Кукморскому полицейскому Айдару Файзуллину присвоено почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел по Республике Татарстан»

Состоялось расширенное заседание коллегии МВД по Республике Татарстан по итогам оперативно-служебной деятельности органов и подразделений внутренних дел Республики Татарстан за 2016 год, в ходе которого Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и глава МВД Татарстана Артем Хохорин вручили особо отличившимся сотрудникам награды. За личный вклад в укрепление законности и правопорядка в Республике Татарстан, высокий профессионализм и инициативу почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел по Республике Татарстан» присвоено майору полиции Айдару Файзуллину – старшему участковому уполномоченному полиции ОМВД России по Кукморскому району.
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