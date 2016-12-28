В Кукморском краеведческом музее побывали учащиеся 5 класса Кукморской средней школы №3. Ребят особенно заинтересовали экспонаты Великой Отечественной войны.
В Кукморском краеведческом музее побывали гости
26.01.2017 15:00 | новости Печать
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В Республике
Генконсул Венгрии в Казани открыл в КГМУ выставку, посвященную основателю асептики Земмельвейсу
В создании выставки принимало непосредственное участие консульство Венгрии.
14:54 26.01.2017
В создании выставки принимало непосредственное участие консульство Венгрии.
14:54 26.01.2017
В Пензе при взрыве на ТЭЦ погиб человек
На ТЭЦ произошел взрыв газовоздушной смеси, здание оказалось частично разрушено.
14:53 26.01.2017
На ТЭЦ произошел взрыв газовоздушной смеси, здание оказалось частично разрушено.
14:53 26.01.2017
Фонд «Возрождение» займется восстановительными работами в Казанском Кремле
Минтимер Шаймиев подчеркнул, что работы на первом татарстанском памятнике Всемирного наследия ЮНЕСКО предстоит много.
14:40 26.01.2017
Минтимер Шаймиев подчеркнул, что работы на первом татарстанском памятнике Всемирного наследия ЮНЕСКО предстоит много.
14:40 26.01.2017
В Казани прокуратура закрыла 20 сайтов с информацией о способах дачи взятки
Также пользователи портала могли узнать на порталах, как купить дипломы, аттестаты, больничные листы.
14:25 26.01.2017
Также пользователи портала могли узнать на порталах, как купить дипломы, аттестаты, больничные листы.
14:25 26.01.2017
«Татнефть» рассматривает сокращение добычи нефти как тактический ход
Компания не собирается пересматривать свою стратегию роста нефтедобычи.
14:00 26.01.2017
Компания не собирается пересматривать свою стратегию роста нефтедобычи.
14:00 26.01.2017
Кубометр ценных пород деревьев израсходовали участники регионального Worldskills
Мастера-краснодеревщики приступили к активной фазе подготовки к чемпионату Татарстана.
13:58 26.01.2017
Мастера-краснодеревщики приступили к активной фазе подготовки к чемпионату Татарстана.
13:58 26.01.2017
В Казани открылась зимняя школа для участников проекта целевой подготовки педагогов
Обучение пройдут более 140 студентов-первокурсников К(П)ФУ, Елабужского института К(П)ФУ и Набережночелнинского педуниверситета.
13:47 26.01.2017
Обучение пройдут более 140 студентов-первокурсников К(П)ФУ, Елабужского института К(П)ФУ и Набережночелнинского педуниверситета.
13:47 26.01.2017
В Казани осудят руководителей потребкооператива «Благо» за хищение 340 млн рублей
Жертвами злоумышленников стали более 1200 жителей Татарстана.
13:35 26.01.2017
Жертвами злоумышленников стали более 1200 жителей Татарстана.
13:35 26.01.2017
Нижнекамск может подать заявку на получение статуса ТОСЭР в первом полугодии 2017 года
Объем инвестиций в промпарк «Нижнекамск» составил 1,7 млрд рублей. Количество резидентов на первом этапе планируется увеличить с 9 до 14 компаний.
13:12 26.01.2017
Объем инвестиций в промпарк «Нижнекамск» составил 1,7 млрд рублей. Количество резидентов на первом этапе планируется увеличить с 9 до 14 компаний.
13:12 26.01.2017
Олимпийский чемпион Александр Легков не будет участвовать в Казанском лыжном марафоне
Международная федерация лыжных гонок оставила в силе временное отстранение Легкова.
13:10 26.01.2017
Международная федерация лыжных гонок оставила в силе временное отстранение Легкова.
13:10 26.01.2017
Житель Казани получил 56 тыс. рублей за сообщения о незаконной продаже алкоголя
Татарстанцы активно зарабатывают деньги с помощью системы «Народный контроль».
13:06 26.01.2017
Татарстанцы активно зарабатывают деньги с помощью системы «Народный контроль».
13:06 26.01.2017
Более 100 активных меценатов получили Книгу благотворителей из рук Минтимера Шаймиева
Более трети меценатов, включенных в Книгу благотворителей РТ, вносили пожертвования два и более раз.
12:57 26.01.2017
Более трети меценатов, включенных в Книгу благотворителей РТ, вносили пожертвования два и более раз.
12:57 26.01.2017
Полицейские в Казани задержали продавца 1200 бутылок фальсифицированного алкоголя
У мужчины изъяли 600 литров фальсифицированной продукции на 185 тысяч рублей.
12:51 26.01.2017
У мужчины изъяли 600 литров фальсифицированной продукции на 185 тысяч рублей.
12:51 26.01.2017
Книгу Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» издали в формате для слепых
Роман «Зулейха открывает глаза» издан татарстанской библиотекой для слепых и слабовидящих на татарском и русском языках.
12:47 26.01.2017
Роман «Зулейха открывает глаза» издан татарстанской библиотекой для слепых и слабовидящих на татарском и русском языках.
