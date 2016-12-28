В Кукморе прошел районный тур конкурса «Воспитатель года»

27.01.2017 11:00 | новости

Управлением образования Исполнительного комитета Кукморского муниципального района и Советом профсоюзных организаций работников образования и науки района в рамках Республиканского конкурса «Воспитатель года Республики Татарстан – 2017» в целях выявления, поддержки и поощрения, творчески работающих педагогов, повышения престижа профессии воспитателя детского сада, распространения педагогического опыта педагогов детских садов был объявлен муниципальный конкурс среди воспитателей детских садов, в первом туре которого приняли участие 18 педагога детских садов района, во втором туре - 11 педагогов. В финале конкурса «Воспитатель года – 2017» участвовали 5 педагогов ДОУ.

На базе Кукморского детского сада «Колокольчик» прошел финальный тур данного конкурса, в котором педагоги показали своё мастерство . Первое место в конкурсе заняла музыкальный руководитель Детского сада «Ляйсан» Индира Загидуллина. Второе место - воспитатель Детского сада «Солнышко» Ольга Петрова. Третье место - воспитатель Детского сада «Созвездие» Гульнара Шакирова.

По итогам муниципального этапа конкурса педагоги, занявшие 1-3 места, направляются для участия на зональный конкурс «Воспитатель года – 2017», который будет проходить в Арске.