В Кукморе подведены итоги районного конкурса на «Лучшее новогоднее оформление территорий и зданий» по номинациям

Итоги районного конкурса на «Лучшее новогоднее оформление территорий и зданий» по номинациям:
«Лучшая строительная организация, предприятие ЖКХ, дорожно-транспортного обслуживания»:
1 место – «Инженерные сети».
2 место - “Строй-Гарант”;
3 место - Участок ДРСУ Кукморский Сабинского филиала «Татавтодор».
Лучшее промышленное производственное предприятие:
1 место – Кукморский завод Металлопосуды;
2 место – индивидуальный предприниматель Рамазан Юнусов;
3 место – Кукморская швейная фабрика, Кукморский элеватор.
Среди сельских поселений:
1 место – Лельвиж;
2 место – Нырья;
3 место – Олуяз, Большой Кукмор, Манзарас.
Лучшее учреждение молодежной политики и спорта:
1 место – спортшкола “Зилант”;
2 место – спортшкола “Олимп”;
3 место – подростковый клуб “Ялкын”.
Лучшее учреждение культуры:
1 место – районный Дом культуры, Трыш;
2 место – Нижний Искубаш, Большой Кукмор;
3 место – Асан-Елга, Байлянгар, Березняк.
Лучшая придомовая территория многоквартирного дома:
1 место – Кукмор, Нур Баяна, 37;
2 место – Кукмор, Нур Баяна, 39;
3 место – Кукмор, Нур Баяна, 35.
Лучшее государственное учреждение:
1 место – Управление сельского хозяйства и продовольствия, районное госветобъединение;
2 место – пожарно-спасательная служба;
3 место – Реабилитационный центр «Милосердие», центр социального обслуживания населения “Тылсым”, Центральная районная больница.
Лучшая образовательная организация:
Среди средних общеобразовательных организаций:
1 место – Лельвиж, Маскаринская школа-интернат;
2 место – многопрофильный лицей, Кукморская школа №4, Маскаринская, Ядыгерьская, Большесардекская, Почкучукская, Мамаширская, Селочуринская школы.
3 место – гимназия №1, средняя школа №3, Яныльская, Сардекбашская, Байлянгарская, Ошторма Юмьинская, Манзарасская, Нижнерусская, Каркаусская школы.
Среди филиалов средних общеобразовательных организаций:
1 место - Аш-Бузи;
2 место –Адаево, Копки;
3 место – Чишмабаш, Челны, Ташлы Елга.
Среди дошкольных образовательных организаций Кукмора:
1 место – детские сады «Созвездие», «Березка»;
2 место – детские сады «Колокольчик», «Солнышко», «Ляйсан», «Рябинушка»;
3 место – детские сады «Радуга», «Ручеек», «Чулпан», «Ромашка».
Среди сельских дошкольных образовательных организаций:
1 место - Аш-Бузи, детские сады № 1и № 2 села Манзарас;
2 место – детские сады № 2 села Большой Кукмор, Янцобино, Кошкино, Мамашир, Байлянгар;
3 место – Сазтамак, Сардекбаш, Туембаш, Ош.Юмья, Олуяз, Село Чура, Урясьбаш.