В Кукморском районе изъято 213,925 литра алкогольной и спиртосодержащей продукции

26.01.2017 17:00 | Госалкогольинспекция сообщает

(Кукмор, "Трудовая слава"). По данным районного отдела внутренних дел, в прошлом году сотрудниками полиции были возбуждены 2 уголовных дела, связанных с незаконной реализацией алкогольной и спиртосодержащей продукции «двойного» назначения, пресечено 21 административное правонарушение.

- Если в 2016 году было изъято 213,925 литра алкогольной и спиртосодержащей продукции, то нынче выявлены три административных правонарушения, изъято из оборота 42,5 литра алкогольной и 0,7 литра спиртосодержащей продукции, - сообщил старший оперуполномоченный группы при экономической безопасности и противодействия коррупции Сергей Пахомов.