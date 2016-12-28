Дорожные работники нашли под землей нечто странное (фото)

25.01.2017 21:00 | новости Печать

Дорожные работники нашли под землей нечто странное (фото)

Строители в китайском Тайчжоу работали, расширяли проезжую часть дороги, и вдруг наткнулись на нечто странное в земле. Как ни странно, никто не знал, что же это могло быть. Чтобы это ни было, явно оно старше самого города. Вскоре они начали откапывать землю вокруг находки, чтобы понять, что это? Но как только они поняли, на что наткнулись, то сразу осознали, что им необходима дополнительная помощь. В городе Тайчжоу, Китай, во время ремонта дорог на глубине 6 футов был найден старинный объект.

То, что они раскапывали в течение нескольких часов было не просто коробкой. Они это сразу поняли, чуть погодя, работники догадались, что это была гробница. Они вызвали археологов для дальнейших раскопок.

Им повезло откопать могилу, не нарушив ее герметичности. С первого взгляда показалось, что там белье, шелка и непонятная жидкость. Но как только они пригляделись, обнаружили нечто иное.

Внутри было тело.

Это было не просто тело, а мумия.

Археологи установили, что 700 лет назад эта мумия была женщиной.

Изучив содержимое могилы, ювелирные изделия, то, как было завернуто тело, археологи установили, что эта женщина происходила из династии Мин.

Тело настолько хорошо сохранилось, что не составило труда достать его из могилы.

Большая часть тканей также отлично сохранилась.

Если приглядеться, можно даже разглядеть черты лица.

Посмотрите, как хорошо сохранилась ее обувь.

Невероятно.

Многие забывают, что Китай намного старше, чем, например, США. История Китая насчитывает тысячелетия. Подобные случаи здесь не редкость. Просто представьте, возле своего паковочного места Вы можете найти мумию, которой 2000 лет, пишет источник.


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