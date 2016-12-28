Деревням Кукморского района нужна передвижная ярмарка

26.01.2017 16:00 | новости

В сельских поселениях продолжаются сходы граждан, посвященные итогам работ за прошлый год. Очередной сход состоялся в Каркаусском поселении.

Объединяющее четыре деревни данное сельское поселение находится довольно далеко от районного центра. В поселении насчитывается 280 хозяйств, проживает 898 человек. Из них 411 – трудоспособного возраста, 97 работают в агрофирме «Тукай», а 156 – в районе или на стороне вахтовым методом. Школьников 50, из них Каркаусскую школу посещают, оказывается, 38 детей.

Издавна поселения и коллективные хозяйства были единым целым. Какая бы помощь ни понадобилась - техникой либо другая – решали совместно. Каркаусцы обеспокоены именно тем, что связь между населением и коллективным хозяйством в последнее время становится все тоньше. Говорят, что инвестор не заботится о деревне, народ ему не нужен. Поэтому люди живут своими силами, трудом.

На территории Каркаусского сельского поселения имеются четыре крестьянско-фермерских хозяйства. В их распоряжении более 300 гектаров земли. Например, Назим Хабибрахманов занимается разведением овец, сегодня поголовье овец достигло 176. И в личных хозяйствах содержат скот, домашних птиц. Насчитывается 286 голов КРС, из них 101 – дойные коровы. Сбор молока в деревнях регулярно осуществляется индивидуальным предпринимателем Райнуром Вахитовым. За сданное на сегодняшний день молоко произведен расчет по 23 рубля за литр. Работу животноводов затрудняет отсутствие поблизости убойных цехов, сказали здесь. «Возможно, среди сельчан появятся желающие заняться этим делом, со стороны руководства будет поддержка», - сказал руководитель Исполнительного комитета района Азат Гарифуллин, внося ясность в этот вопрос.

Одним из самых волнующих родителей вопросов и на сегодняшний день является ремонт школ и детских садов, а также холод в учреждениях. На сходе также отметили о необходимости детской игровой площадки.

Поселение старается принимать участие в различных программах. По программе «Чистая вода» в порядок были приведены водопроводные трубы и территория возле башни. Также в деревнях Каркаусь и Бурсык-Елга на столбах были установлены энергосберегающие лампы.

- На собранные в 2014 году средства самообложения был проведен ямочный ремонт дорог. И в последующем году средства самообложения были израсходованы на ремонтные работы дорог. В 2016 году было собрано 251 тысяча рублей. На 1 миллион 257 тысяч рублей была составлена смета, и после проведения конкурса приведены в порядок 339 метров дороги в Каркаусе, 393 метра - в деревне Ташлы-Елга, 137 метров - Бурсык-Елга, 78 метров - Салтык-Ерыклы. На улице Гагарина деревни Ташлы-Елга был построен мост и защебнена дорога, - сказал глава поселения Ильсур Валиев. – Конечно, работы еще много, но, думаю, будет лучше, если мы и нынче быстро и дружно соберем средства самообложения и используем их на ремонт дорог четырех деревень. Так решится проблема, волнующая всех много лет.

Также он рассказал о том, что предстоит выполнить такие крупные работы, как замена полов и отопительных труб Каркаусского дома культуры, уличных ламп в деревнях Ташлы-Елга и Салтык-Ерыклы, реконструкция прибрежной территории реки Шунь по программе «Укрепление прибрежных территорий».

Интересную мысль поведали нам жители деревни Каркаусь. «Нам бы очень хотелось приобретать производимые в районе металлическую посуду, валенки, товары швейной фабрики. Но добираться до поселка у нас нет возможностей. Нельзя ли организовать передвижную ярмарку, которая приезжала бы в деревню и продавала продукцию?», - сказала одна пожилая женщина. Также сельчан волнует уменьшение количества маршрутных автобусов. Людям старшего поколения часто приходится ездить в Кукмор в больницу, аптеку или по другим нуждам, но не все можно успеть сделать за день, говорят они.

- Нельзя все время жаловаться и что-то требовать, нужно уметь быть благодарным руководству района, - сказал руководитель первичной организации ветеранов Вагиз Муллин. – Во время встречи с главой района был поднят вопрос о ремонте дороги до деревни Салтык-Ерыклы, хочется выразить благодарность за то, что прислушался к нам.