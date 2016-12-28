(Кукмор, «Трудовая слава») В Нижнерусском сельском поселении состоялся сход граждан, посвященный итогам работы за прошлый год. В ходе встречи были заслушаны выступления главы сельского поселения Рината Шамиева, участкового инспектора Николая Иванова, руководителя местного совета ветеранов Любовь Сергеевой. Руководитель Исполнительного комитета района Азат Гарифуллин ознакомил с ходом реализации в районе государственных программ, экономическими показателями в промышленности и сельском хозяйстве, обозначил круг задач на будущее, ответил на интересующие вопросы местных жителей.
В Нижнерусском сельском поселении состоялся сход граждан (фото)
26.01.2017 18:00 | новости Печать
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