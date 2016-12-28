Учащиеся Кукморской средней школы №4 посетили Центр «Тылсым» (фото)

В Республике

Седьмой том Книги благотворителей Татарстана объединил 20 тысяч имен

Впервые Книга благотворителей РТ разбита на три раздела.

12:05 26.01.2017 Впервые Книга благотворителей РТ разбита на три раздела.

В Татарстане восемь уголовных дел о халатности врачей направлены в суд

На коллегии СУ СКР по РТ Президент РТ Рустам Минниханов заявил, что в прошлом году в республике зафиксировано порядка 40 фактов халатности медиков.

11:45 26.01.2017 На коллегии СУ СКР по РТ Президент РТ Рустам Минниханов заявил, что в прошлом году в республике зафиксировано порядка 40 фактов халатности медиков.

Рустам Минниханов обозначил направления сотрудничества с Тунисом

По словам Президента РТ, Тунис представляет большой интерес еще и тем, что позволяет выйти на рынки Алжира и Марокко.

11:38 26.01.2017 По словам Президента РТ, Тунис представляет большой интерес еще и тем, что позволяет выйти на рынки Алжира и Марокко.

В Бугульминском районе в ДТП погиб зажатый в машине водитель из Башкирии

Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

11:30 26.01.2017 Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

В Дрожжановском районе водитель бензовоза погиб при столкновении с «КАМАЗом»

Тело погибшего водителя из кабины грузовика доставали спасатели.

11:22 26.01.2017 Тело погибшего водителя из кабины грузовика доставали спасатели.

Имена 68 тыс. неравнодушных к истории Татарстана людей увековечены в Книге благотворителей

В Казанском Кремле состоялась церемония вручения Книги благотворителей Татарстана.

11:16 26.01.2017 В Казанском Кремле состоялась церемония вручения Книги благотворителей Татарстана.

«Рубин» предлагает за Миранчука 5 миллионов евро

Трансфер молодого полузащитника в казанский клуб может быть оформлен до 10 февраля.

11:07 26.01.2017 Трансфер молодого полузащитника в казанский клуб может быть оформлен до 10 февраля.

Айрат Фаррахов выступил за разрешение медорганизациям проводить закупки у единственного поставщика

Депутаты «Единой России» предлагают разрешить закупки у единственного поставщика без проведения конкурса на сумму до 400 тыс. рублей.

10:50 26.01.2017 Депутаты «Единой России» предлагают разрешить закупки у единственного поставщика без проведения конкурса на сумму до 400 тыс. рублей.

Шесть руководителей следственных отделов СУ СК по РТ лишились должностей из-за утраты доверия

75 сотрудников правоохранительных органов были привлечены к ответственности по коррупционным статьям в 2016 году.

10:40 26.01.2017 75 сотрудников правоохранительных органов были привлечены к ответственности по коррупционным статьям в 2016 году.

Андрей Кузьмин: «"Татарстан 24" – спасение региональных телеканалов»

В Казани стартовал семинар для тележурналистов «Новости регионального ТВ».

10:36 26.01.2017 В Казани стартовал семинар для тележурналистов «Новости регионального ТВ».

В Лениногорском районе ухажер украл мобильник, помогая встать поскользнувшейся даме

Мужчина обокрал женщину, с которой познакомился незадолго до преступления.

10:33 26.01.2017 Мужчина обокрал женщину, с которой познакомился незадолго до преступления.

Следком РТ пообещал наказать виновных в ЧП на Казанском пороховом и на базе в Нижнекамске

Следствие даст исчерпывающую оценку действиям всех должностных лиц.

10:21 26.01.2017 Следствие даст исчерпывающую оценку действиям всех должностных лиц.

Силовики Татарстана узнали о готовящемся теракте на Казанском авиационном заводе из переписки

За терактом на одном из старейших российских оборонных предприятий может стоять группировка «Джебхат ан-Нусра».

09:52 26.01.2017 За терактом на одном из старейших российских оборонных предприятий может стоять группировка «Джебхат ан-Нусра».

В Санкт-Петербуге открывается экспозиция Эльмиры Мустафиной

Выставка «Золотой город» включает акварели и работы маслом кисти уроженки Чистополя.

08:53 26.01.2017 Выставка «Золотой город» включает акварели и работы маслом кисти уроженки Чистополя.

Конкурс по татарской кулинарии пройдет в Казани

Основными целями мероприятия являются повышение качества национальной кулинарии и популяризация блюд татарской кухни.

