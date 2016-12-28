Жвачка убила трехлетнего ребенка

25.01.2017 20:00 | новости

От жвачки умер трёхлетний ребёнок. Официальная причина — механическая асфиксия, сообщает svopi.ru.

Тело ребёнка обнаружили в одной из квартир спального района Санкт-Петербурга накануне. Сотрудники медицины, которые прибыли на карете скорой помощи, зафиксировали факт смерти трёхлетнего мальчика. Мать погибшего отмечает, что ребёнок подавился. Как оказалось, это была жвачка.

Эксперты сообщают, что причиной смерти стала механическая асфиксия. Работники скорой помощи сообщили о происшествии сотрудникам правоохранительных органов. Представители полиции на текущий момент выясняют все подробности события. Пока неизвестно, будет ли открыто уголовное разбирательство по данному факту. Сообщается, что матери предъявят обвинение за ненадлежащий уход за ребенком.