(Кукмор, «Трудовая слава»). В Каенсарском сельском поселении состоялся сход граждан, посвященный итогам работы за прошлый год. В ходе встречи были заслушаны выступления главы сельского поселения Ильфата Мифтахова, участкового инспектора Расима Шакирова. Также заместитель руководителя Исполнительного комитета района по строительству Рустам Ахмадуллин ознакомил с ходом реализации в районе государственных программ, экономическими показателями в промышленности и сельском хозяйстве, обозначил круг задач на будущее, ответил на интересующие вопросы местных жителей.
В Каенсарском сельском поселении состоялся сход граждан (фото)
26.01.2017 08:00 | новости Печать
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В 2016 году ежегодная премия республики Татарстан собрала рекордное количество заявок.
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Первое вручение премии среди ссузов состоится в феврале в Нижнекамске.
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Первое вручение премии среди ссузов состоится в феврале в Нижнекамске.
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Два челнинца подозреваются в кражах двух телевизоров.
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Более двух тысяч мест незаконного скопления мусора обнаружено в республике в 2016 году.
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Современные дома построили в селе Габишево по программам социальной ипотеки и для обеспечения жильем молодых семей и участников Великой Отечественной.
17:27 25.01.2017
Современные дома построили в селе Габишево по программам социальной ипотеки и для обеспечения жильем молодых семей и участников Великой Отечественной.
17:27 25.01.2017