В Каенсарском сельском поселении состоялся сход граждан (фото)

В Республике

В Санкт-Петербуге открывается экспозиция Эльмиры Мустафиной

Выставка «Золотой город» включает акварели и работы маслом кисти уроженки Чистополя.

08:53 26.01.2017 Выставка «Золотой город» включает акварели и работы маслом кисти уроженки Чистополя.

Конкурс по татарской кулинарии пройдет в Казани

Основными целями мероприятия являются повышение качества национальной кулинарии и популяризация блюд татарской кухни.

08:28 26.01.2017 Основными целями мероприятия являются повышение качества национальной кулинарии и популяризация блюд татарской кухни.

Ипотечный рынок Татарстана в 2016 году увеличился на треть

Эксперты: из-за отмены программы субсидирования ипотеки в январе доля кредитов на вторичном рынке значительно выросла.

06:38 26.01.2017 Эксперты: из-за отмены программы субсидирования ипотеки в январе доля кредитов на вторичном рынке значительно выросла.

В мамадышском фестивале креативных санок примет участие северный олень

Организаторы фестиваля «SunnyФЕСТ», который состоится 28 января, нашли новый способ привлечь туристов на центральную улицу Мамадыша.

05:39 26.01.2017 Организаторы фестиваля «SunnyФЕСТ», который состоится 28 января, нашли новый способ привлечь туристов на центральную улицу Мамадыша.

Ипотека от Сбербанка и «Унистроя»: выгодно и надежно

Квартиры в четырех строящихся жилых комплексах республики можно взять в ипотеку под 9 процентов.

11:15 23.01.2017 Квартиры в четырех строящихся жилых комплексах республики можно взять в ипотеку под 9 процентов.

24 уголовных дела по фактам причинения вреда окружающей среде возбуждено в Татарстане в 2016 году

В части надзора в сфере обращения с отходами за год зафиксировано более 2 тыс. несанкционированных свалок, 98 процентов из которых были ликвидированы.

00:16 26.01.2017 В части надзора в сфере обращения с отходами за год зафиксировано более 2 тыс. несанкционированных свалок, 98 процентов из которых были ликвидированы.

Ильдар Халиков обратил внимание на проблему распространения в водоемах РТ токсичных водорослей

Глава Правительства РТ призвал экологов активизировать в нынешнем году все имеющиеся ресурсы.

00:07 26.01.2017 Глава Правительства РТ призвал экологов активизировать в нынешнем году все имеющиеся ресурсы.

Стефан Эллиот: «Мы дали сопернику слишком много шансов»

По словам канадского защитника «Ак Барса», игра получилось тяжелой.

22:45 25.01.2017 По словам канадского защитника «Ак Барса», игра получилось тяжелой.

Отрывком из мессы Иоганна Себастьяна Баха в Казани открылся концерт «Звезды из завтра»

Авторский проект Рустема Абязова собрал на одной сцене будущих оперных певцов, рок-музыкантов и академических инструменталистов.

22:36 25.01.2017 Авторский проект Рустема Абязова собрал на одной сцене будущих оперных певцов, рок-музыкантов и академических инструменталистов.

Главный тренер «Сибири»: «Нам больше повезло»

Скабелка рассказал о турнирном положении своей команды.

22:32 25.01.2017 Скабелка рассказал о турнирном положении своей команды.

Зинэтула Билялетдинов: «У нас идет тренировочный процесс»

По словам наставника «Ак Барса», игра получилась эмоциональная.

22:27 25.01.2017 По словам наставника «Ак Барса», игра получилась эмоциональная.

Адель Вафин поздравил с 96-летием легенду здравоохранения Татарстана

Именинница Татьяна Емелина в годы Великой Отечественной войны работала военно-полевым хирургом.

22:08 25.01.2017 Именинница Татьяна Емелина в годы Великой Отечественной войны работала военно-полевым хирургом.

Ильдар Халиков: «2016 год стал прорывом в части восстановления пусть небольшого, но роста экономики»

В 2016 году объем валового регионального продукта составил 1 трлн 940 млрд рублей.

22:00 25.01.2017 В 2016 году объем валового регионального продукта составил 1 трлн 940 млрд рублей.

Обладатель Гран-при премии «Студент года»: «Секрет успеха? Я его не знаю»

Нафис Серазетдинов отметил, что победа в республиканском конкурсе – это не только почет, но и ответственность.

21:40 25.01.2017 Нафис Серазетдинов отметил, что победа в республиканском конкурсе – это не только почет, но и ответственность.

