Ильдар Гильмутдинов проведет онлайн-приём граждан

В Республике

Фото: Четыре человека погибли в ДТП на трассе М7 около Перми

«Ниссан» выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом «Скания».

08:45 27.01.2017 «Ниссан» выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом «Скания».

УНИКС проиграл в Тель-Авиве

Казанский клуб уступил «Маккаби», продемонстрировав проблемы в нападении.

00:20 27.01.2017 Казанский клуб уступил «Маккаби», продемонстрировав проблемы в нападении.

В Татарстане объявлен конкурс к юбилею Абсалямова

Победитель должен правильно назвать 25 фактов из жизни писателя.

23:52 26.01.2017 Победитель должен правильно назвать 25 фактов из жизни писателя.

В Иннополисе покажут спектакль по тексту Василия Аксенова

Литературно-музыкальную постановку «Простак в мире джаза, или Баллада о тридцати бегемотах» представляют Елена Калаганова и V.Aks band.

23:04 26.01.2017 Литературно-музыкальную постановку «Простак в мире джаза, или Баллада о тридцати бегемотах» представляют Елена Калаганова и V.Aks band.

Камаловцы сыграют в одной постановке с Башаровым и Хаматовым

В Москве пройдет театрализованное представление по случаю Маулида-ан-Наби.

20:55 26.01.2017 В Москве пройдет театрализованное представление по случаю Маулида-ан-Наби.

Бугульминец на пожаре отравился продуктами горения

Спасатели вынесли мужчину из квартиры в бессознательно состоянии.

20:28 26.01.2017 Спасатели вынесли мужчину из квартиры в бессознательно состоянии.

Ожерелье из серебра изготовят молодые ювелиры на чемпионате Татарстана WorldSkills

Казанский техникум народных промыслов готовит шестерых специалистов для участия в профессиональной гонке.

20:25 26.01.2017 Казанский техникум народных промыслов готовит шестерых специалистов для участия в профессиональной гонке.

Волейболистки казанского «Динамо» вышли в 1/8 финала Кубка ЕКВ

В ответной игре 1/16 команда из столицы Татарстана на своей площадке переиграла чешский «Оломоуц».

20:16 26.01.2017 В ответной игре 1/16 команда из столицы Татарстана на своей площадке переиграла чешский «Оломоуц».

Более ста сомнительных госзакупок выявили активисты ОНФ в Татарстане

Руководство местного ОНФ оценивает ситуацию в сфере закупок в регионе как положительную.

19:54 26.01.2017 Руководство местного ОНФ оценивает ситуацию в сфере закупок в регионе как положительную.

Полпредство РТ в РФ поддержало школу Homogarmonicus

Школа набирает в Москве учеников 2012–2013 годов рождения, в ней преподают татарский язык.

19:40 26.01.2017 Школа набирает в Москве учеников 2012–2013 годов рождения, в ней преподают татарский язык.

В Челнах скончался в больнице ребенок-инвалид

Ребенок имел заболевание центральной нервной системы.

19:34 26.01.2017 Ребенок имел заболевание центральной нервной системы.

Психические расстройства – на первом месте по причинам инвалидности детей в РТ

Среди муниципалитетов республики наиболее высокой детская инвалидность остается в Муслюмовском районе.

18:54 26.01.2017 Среди муниципалитетов республики наиболее высокой детская инвалидность остается в Муслюмовском районе.

Рустам Батров не будет выдвигать свою кандидатуру на должность первого заместителя муфтия РТ

Богослов займется научной деятельностью.

18:50 26.01.2017 Богослов займется научной деятельностью.

216 млн рублей будут направлены в муниципалитеты на улучшение безопасности татарстанских дорог

Президент РТ принял решение о передачи половины от сохраненных в бюджете средств на увеличение безопасности республиканских дорог.

18:45 26.01.2017 Президент РТ принял решение о передачи половины от сохраненных в бюджете средств на увеличение безопасности республиканских дорог.

Более 15 тыс. жителей Татарстана в 2016 году получили инвалидность

Наиболее высокий уровень инвалидности среди граждан 18 лет и старше отмечен в Камско-Устьинском районе.

18:25 26.01.2017 Наиболее высокий уровень инвалидности среди граждан 18 лет и старше отмечен в Камско-Устьинском районе.

