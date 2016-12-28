В Кукморском краеведческом музее побывали гости

В Республике

Генконсул Венгрии в Казани открыл в КГМУ выставку, посвященную основателю асептики Земмельвейсу

В создании выставки принимало непосредственное участие консульство Венгрии.

14:54 26.01.2017 В создании выставки принимало непосредственное участие консульство Венгрии.

В Пензе при взрыве на ТЭЦ погиб человек

На ТЭЦ произошел взрыв газовоздушной смеси, здание оказалось частично разрушено.

14:53 26.01.2017 На ТЭЦ произошел взрыв газовоздушной смеси, здание оказалось частично разрушено.

Фонд «Возрождение» займется восстановительными работами в Казанском Кремле

Минтимер Шаймиев подчеркнул, что работы на первом татарстанском памятнике Всемирного наследия ЮНЕСКО предстоит много.

14:40 26.01.2017 Минтимер Шаймиев подчеркнул, что работы на первом татарстанском памятнике Всемирного наследия ЮНЕСКО предстоит много.

В Казани прокуратура закрыла 20 сайтов с информацией о способах дачи взятки

Также пользователи портала могли узнать на порталах, как купить дипломы, аттестаты, больничные листы.

14:25 26.01.2017 Также пользователи портала могли узнать на порталах, как купить дипломы, аттестаты, больничные листы.

«Татнефть» рассматривает сокращение добычи нефти как тактический ход

Компания не собирается пересматривать свою стратегию роста нефтедобычи.

14:00 26.01.2017 Компания не собирается пересматривать свою стратегию роста нефтедобычи.

Кубометр ценных пород деревьев израсходовали участники регионального Worldskills

Мастера-краснодеревщики приступили к активной фазе подготовки к чемпионату Татарстана.

13:58 26.01.2017 Мастера-краснодеревщики приступили к активной фазе подготовки к чемпионату Татарстана.

В Казани открылась зимняя школа для участников проекта целевой подготовки педагогов

Обучение пройдут более 140 студентов-первокурсников К(П)ФУ, Елабужского института К(П)ФУ и Набережночелнинского педуниверситета.

13:47 26.01.2017 Обучение пройдут более 140 студентов-первокурсников К(П)ФУ, Елабужского института К(П)ФУ и Набережночелнинского педуниверситета.

В Казани осудят руководителей потребкооператива «Благо» за хищение 340 млн рублей

Жертвами злоумышленников стали более 1200 жителей Татарстана.

13:35 26.01.2017 Жертвами злоумышленников стали более 1200 жителей Татарстана.

Нижнекамск может подать заявку на получение статуса ТОСЭР в первом полугодии 2017 года

Объем инвестиций в промпарк «Нижнекамск» составил 1,7 млрд рублей. Количество резидентов на первом этапе планируется увеличить с 9 до 14 компаний.

13:12 26.01.2017 Объем инвестиций в промпарк «Нижнекамск» составил 1,7 млрд рублей. Количество резидентов на первом этапе планируется увеличить с 9 до 14 компаний.

Олимпийский чемпион Александр Легков не будет участвовать в Казанском лыжном марафоне

Международная федерация лыжных гонок оставила в силе временное отстранение Легкова.

13:10 26.01.2017 Международная федерация лыжных гонок оставила в силе временное отстранение Легкова.

Житель Казани получил 56 тыс. рублей за сообщения о незаконной продаже алкоголя

Татарстанцы активно зарабатывают деньги с помощью системы «Народный контроль».

13:06 26.01.2017 Татарстанцы активно зарабатывают деньги с помощью системы «Народный контроль».

Более 100 активных меценатов получили Книгу благотворителей из рук Минтимера Шаймиева

Более трети меценатов, включенных в Книгу благотворителей РТ, вносили пожертвования два и более раз.

12:57 26.01.2017 Более трети меценатов, включенных в Книгу благотворителей РТ, вносили пожертвования два и более раз.

Полицейские в Казани задержали продавца 1200 бутылок фальсифицированного алкоголя

У мужчины изъяли 600 литров фальсифицированной продукции на 185 тысяч рублей.

12:51 26.01.2017 У мужчины изъяли 600 литров фальсифицированной продукции на 185 тысяч рублей.

Книгу Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» издали в формате для слепых

Роман «Зулейха открывает глаза» издан татарстанской библиотекой для слепых и слабовидящих на татарском и русском языках.

