены лыжи и тюбинги. Они с удовольствием покатались с горы, пишет «Наш Кукмор».
Сотрудники Кукморского горнолыжного комплекса подарили детям радость
27.01.2017 12:00 | новости Печать
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В Республике
В Пестречинском районе сотрудники МЧС спасли замерзающих взрослых и ребенка из заглохшей машины
В автомобиле «Жигули» 1-й модели из Белгорода ехали четверо взрослых и 8-летний ребенок.
10:54 27.01.2017
В автомобиле «Жигули» 1-й модели из Белгорода ехали четверо взрослых и 8-летний ребенок.
10:54 27.01.2017
В Москве издана Книга Памяти и славы об уроженцах Татарской АССР
В издании содержатся факты о родственнике Президента РТ Рустама Минниханова.
10:49 27.01.2017
В издании содержатся факты о родственнике Президента РТ Рустама Минниханова.
10:49 27.01.2017
В Залесном обнаружили «опасный сброс химии»
Жители поселка сообщили о загрязнении почвы веществом оранжево-бордового цвета.
10:27 27.01.2017
Жители поселка сообщили о загрязнении почвы веществом оранжево-бордового цвета.
10:27 27.01.2017
В Татарстане 24-летнего парня искали полтора месяца и нашли мертвым
Пропал Рашид Галимзянов в Высокогорском районе, а нашли его в Пестречинском.
10:23 27.01.2017
Пропал Рашид Галимзянов в Высокогорском районе, а нашли его в Пестречинском.
10:23 27.01.2017
Турецкий консорциум может открыть в Татарстане крупное тепличное хозяйство
Председатель совета директоров «Мир Холдинг» и «Дизайн Груп» презентовал проект Рустаму Минниханову.
09:54 27.01.2017
Председатель совета директоров «Мир Холдинг» и «Дизайн Груп» презентовал проект Рустаму Минниханову.
09:54 27.01.2017
В Красном Селе отметят 74-ю годовщину снятия блокады Ленинграда
Цикл мероприятий организуют национально-культурный дом «Нур» и Постпредство РТ в Санкт-Петербурге.
09:28 27.01.2017
Цикл мероприятий организуют национально-культурный дом «Нур» и Постпредство РТ в Санкт-Петербурге.
09:28 27.01.2017
Фото: Четыре человека погибли в ДТП на трассе М7 около Перми
«Ниссан» выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом «Скания».
08:45 27.01.2017
«Ниссан» выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом «Скания».
08:45 27.01.2017
УНИКС проиграл в Тель-Авиве
Казанский клуб уступил «Маккаби», продемонстрировав проблемы в нападении.
00:20 27.01.2017
Казанский клуб уступил «Маккаби», продемонстрировав проблемы в нападении.
00:20 27.01.2017
В Татарстане объявлен конкурс к юбилею Абсалямова
Победитель должен правильно назвать 25 фактов из жизни писателя.
23:52 26.01.2017
Победитель должен правильно назвать 25 фактов из жизни писателя.
23:52 26.01.2017
В Иннополисе покажут спектакль по тексту Василия Аксенова
Литературно-музыкальную постановку «Простак в мире джаза, или Баллада о тридцати бегемотах» представляют Елена Калаганова и V.Aks band.
23:04 26.01.2017
Литературно-музыкальную постановку «Простак в мире джаза, или Баллада о тридцати бегемотах» представляют Елена Калаганова и V.Aks band.
23:04 26.01.2017
Камаловцы сыграют в одной постановке с Башаровым и Хаматовым
В Москве пройдет театрализованное представление по случаю Маулида-ан-Наби.
20:55 26.01.2017
В Москве пройдет театрализованное представление по случаю Маулида-ан-Наби.
20:55 26.01.2017
Бугульминец на пожаре отравился продуктами горения
Спасатели вынесли мужчину из квартиры в бессознательно состоянии.
20:28 26.01.2017
Спасатели вынесли мужчину из квартиры в бессознательно состоянии.
20:28 26.01.2017
Ожерелье из серебра изготовят молодые ювелиры на чемпионате Татарстана WorldSkills
Казанский техникум народных промыслов готовит шестерых специалистов для участия в профессиональной гонке.
20:25 26.01.2017
Казанский техникум народных промыслов готовит шестерых специалистов для участия в профессиональной гонке.
20:25 26.01.2017
Волейболистки казанского «Динамо» вышли в 1/8 финала Кубка ЕКВ
В ответной игре 1/16 команда из столицы Татарстана на своей площадке переиграла чешский «Оломоуц».
20:16 26.01.2017
В ответной игре 1/16 команда из столицы Татарстана на своей площадке переиграла чешский «Оломоуц».
20:16 26.01.2017
Более ста сомнительных госзакупок выявили активисты ОНФ в Татарстане
Руководство местного ОНФ оценивает ситуацию в сфере закупок в регионе как положительную.
