Учащиеся Кукморской средней школы №4 посетили Центр «Тылсым» (фото)

(Кукмор, «Трудовая слава»). Учащиеся 2 «А» класса Кукморской средней школы №4 посетили Центр социального обслуживания населения «Тылсым». Учеников встретил директор центра Нурсия Мубаракова, которая рассказала историю происхождения социальной службы и специфику работы данного центра. Учащиеся посетили кабинет трудотерапии, физиокабинет, соляную комнату. Для них была проведена экскурсия в отделения социальной помощи семье и детям, отделение надомного обслуживания и социально-реабилитационного отделения, где учащиеся были ознакомлены с работой каждого отделения. Ученики с интересом слушали рассказ директора и рассматривали изготовленные клиентами Центра поделки. Дети изъявили желание прийти сюда снова и удивить клиентов концертными номерами.