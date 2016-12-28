Ильдар Гильмутдинов проведет онлайн-приём граждан

27.01.2017 10:00 | новости Печать

Ильдар Гильмутдинов проведет онлайн-приём граждан
Региональный исполком единороссов в Татарстане и портал «Вверх» продолжают серию онлайн-приемов граждан депутатами Госдумы РФ
 
Во вторник, 31 января в 12:30 онлайн-прием проведет депутат Государственной Думы РФ, Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. Пообщаться с Ильдаром Ирековичем сможет любой житель Татарстана – для этого надо направить свой вопрос на   Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript  (не забудьте представиться и указать населенный пункт, в котором вы проживаете) до 31 января. Вопросы также можно будет задать в  онлайн-режиме.
Онлайн-трансляция приема будет вестись 31 января, начиная с 12:30 на портале «Вверх» (vverh-tatarstan.ru) и сайте регионального отделения «Единой России» (tatarstan.er.ru).


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