19:54 26.01.2017
Руководство местного ОНФ оценивает ситуацию в сфере закупок в регионе как положительную.
19:54 26.01.2017
Полпредство РТ в РФ поддержало школу Homogarmonicus
Школа набирает в Москве учеников 2012–2013 годов рождения, в ней преподают татарский язык.
19:40 26.01.2017
Школа набирает в Москве учеников 2012–2013 годов рождения, в ней преподают татарский язык.
19:40 26.01.2017
В Челнах скончался в больнице ребенок-инвалид
Ребенок имел заболевание центральной нервной системы.
19:34 26.01.2017
Ребенок имел заболевание центральной нервной системы.
19:34 26.01.2017
Психические расстройства – на первом месте по причинам инвалидности детей в РТ
Среди муниципалитетов республики наиболее высокой детская инвалидность остается в Муслюмовском районе.
18:54 26.01.2017
Среди муниципалитетов республики наиболее высокой детская инвалидность остается в Муслюмовском районе.
18:54 26.01.2017
Рустам Батров не будет выдвигать свою кандидатуру на должность первого заместителя муфтия РТ
Богослов займется научной деятельностью.
18:50 26.01.2017
Богослов займется научной деятельностью.
18:50 26.01.2017
216 млн рублей будут направлены в муниципалитеты на улучшение безопасности татарстанских дорог
Президент РТ принял решение о передачи половины от сохраненных в бюджете средств на увеличение безопасности республиканских дорог.
18:45 26.01.2017
Президент РТ принял решение о передачи половины от сохраненных в бюджете средств на увеличение безопасности республиканских дорог.
18:45 26.01.2017
Более 15 тыс. жителей Татарстана в 2016 году получили инвалидность
Наиболее высокий уровень инвалидности среди граждан 18 лет и старше отмечен в Камско-Устьинском районе.
18:25 26.01.2017
Наиболее высокий уровень инвалидности среди граждан 18 лет и старше отмечен в Камско-Устьинском районе.
18:25 26.01.2017
При столкновении с автобусом у Чистополя погиб водитель иномарки
Спасатели вызволили погибшего 75-летнего мужчину из покореженного автомобиля.
18:20 26.01.2017
Спасатели вызволили погибшего 75-летнего мужчину из покореженного автомобиля.
18:20 26.01.2017
В Татарстане за шесть лет стало образовываться на 370 тыс. т мусора больше
Система раздельного сбора отходов в республике буксует.
18:00 26.01.2017
Система раздельного сбора отходов в республике буксует.
18:00 26.01.2017
Объем госзакупок Татарстана в 2016 году составил 313,3 млрд рублей
За год в республике сэкономлено 2,85 млрд рублей бюджетных средств.
17:44 26.01.2017
За год в республике сэкономлено 2,85 млрд рублей бюджетных средств.
17:44 26.01.2017
Эдуард Николаев: «На одном из этапов "Дакара" финишировали на шипящих колесах»
Гонщик команды «КАМАЗ-Мастер» рассказал о сложностях победного ралли-рейда.
17:40 26.01.2017
Гонщик команды «КАМАЗ-Мастер» рассказал о сложностях победного ралли-рейда.
17:40 26.01.2017
В Казани реставрируют помещения, где жил и работал Николай Лобачевский
Решение о начале реставрационных работ принял ректор К(П)ФУ Ильшат Гафуров.
17:35 26.01.2017
Решение о начале реставрационных работ принял ректор К(П)ФУ Ильшат Гафуров.
17:35 26.01.2017
В Татарстане треть пешеходных переходов представляет опасность
Основные недостатки – отсутствие разметки, знаков, ограждений, освещения и искусственных неровностей.
17:33 26.01.2017
Основные недостатки – отсутствие разметки, знаков, ограждений, освещения и искусственных неровностей.
17:33 26.01.2017
Путин увидел у нового истребителя МиГ-35 хороший экспортный потенциал
Президент РФ надеется, что новый самолет значительно усилит Вооруженные силы России.
17:24 26.01.2017
Президент РФ надеется, что новый самолет значительно усилит Вооруженные силы России.
17:24 26.01.2017
Владимир Чагин: «В августе станет ясно, выйдет ли "КАМАЗ-Мастер" на старт "Дакара-2018"»
Руководитель российской команды отметил, что сомнения в участии связаны с изменениями в техническом регламенте гонки.
17:14 26.01.2017
Руководитель российской команды отметил, что сомнения в участии связаны с изменениями в техническом регламенте гонки.
17:14 26.01.2017
В Казани осудили мужчину, который обещал за деньги помочь с получением диплома вуза
В суде доказано, что Ринат Камалетдинов за 150 тысяч рублей пообещал помочь с получением диплома об окончании вуза, но делать этого не собирался.
17:05 26.01.2017
В суде доказано, что Ринат Камалетдинов за 150 тысяч рублей пообещал помочь с получением диплома об окончании вуза, но делать этого не собирался.
17:05 26.01.2017