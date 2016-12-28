(Кукмор, «Трудовая слава»). В ходе встречи с местными жителями были заслушаны выступления глав сельских поселений Габдульфата Нафикова, Фаниса Гайнутдинова, директоров школ Радика Хасанзянова, Алмаза Файзрахманова, участкового инспектора Виталия Кусаева, начальника районного отдела внутренних дел Рамиля Нургалиева, помощника прокурора района Рамиля Зайнуллина. В Поч.Кучукском поселении также приняла участие представитель Министерства культуры Республики Татарстан Гузель Габдуллина. Глава района Сергей Димитриев ознакомил собравшихся с выполненной в 2016 году работой в районе, с ходом реализации государственных программ, наметил цели и задачи на будущее. В завершение схода были даны ответы на интересующие вопросы жителей, передовикам труда вручены подарки.
В Псякском и Поч.Кучукском сельских поселениях состоялись сходы граждан (фото)
26.01.2017 19:00 | новости Печать
Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru
В Республике
Камаловцы сыграют в одной постановке с Башаровым и Хаматовым
В Москве пройдет театрализованное представление по случаю Маулида-ан-Наби.
20:55 26.01.2017
В Москве пройдет театрализованное представление по случаю Маулида-ан-Наби.
20:55 26.01.2017
Бугульминец на пожаре отравился продуктами горения
Спасатели вынесли мужчину из квартиры в бессознательно состоянии.
20:28 26.01.2017
Спасатели вынесли мужчину из квартиры в бессознательно состоянии.
20:28 26.01.2017
Ожерелье из серебра изготовят молодые ювелиры на чемпионате Татарстана WorldSkills
Казанский техникум народных промыслов готовит шестерых специалистов для участия в профессиональной гонке.
20:25 26.01.2017
Казанский техникум народных промыслов готовит шестерых специалистов для участия в профессиональной гонке.
20:25 26.01.2017
Волейболистки казанского «Динамо» вышли в 1/8 финала Кубка ЕКВ
В ответной игре 1/16 команда из столицы Татарстана на своей площадке переиграла чешский «Оломоуц».
20:16 26.01.2017
В ответной игре 1/16 команда из столицы Татарстана на своей площадке переиграла чешский «Оломоуц».
20:16 26.01.2017
Более ста сомнительных госзакупок выявили активисты ОНФ в Татарстане
Руководство местного ОНФ оценивает ситуацию в сфере закупок в регионе как положительную.
19:54 26.01.2017
Руководство местного ОНФ оценивает ситуацию в сфере закупок в регионе как положительную.
19:54 26.01.2017
Полпредство РТ в РФ поддержало школу Homogarmonicus
Школа набирает в Москве учеников 2012–2013 годов рождения, в ней преподают татарский язык.
19:40 26.01.2017
Школа набирает в Москве учеников 2012–2013 годов рождения, в ней преподают татарский язык.
19:40 26.01.2017
В Челнах скончался в больнице ребенок-инвалид
Ребенок имел заболевание центральной нервной системы.
19:34 26.01.2017
Ребенок имел заболевание центральной нервной системы.
19:34 26.01.2017
Психические расстройства – на первом месте по причинам инвалидности детей в РТ
Среди муниципалитетов республики наиболее высокой детская инвалидность остается в Муслюмовском районе.
18:54 26.01.2017
Среди муниципалитетов республики наиболее высокой детская инвалидность остается в Муслюмовском районе.
18:54 26.01.2017
Рустам Батров не будет выдвигать свою кандидатуру на должность первого заместителя муфтия РТ
Богослов займется научной деятельностью.
18:50 26.01.2017
Богослов займется научной деятельностью.
18:50 26.01.2017
216 млн рублей будут направлены в муниципалитеты на улучшение безопасности татарстанских дорог
Президент РТ принял решение о передачи половины от сохраненных в бюджете средств на увеличение безопасности республиканских дорог.
18:45 26.01.2017
Президент РТ принял решение о передачи половины от сохраненных в бюджете средств на увеличение безопасности республиканских дорог.
18:45 26.01.2017
Более 15 тыс. жителей Татарстана в 2016 году получили инвалидность
Наиболее высокий уровень инвалидности среди граждан 18 лет и старше отмечен в Камско-Устьинском районе.
18:25 26.01.2017
Наиболее высокий уровень инвалидности среди граждан 18 лет и старше отмечен в Камско-Устьинском районе.
18:25 26.01.2017
При столкновении с автобусом у Чистополя погиб водитель иномарки
Спасатели вызволили погибшего 75-летнего мужчину из покореженного автомобиля.
18:20 26.01.2017
Спасатели вызволили погибшего 75-летнего мужчину из покореженного автомобиля.
18:20 26.01.2017
В Татарстане за шесть лет стало образовываться на 370 тыс. т мусора больше
Система раздельного сбора отходов в республике буксует.
18:00 26.01.2017
Система раздельного сбора отходов в республике буксует.
18:00 26.01.2017
Объем госзакупок Татарстана в 2016 году составил 313,3 млрд рублей
За год в республике сэкономлено 2,85 млрд рублей бюджетных средств.
17:44 26.01.2017
За год в республике сэкономлено 2,85 млрд рублей бюджетных средств.
17:44 26.01.2017
Эдуард Николаев: «На одном из этапов "Дакара" финишировали на шипящих колесах»
Гонщик команды «КАМАЗ-Мастер» рассказал о сложностях победного ралли-рейда.
17:40 26.01.2017
Гонщик команды «КАМАЗ-Мастер» рассказал о сложностях победного ралли-рейда.