08:28 26.01.2017 Основными целями мероприятия являются повышение качества национальной кулинарии и популяризация блюд татарской кухни.

Ипотечный рынок Татарстана в 2016 году увеличился на треть

Эксперты: из-за отмены программы субсидирования ипотеки в январе доля кредитов на вторичном рынке значительно выросла.

06:38 26.01.2017 Эксперты: из-за отмены программы субсидирования ипотеки в январе доля кредитов на вторичном рынке значительно выросла.

В мамадышском фестивале креативных санок примет участие северный олень

Организаторы фестиваля «SunnyФЕСТ», который состоится 28 января, нашли новый способ привлечь туристов на центральную улицу Мамадыша.

05:39 26.01.2017 Организаторы фестиваля «SunnyФЕСТ», который состоится 28 января, нашли новый способ привлечь туристов на центральную улицу Мамадыша.

24 уголовных дела по фактам причинения вреда окружающей среде возбуждено в Татарстане в 2016 году

В части надзора в сфере обращения с отходами за год зафиксировано более 2 тыс. несанкционированных свалок, 98 процентов из которых были ликвидированы.

00:16 26.01.2017 В части надзора в сфере обращения с отходами за год зафиксировано более 2 тыс. несанкционированных свалок, 98 процентов из которых были ликвидированы.

Ильдар Халиков обратил внимание на проблему распространения в водоемах РТ токсичных водорослей

Глава Правительства РТ призвал экологов активизировать в нынешнем году все имеющиеся ресурсы.

00:07 26.01.2017 Глава Правительства РТ призвал экологов активизировать в нынешнем году все имеющиеся ресурсы.

Стефан Эллиот: «Мы дали сопернику слишком много шансов»

По словам канадского защитника «Ак Барса», игра получилось тяжелой.

22:45 25.01.2017 По словам канадского защитника «Ак Барса», игра получилось тяжелой.

Отрывком из мессы Иоганна Себастьяна Баха в Казани открылся концерт «Звезды из завтра»

Авторский проект Рустема Абязова собрал на одной сцене будущих оперных певцов, рок-музыкантов и академических инструменталистов.

22:36 25.01.2017 Авторский проект Рустема Абязова собрал на одной сцене будущих оперных певцов, рок-музыкантов и академических инструменталистов.

Главный тренер «Сибири»: «Нам больше повезло»

Скабелка рассказал о турнирном положении своей команды.

22:32 25.01.2017 Скабелка рассказал о турнирном положении своей команды.

Зинэтула Билялетдинов: «У нас идет тренировочный процесс»

По словам наставника «Ак Барса», игра получилась эмоциональная.

22:27 25.01.2017 По словам наставника «Ак Барса», игра получилась эмоциональная.

Адель Вафин поздравил с 96-летием легенду здравоохранения Татарстана

Именинница Татьяна Емелина в годы Великой Отечественной войны работала военно-полевым хирургом.

22:08 25.01.2017 Именинница Татьяна Емелина в годы Великой Отечественной войны работала военно-полевым хирургом.

Ильдар Халиков: «2016 год стал прорывом в части восстановления пусть небольшого, но роста экономики»

В 2016 году объем валового регионального продукта составил 1 трлн 940 млрд рублей.

22:00 25.01.2017 В 2016 году объем валового регионального продукта составил 1 трлн 940 млрд рублей.

Обладатель Гран-при премии «Студент года»: «Секрет успеха? Я его не знаю»

Нафис Серазетдинов отметил, что победа в республиканском конкурсе – это не только почет, но и ответственность.

21:40 25.01.2017 Нафис Серазетдинов отметил, что победа в республиканском конкурсе – это не только почет, но и ответственность.

«Ак Барс» проиграл дома «Сибири»

27 января казанцы сыграют дома с новокузнецким «Металлургом».

21:26 25.01.2017 27 января казанцы сыграют дома с новокузнецким «Металлургом».

Фарид Мухаметшин: «Инвестируя в молодежь, мы вкладываем в будущее»

Председатель Госсовета РТ поздравил татарстанских студентов с Днем российского студенчества.

21:25 25.01.2017 Председатель Госсовета РТ поздравил татарстанских студентов с Днем российского студенчества.

Нафис Сиразетдинов из КФУ стал «Студентом года-2016»

В 2016 году ежегодная премия республики Татарстан собрала рекордное количество заявок.

21:00 25.01.2017 В 2016 году ежегодная премия республики Татарстан собрала рекордное количество заявок.