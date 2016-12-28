Ильдар Гильмутдинов проведет онлайн-приём граждан

Региональный исполком единороссов в Татарстане и портал «Вверх» продолжают серию онлайн-приемов граждан депутатами Госдумы РФ
Во вторник, 31 января в 12:30 онлайн-прием проведет депутат Государственной Думы РФ, Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. Пообщаться с Ильдаром Ирековичем сможет любой житель Татарстана – для этого надо направить свой вопрос на Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript (не забудьте представиться и указать населенный пункт, в котором вы проживаете) до 31 января. Вопросы также можно будет задать в онлайн-режиме.
Онлайн-трансляция приема будет вестись 31 января, начиная с 12:30 на портале «Вверх» (vverh-tatarstan.ru) и сайте регионального отделения «Единой России» (tatarstan.er.ru).