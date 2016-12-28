В Кукморе подведены итоги районного конкурса на «Лучшее новогоднее оформление территорий и зданий» по номинациям

27.01.2017 09:00 | Тема дня Печать

В Кукморе подведены итоги районного конкурса на «Лучшее новогоднее оформление территорий и зданий» по номинациям

Итоги  районного конкурса на «Лучшее новогоднее оформление  территорий и зданий» по номинациям:

«Лучшая  строительная  организация, предприятие ЖКХ, дорожно-транспортного обслуживания»:

1 место – «Инженерные сети».

2 место  - “Строй-Гарант”;

3 место - Участок  ДРСУ Кукморский Сабинского филиала «Татавтодор».

Лучшее промышленное  производственное предприятие:

1 место – Кукморский завод Металлопосуды;

2 место – индивидуальный предприниматель Рамазан Юнусов;

3 место – Кукморская швейная фабрика, Кукморский элеватор.

Среди сельских поселений:

1 место – Лельвиж;

2 место – Нырья;

3 место – Олуяз, Большой Кукмор, Манзарас.

Лучшее  учреждение молодежной политики и спорта:

1 место – спортшкола “Зилант”;

2 место – спортшкола “Олимп”;

3 место – подростковый клуб “Ялкын”.

Лучшее  учреждение культуры:

1 место – районный Дом культуры, Трыш;

2 место – Нижний Искубаш, Большой Кукмор;

3 место – Асан-Елга, Байлянгар, Березняк.

Лучшая придомовая территория    многоквартирного дома:

1 место – Кукмор, Нур Баяна, 37;

2 место – Кукмор, Нур Баяна, 39;

3 место – Кукмор, Нур Баяна, 35.

Лучшее  государственное учреждение:

1 место – Управление сельского хозяйства и продовольствия, районное госветобъединение;

2 место – пожарно-спасательная служба;

3 место – Реабилитационный центр «Милосердие»,  центр социального обслуживания населения “Тылсым”, Центральная районная больница.

Лучшая образовательная организация:    

Среди  средних общеобразовательных  организаций:

1 место – Лельвиж, Маскаринская школа-интернат;

2 место – многопрофильный лицей, Кукморская школа №4, Маскаринская, Ядыгерьская, Большесардекская, Почкучукская, Мамаширская, Селочуринская школы.

3 место – гимназия №1, средняя школа №3, Яныльская, Сардекбашская, Байлянгарская, Ошторма Юмьинская, Манзарасская, Нижнерусская, Каркаусская школы.

Среди  филиалов средних общеобразовательных  организаций:

1 место - Аш-Бузи;

2 место –Адаево, Копки;

3 место – Чишмабаш, Челны, Ташлы Елга.

Среди  дошкольных образовательных  организаций Кукмора:

1 место – детские сады «Созвездие», «Березка»;

2 место – детские сады «Колокольчик», «Солнышко», «Ляйсан», «Рябинушка»;

3 место – детские сады «Радуга», «Ручеек», «Чулпан», «Ромашка».

Среди сельских дошкольных образовательных организаций:

1 место - Аш-Бузи, детские сады № 1и № 2 села Манзарас;

2 место – детские сады № 2 села Большой Кукмор, Янцобино, Кошкино, Мамашир, Байлянгар;

3 место – Сазтамак, Сардекбаш, Туембаш, Ош.Юмья, Олуяз, Село Чура, Урясьбаш.

 

 


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