12:47 26.01.2017 Роман «Зулейха открывает глаза» издан татарстанской библиотекой для слепых и слабовидящих на татарском и русском языках.

В Зеленодольске за сбыт 3,7 кг наркотиков осудили жителя Донбасса

Мужчина был задержан полицией во время транспортировки запрещенных веществ.

12:18 26.01.2017 Мужчина был задержан полицией во время транспортировки запрещенных веществ.

В Казани разыскивают водителя автобуса, по чьей вине пострадала пассажирка

Пожилая женщина упала в салоне автобуса и сломала руку.

12:09 26.01.2017 Пожилая женщина упала в салоне автобуса и сломала руку.

Седьмой том Книги благотворителей Татарстана объединил 20 тысяч имен

Впервые Книга благотворителей РТ разбита на три раздела.

12:05 26.01.2017 Впервые Книга благотворителей РТ разбита на три раздела.

В Татарстане восемь уголовных дел о халатности врачей направлены в суд

На коллегии СУ СКР по РТ Президент РТ Рустам Минниханов заявил, что в прошлом году в республике зафиксировано порядка 40 фактов халатности медиков.

11:45 26.01.2017 На коллегии СУ СКР по РТ Президент РТ Рустам Минниханов заявил, что в прошлом году в республике зафиксировано порядка 40 фактов халатности медиков.

Рустам Минниханов обозначил направления сотрудничества с Тунисом

По словам Президента РТ, Тунис представляет большой интерес еще и тем, что позволяет выйти на рынки Алжира и Марокко.

11:38 26.01.2017 По словам Президента РТ, Тунис представляет большой интерес еще и тем, что позволяет выйти на рынки Алжира и Марокко.

В Бугульминском районе в ДТП погиб зажатый в машине водитель из Башкирии

Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

11:30 26.01.2017 Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

В Дрожжановском районе водитель бензовоза погиб при столкновении с «КАМАЗом»

Тело погибшего водителя из кабины грузовика доставали спасатели.

11:22 26.01.2017 Тело погибшего водителя из кабины грузовика доставали спасатели.

Имена 68 тыс. неравнодушных к истории Татарстана людей увековечены в Книге благотворителей

В Казанском Кремле состоялась церемония вручения Книги благотворителей Татарстана.

11:16 26.01.2017 В Казанском Кремле состоялась церемония вручения Книги благотворителей Татарстана.

«Рубин» предлагает за Миранчука 5 миллионов евро

Трансфер молодого полузащитника в казанский клуб может быть оформлен до 10 февраля.

11:07 26.01.2017 Трансфер молодого полузащитника в казанский клуб может быть оформлен до 10 февраля.

В Татарстане в 2016 году изъято около 450 тыс. литров нелегального алкоголя

Более 2 тысяч нарушителей были привлечены к ответственности.

10:55 26.01.2017 Более 2 тысяч нарушителей были привлечены к ответственности.

Айрат Фаррахов выступил за разрешение медорганизациям проводить закупки у единственного поставщика

Депутаты «Единой России» предлагают разрешить закупки у единственного поставщика без проведения конкурса на сумму до 400 тыс. рублей.

10:50 26.01.2017 Депутаты «Единой России» предлагают разрешить закупки у единственного поставщика без проведения конкурса на сумму до 400 тыс. рублей.

Шесть руководителей следственных отделов СУ СК по РТ лишились должностей из-за утраты доверия

75 сотрудников правоохранительных органов были привлечены к ответственности по коррупционным статьям в 2016 году.

10:40 26.01.2017 75 сотрудников правоохранительных органов были привлечены к ответственности по коррупционным статьям в 2016 году.

Андрей Кузьмин: «"Татарстан 24" – спасение региональных телеканалов»

В Казани стартовал семинар для тележурналистов «Новости регионального ТВ».

10:36 26.01.2017 В Казани стартовал семинар для тележурналистов «Новости регионального ТВ».

В Лениногорском районе ухажер украл мобильник, помогая встать поскользнувшейся даме

Мужчина обокрал женщину, с которой познакомился незадолго до преступления.

10:33 26.01.2017 Мужчина обокрал женщину, с которой познакомился незадолго до преступления.

Следком РТ пообещал наказать виновных в ЧП на Казанском пороховом и на базе в Нижнекамске

Следствие даст исчерпывающую оценку действиям всех должностных лиц.

10:21 26.01.2017 Следствие даст исчерпывающую оценку действиям всех должностных лиц.