17:40 26.01.2017
В Казани реставрируют помещения, где жил и работал Николай Лобачевский
Решение о начале реставрационных работ принял ректор К(П)ФУ Ильшат Гафуров.
17:35 26.01.2017
Решение о начале реставрационных работ принял ректор К(П)ФУ Ильшат Гафуров.
17:35 26.01.2017
В Татарстане треть пешеходных переходов представляет опасность
Основные недостатки – отсутствие разметки, знаков, ограждений, освещения и искусственных неровностей.
17:33 26.01.2017
Основные недостатки – отсутствие разметки, знаков, ограждений, освещения и искусственных неровностей.
17:33 26.01.2017
Путин увидел у нового истребителя МиГ-35 хороший экспортный потенциал
Президент РФ надеется, что новый самолет значительно усилит Вооруженные силы России.
17:24 26.01.2017
Президент РФ надеется, что новый самолет значительно усилит Вооруженные силы России.
17:24 26.01.2017
Владимир Чагин: «В августе станет ясно, выйдет ли "КАМАЗ-Мастер" на старт "Дакара-2018"»
Руководитель российской команды отметил, что сомнения в участии связаны с изменениями в техническом регламенте гонки.
17:14 26.01.2017
Руководитель российской команды отметил, что сомнения в участии связаны с изменениями в техническом регламенте гонки.
17:14 26.01.2017
В Казани осудили мужчину, который обещал за деньги помочь с получением диплома вуза
В суде доказано, что Ринат Камалетдинов за 150 тысяч рублей пообещал помочь с получением диплома об окончании вуза, но делать этого не собирался.
17:05 26.01.2017
В суде доказано, что Ринат Камалетдинов за 150 тысяч рублей пообещал помочь с получением диплома об окончании вуза, но делать этого не собирался.
17:05 26.01.2017
Завершено строительство дома № 13-1 в ЖК «Салават Купере»
Извещение об окончании строительства жилого дома поступило в Инспекцию Госстройнадзора по РТ.
17:00 26.01.2017
Извещение об окончании строительства жилого дома поступило в Инспекцию Госстройнадзора по РТ.
17:00 26.01.2017
ПАО «Татнефть» подвело итоги работы в 2016 году
В заседании совета директоров одной из крупнейших нефтедобывающих компаний России принял участие Президент Татарстана.
16:40 26.01.2017
В заседании совета директоров одной из крупнейших нефтедобывающих компаний России принял участие Президент Татарстана.
16:40 26.01.2017
Асгат Сафаров: «Будем удерживать высокую планку»
Динамовцы Татарстана подвели итоги 2016 года и поставили задачи на 2017-й.
16:35 26.01.2017
Динамовцы Татарстана подвели итоги 2016 года и поставили задачи на 2017-й.
16:35 26.01.2017
Пресс-секретарь «КАМАЗ-Мастер»: «Снимая Mannequin Challenge, мы хотели быть в тренде»
Эрик Хайруллин рассказал о процессе съемки видеоролика спортивной команды для популярного флешмоба.
16:31 26.01.2017
Эрик Хайруллин рассказал о процессе съемки видеоролика спортивной команды для популярного флешмоба.
16:31 26.01.2017
2016 год для Следкома РТ ознаменовался расследованием резонансных преступлений
На итоговой коллегии СУ СКР по РТ отчиталось о проделанной за 2016 год работе и получило поддержку от Президента РТ.
16:17 26.01.2017
На итоговой коллегии СУ СКР по РТ отчиталось о проделанной за 2016 год работе и получило поддержку от Президента РТ.
16:17 26.01.2017
Лидия Ахметова: «Я хочу, чтобы татарский зритель не боялся джаза»
Три эпохи казанского джаза предстанут перед зрителем в проекте филармонического джаз-оркестра «Зур концерт».
16:06 26.01.2017
Три эпохи казанского джаза предстанут перед зрителем в проекте филармонического джаз-оркестра «Зур концерт».
16:06 26.01.2017
Из-за включенного в розетку гравера в детском Доме творчества в Дрожжановском районе начался пожар
Трагических последствий удалось избежать благодаря автоматической пожарной сигнализации “Стрелец-Мониторинг”.
15:47 26.01.2017
Трагических последствий удалось избежать благодаря автоматической пожарной сигнализации “Стрелец-Мониторинг”.
15:47 26.01.2017
Минниханов: Во многом благодаря нефтяникам макроэкономические показатели РТ превысили общероссийские
Президент Татарстана провел совещание с малыми нефтяными компаниями по итогам 2016 года.
15:42 26.01.2017
Президент Татарстана провел совещание с малыми нефтяными компаниями по итогам 2016 года.
15:42 26.01.2017
ГИСУ определило победителя и заключило госконтракт на капитальный ремонт казанского цирка
Обновлять один из символов Казани за 530 млн рублей будет фирма Владимира Казилова, отмеченного несколькими Благодарственными письмами Президента РТ.
15:37 26.01.2017
Обновлять один из символов Казани за 530 млн рублей будет фирма Владимира Казилова, отмеченного несколькими Благодарственными письмами Президента РТ.
15:37 26.01.2017
Владимир Чагин: «На победу в "Дакаре" претендовали 15 экипажей»
Руководитель «КАМАЗ-Мастер» отметил, что нынешний ралли-рейд сложился для команды непросто.
15:27 26.01.2017
Руководитель «КАМАЗ-Мастер» отметил, что нынешний ралли-рейд сложился для команды непросто.
15:27 26.01.2017