12:47 26.01.2017
В Зеленодольске за сбыт 3,7 кг наркотиков осудили жителя Донбасса
Мужчина был задержан полицией во время транспортировки запрещенных веществ.
12:18 26.01.2017
Мужчина был задержан полицией во время транспортировки запрещенных веществ.
12:18 26.01.2017
В Казани разыскивают водителя автобуса, по чьей вине пострадала пассажирка
Пожилая женщина упала в салоне автобуса и сломала руку.
12:09 26.01.2017
Пожилая женщина упала в салоне автобуса и сломала руку.
12:09 26.01.2017
Седьмой том Книги благотворителей Татарстана объединил 20 тысяч имен
Впервые Книга благотворителей РТ разбита на три раздела.
12:05 26.01.2017
Впервые Книга благотворителей РТ разбита на три раздела.
12:05 26.01.2017
В Татарстане восемь уголовных дел о халатности врачей направлены в суд
На коллегии СУ СКР по РТ Президент РТ Рустам Минниханов заявил, что в прошлом году в республике зафиксировано порядка 40 фактов халатности медиков.
11:45 26.01.2017
На коллегии СУ СКР по РТ Президент РТ Рустам Минниханов заявил, что в прошлом году в республике зафиксировано порядка 40 фактов халатности медиков.
11:45 26.01.2017
Рустам Минниханов обозначил направления сотрудничества с Тунисом
По словам Президента РТ, Тунис представляет большой интерес еще и тем, что позволяет выйти на рынки Алжира и Марокко.
11:38 26.01.2017
По словам Президента РТ, Тунис представляет большой интерес еще и тем, что позволяет выйти на рынки Алжира и Марокко.
11:38 26.01.2017
В Бугульминском районе в ДТП погиб зажатый в машине водитель из Башкирии
Мужчина скончался до приезда скорой помощи.
11:30 26.01.2017
Мужчина скончался до приезда скорой помощи.
11:30 26.01.2017
В Дрожжановском районе водитель бензовоза погиб при столкновении с «КАМАЗом»
Тело погибшего водителя из кабины грузовика доставали спасатели.
11:22 26.01.2017
Тело погибшего водителя из кабины грузовика доставали спасатели.
11:22 26.01.2017
Имена 68 тыс. неравнодушных к истории Татарстана людей увековечены в Книге благотворителей
В Казанском Кремле состоялась церемония вручения Книги благотворителей Татарстана.
11:16 26.01.2017
В Казанском Кремле состоялась церемония вручения Книги благотворителей Татарстана.
11:16 26.01.2017
«Рубин» предлагает за Миранчука 5 миллионов евро
Трансфер молодого полузащитника в казанский клуб может быть оформлен до 10 февраля.
11:07 26.01.2017
Трансфер молодого полузащитника в казанский клуб может быть оформлен до 10 февраля.
11:07 26.01.2017
В Татарстане в 2016 году изъято около 450 тыс. литров нелегального алкоголя
Более 2 тысяч нарушителей были привлечены к ответственности.
10:55 26.01.2017
Более 2 тысяч нарушителей были привлечены к ответственности.
10:55 26.01.2017
Айрат Фаррахов выступил за разрешение медорганизациям проводить закупки у единственного поставщика
Депутаты «Единой России» предлагают разрешить закупки у единственного поставщика без проведения конкурса на сумму до 400 тыс. рублей.
10:50 26.01.2017
Депутаты «Единой России» предлагают разрешить закупки у единственного поставщика без проведения конкурса на сумму до 400 тыс. рублей.
10:50 26.01.2017
Шесть руководителей следственных отделов СУ СК по РТ лишились должностей из-за утраты доверия
75 сотрудников правоохранительных органов были привлечены к ответственности по коррупционным статьям в 2016 году.
10:40 26.01.2017
75 сотрудников правоохранительных органов были привлечены к ответственности по коррупционным статьям в 2016 году.
10:40 26.01.2017
Андрей Кузьмин: «"Татарстан 24" – спасение региональных телеканалов»
В Казани стартовал семинар для тележурналистов «Новости регионального ТВ».
10:36 26.01.2017
В Казани стартовал семинар для тележурналистов «Новости регионального ТВ».
10:36 26.01.2017
В Лениногорском районе ухажер украл мобильник, помогая встать поскользнувшейся даме
Мужчина обокрал женщину, с которой познакомился незадолго до преступления.
10:33 26.01.2017
Мужчина обокрал женщину, с которой познакомился незадолго до преступления.
10:33 26.01.2017
Следком РТ пообещал наказать виновных в ЧП на Казанском пороховом и на базе в Нижнекамске
Следствие даст исчерпывающую оценку действиям всех должностных лиц.
10:21 26.01.2017
Следствие даст исчерпывающую оценку действиям всех должностных лиц.
10:21 26.01.2017
Силовики Татарстана узнали о готовящемся теракте на Казанском авиационном заводе из переписки
За терактом на одном из старейших российских оборонных предприятий может стоять группировка «Джебхат ан-Нусра».
09:52 26.01.2017
За терактом на одном из старейших российских оборонных предприятий может стоять группировка «Джебхат ан-Нусра».
09:52 26.01.2017