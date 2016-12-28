В Лаишевском районе Татарстана сдали в эксплуатацию два новых жилых дома

25.01.2017 19:30 | новости

Современные дома построили в селе Габишево по программам социальной ипотеки и для обеспечения жильем молодых семей и участников Великой Отечественной.

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). В селе Габишево Лаишевского района Татарстана сегодня торжественно открыли два новых пятиэтажных жилых дома, пишет районная газета «Камская новь».

Поздравить сельчан с новосельем приехали глава Лаишевского района РТ Михаил Афанасьев, председатель совета директоров ООО «Птицеводческий комплекс "Ак Барс"» Ришат Хисматуллин и генеральный директор ООО «Строитель» Ленар Григорьев.

«Это большое событие в жизни района, – заметил Михаил Афанасьев. – В Габишеве планируется построить целый микрорайон Северный с современной инфраструктурой, комфортной для всех жителей».





Ришат Хисматуллин в своем обращении пожелал новоселам счастливой жизни в новых домах. «Пусть в каждой квартире будет звучать детский смех, – сказал он. – Красивое место, удобное жилье и современная инфраструктура – все, что нужно для семейного счастья!»

Гости вручили новоселам ключи от квартир. Право перерезать красную ленточку при входе было предоставлено самым маленьким жильцам.

«Мы очень долго ждали переезда в новое жилье, даже не верится, что этот момент настал. – заметила одна из новых жильцов – Альбина Шишолина. – Вот, несем кота домой».

Строительство жилья в Татарстане ведется очень активно, и Лаишевский район является в республике одним из лидеров по этому показателю.