«Ак Барс» проиграл дома «Сибири»

27 января казанцы сыграют дома с новокузнецким «Металлургом».

21:26 25.01.2017 27 января казанцы сыграют дома с новокузнецким «Металлургом».

Фарид Мухаметшин: «Инвестируя в молодежь, мы вкладываем в будущее»

Председатель Госсовета РТ поздравил татарстанских студентов с Днем российского студенчества.

21:25 25.01.2017 Председатель Госсовета РТ поздравил татарстанских студентов с Днем российского студенчества.

Нафис Сиразетдинов из КФУ стал «Студентом года-2016»

В 2016 году ежегодная премия республики Татарстан собрала рекордное количество заявок.

21:00 25.01.2017 В 2016 году ежегодная премия республики Татарстан собрала рекордное количество заявок.

В Бавлах ушел из жизни режиссер народного театра Миргалиян Фахриев

Прощание состоится 26 января в Доме культуры имени Мусы Джалиля.

20:43 25.01.2017 Прощание состоится 26 января в Доме культуры имени Мусы Джалиля.

Владимир Путин спел под гитару со студентами МГУ – видео

Российский лидер также рассказал о работе в стройотряде во время учебы в университете.

20:39 25.01.2017 Российский лидер также рассказал о работе в стройотряде во время учебы в университете.

Татарстанцы стали чаще жаловаться на неприятные запахи в воздухе

Экологи отмечают рост числа обращений на качество атмосферного воздуха.

20:10 25.01.2017 Экологи отмечают рост числа обращений на качество атмосферного воздуха.

Генеральный консул Турции в Казани открыл фотовыставку Сергея Ермолаева

Выставка работ казанского фотопутешественника о Каппадокии будет работать в течение месяца.

20:00 25.01.2017 Выставка работ казанского фотопутешественника о Каппадокии будет работать в течение месяца.

Юные специалисты Татарстана сразятся в формате Juniorskills по 25 компетенциям

Среди направлений детского чемпионата – аэрокосмическая инженерия, мерчендайзинг и даже кровельные работы по металлу.

19:55 25.01.2017 Среди направлений детского чемпионата – аэрокосмическая инженерия, мерчендайзинг и даже кровельные работы по металлу.

В Татарстане появится новая премия «Достижение года»

Первое вручение премии среди ссузов состоится в феврале в Нижнекамске.

19:53 25.01.2017 Первое вручение премии среди ссузов состоится в феврале в Нижнекамске.

Глава Минстроя РФ отметил опыт Татарстана в благоустройстве городов

В Москве состоялось заседание президиума Совета при Президенте России, посвященное приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды».

19:50 25.01.2017 В Москве состоялось заседание президиума Совета при Президенте России, посвященное приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды».

В Челнах у вора выскользнул из рук телевизор и разбился

Два челнинца подозреваются в кражах двух телевизоров.

19:45 25.01.2017 Два челнинца подозреваются в кражах двух телевизоров.

Не менее четырех человек пострадали при взрыве на фабрике в Стамбуле

Взрыв привел к сильному пожару, пострадали четыре работника фабрики.

19:15 25.01.2017 Взрыв привел к сильному пожару, пострадали четыре работника фабрики.

В 2017 году на экологию Татарстана выделят 322,5 млн рублей

Для республики объем ассигнований из федерального бюджета значительно увеличен.

18:45 25.01.2017 Для республики объем ассигнований из федерального бюджета значительно увеличен.

«Студенческий десант» побывал в КЮИ МВД России и в батальоне ППС

МВД Татарстана и УМВД России по Казани поздравляют учащихся вузов с Днем российского студенчества и желают им успехов в учебе.

18:43 25.01.2017 МВД Татарстана и УМВД России по Казани поздравляют учащихся вузов с Днем российского студенчества и желают им успехов в учебе.

Росприроднадзор по РТ: количество свалок в Татарстане не уменьшается

Более двух тысяч мест незаконного скопления мусора обнаружено в республике в 2016 году.

18:17 25.01.2017 Более двух тысяч мест незаконного скопления мусора обнаружено в республике в 2016 году.

Коллегия МВД по РТ: угроза терроризма, наружные камеры, мировые чемпионаты и сохранение порядка

Сегодня Министерство внутренних дел Татарстана подвело итоги деятельности за прошлый год и обозначило задачи на этот.

18:11 25.01.2017 Сегодня Министерство внутренних дел Татарстана подвело итоги деятельности за прошлый год и обозначило задачи на этот.