При столкновении с автобусом у Чистополя погиб водитель иномарки

Спасатели вызволили погибшего 75-летнего мужчину из покореженного автомобиля.

18:20 26.01.2017 Спасатели вызволили погибшего 75-летнего мужчину из покореженного автомобиля.

В Татарстане за шесть лет стало образовываться на 370 тыс. т мусора больше

Система раздельного сбора отходов в республике буксует.

18:00 26.01.2017 Система раздельного сбора отходов в республике буксует.

Объем госзакупок Татарстана в 2016 году составил 313,3 млрд рублей

За год в республике сэкономлено 2,85 млрд рублей бюджетных средств.

17:44 26.01.2017 За год в республике сэкономлено 2,85 млрд рублей бюджетных средств.

Эдуард Николаев: «На одном из этапов "Дакара" финишировали на шипящих колесах»

Гонщик команды «КАМАЗ-Мастер» рассказал о сложностях победного ралли-рейда.

17:40 26.01.2017 Гонщик команды «КАМАЗ-Мастер» рассказал о сложностях победного ралли-рейда.

В Казани реставрируют помещения, где жил и работал Николай Лобачевский

Решение о начале реставрационных работ принял ректор К(П)ФУ Ильшат Гафуров.

17:35 26.01.2017 Решение о начале реставрационных работ принял ректор К(П)ФУ Ильшат Гафуров.

В Татарстане треть пешеходных переходов представляет опасность

Основные недостатки – отсутствие разметки, знаков, ограждений, освещения и искусственных неровностей.

17:33 26.01.2017 Основные недостатки – отсутствие разметки, знаков, ограждений, освещения и искусственных неровностей.

Путин увидел у нового истребителя МиГ-35 хороший экспортный потенциал

Президент РФ надеется, что новый самолет значительно усилит Вооруженные силы России.

17:24 26.01.2017 Президент РФ надеется, что новый самолет значительно усилит Вооруженные силы России.

Владимир Чагин: «В августе станет ясно, выйдет ли "КАМАЗ-Мастер" на старт "Дакара-2018"»

Руководитель российской команды отметил, что сомнения в участии связаны с изменениями в техническом регламенте гонки.

17:14 26.01.2017 Руководитель российской команды отметил, что сомнения в участии связаны с изменениями в техническом регламенте гонки.

В Казани осудили мужчину, который обещал за деньги помочь с получением диплома вуза

В суде доказано, что Ринат Камалетдинов за 150 тысяч рублей пообещал помочь с получением диплома об окончании вуза, но делать этого не собирался.

17:05 26.01.2017 В суде доказано, что Ринат Камалетдинов за 150 тысяч рублей пообещал помочь с получением диплома об окончании вуза, но делать этого не собирался.

Завершено строительство дома № 13-1 в ЖК «Салават Купере»

Извещение об окончании строительства жилого дома поступило в Инспекцию Госстройнадзора по РТ.

17:00 26.01.2017 Извещение об окончании строительства жилого дома поступило в Инспекцию Госстройнадзора по РТ.

ПАО «Татнефть» подвело итоги работы в 2016 году

В заседании совета директоров одной из крупнейших нефтедобывающих компаний России принял участие Президент Татарстана.

16:40 26.01.2017 В заседании совета директоров одной из крупнейших нефтедобывающих компаний России принял участие Президент Татарстана.

Асгат Сафаров: «Будем удерживать высокую планку»

Динамовцы Татарстана подвели итоги 2016 года и поставили задачи на 2017-й.

16:35 26.01.2017 Динамовцы Татарстана подвели итоги 2016 года и поставили задачи на 2017-й.

Пресс-секретарь «КАМАЗ-Мастер»: «Снимая Mannequin Challenge, мы хотели быть в тренде»

Эрик Хайруллин рассказал о процессе съемки видеоролика спортивной команды для популярного флешмоба.

16:31 26.01.2017 Эрик Хайруллин рассказал о процессе съемки видеоролика спортивной команды для популярного флешмоба.

2016 год для Следкома РТ ознаменовался расследованием резонансных преступлений

На итоговой коллегии СУ СКР по РТ отчиталось о проделанной за 2016 год работе и получило поддержку от Президента РТ.

16:17 26.01.2017 На итоговой коллегии СУ СКР по РТ отчиталось о проделанной за 2016 год работе и получило поддержку от Президента РТ.